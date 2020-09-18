Мировая сеть зарядных станций для электрокаров ChargePoint решила выйти на фондовый рынок. При этом компания не будет проводить традиционное IPO, а попадет на биржу, объединившись с технологическим предприятием Switchback Energy Acquisition.

Акции последнего уже размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SBE, сообщает РБК со ссылкой на иностранные источники. По информации СМИ, компании могут сообщить о слиянии на следующей неделе. Если соглашение будет достигнуто, то рыночная стоимость ChargePoint может составить 2 млрд долларов.

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Новый способ выхода на фондовую биржу

Switchback не имеет собственного бизнеса, а является отдельным техническим юридическим лицом и предоставляет другим предприятиям возможность торговать акциями на бирже в обход процедуре IPO.

В течение последнего года такая форма сотрудничества путем объединения одной компании с другой является популярным способом выхода на фондовый рынок. Особенно эта процедура популярна среди стартапов автомобильной отрасли, которые хотят обойти довольно длительный процесс размещения акций на бирже, каким является IPO.

В частности, таким способом воспользовался производитель електрогрузовиков, стартап Nikola, и производитель электрокаров Fisker.

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Инвесторы ChargePoint: что о них известно

Компания привлекала финансирование как от венчурных инвесторов, так и от крупных стратегических инвесторов, среди которых немецкие автогиганты Daimler и BMW , а также подразделение венчурных инвестиций нефтяного предприятия Chevron .

, а также подразделение венчурных инвестиций нефтяного предприятия . В августе ChargePoint завершила раунд финансирования, в ходе которого получила 127 млн долларов от инвесторов. В результате рыночная стоимость компании составляла 1,37 млрд долларов.