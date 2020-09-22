Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил во вторник, 22 сентября 2020 года, о трудностях, связанных с ускорением производства. Бизнесмен заявил, что зависимость предприятия от крупногабаритных алюминиевых деталей может создать новые проблемы на производстве.

В то время, как мировые автопроизводители, например, Mercedes-Benz, утверждают о том, что автоматизация имеет свои ограничения, Илон Маск настаивает на создании гиперавтоматизацийного завода, пишет Investing.com. По словам гендиректора Tesla такое предприятие должно быть представлено в виде "машины, которая создает машину".

Увеличение производства в соответствии с новыми технологиями недостаточно изучено. Это на 1000% -10000% сложнее, чем создание нескольких прототипов. Машина, которая создает машину, гораздо сложнее, чем сам продукт, над которым она работает,

– отметил Маск.

Такое предупреждение Илона Маска прозвучало накануне мероприятия Battery Day – день встречи с инвесторами и презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами для электромобилей. Именно во время этого события, которое должно состояться сегодня, 22 сентября, Tesla должна представить решения об увеличении количества изготовленных батарей.

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Как Tesla будет улучшать собственные производственные возможности

Так, в своем новом электрокаре Model Y автопроизводитель планирует заменить 70 компонентов, прикрепленных к задней части дна транспортного средства, на один модуль. Предполагается, что этот один компонент будет изготовлено на крупнейшейм в мире станке для литья алюминия на новом заводе Tesla в Бранденбурге, что недалеко от Берлина.

Кузов авто традиционно изготавливается путем составления нескольких штампованных металлических панелей. Однако Илон Маск хочет изменить технологию. И это будет реализовано на том же заводе в Бранденбурге.

Профессор Университета Касселя, что в Германии, Мартин Фельбир утверждает, что литье действительно позволит сократить количество этапов сборки, однако крупные детали более подвержены деформации.

На бумаге все выглядит просто. Мелкие детали могут заставить вас потратить много денег,

– подчеркнул Фельбир, который когда-то работал на должности руководителя отдела технологий литья в Volkswagen Group. Именно эта компания впервые использовала метод создания деталей авто путем литья алюминия в своем бренде Audi.

Уже не первый раз Tesla сталкивается с проблемами, связанными с новыми технологиями производства. В частности, американскому производителю электромобилей в 2018 году пришлось запустить новую производственную линию в Неваде, чтобы исправить недостатки работы роботов.

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Динамика цены акций Tesla