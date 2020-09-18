Світова мережа зарядних станцій для електрокарів ChargePoint вирішила вийти на фондовий ринок. При цьому компанія не проводитиме традиційне IPO, а потрапить на біржу, об'єднавшись і технологічним підприємством Switchback Energy Acquisition.

Акції останнього вже розміщені на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером SBE, повідомляє РБК із покликанням на іноземні джерела. За інформацією ЗМІ, компанії можуть повідомити про злиття на наступному тижні. Якщо угоду буде досягнуто, то ринкова вартість ChargePoint може становити 2 мільярди доларів.

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Новий спосіб виходу на фондову біржу

Switchback не має власного бізнесу, а є окремою технічною юридичною особою і надає іншим підприємствам можливість торгувати акціями на біржі в обхід процедурі IPO.

Упродовж останнього року така форма співпраці шляхом об'єднання однієї компанії з іншою є популярним способом виходу на фондовий ринок. Особливо ця процедура популярна з-поміж стартапів автомобільної галузі, які хочуть оминути доволі тривалий процес розміщення акцій на біржі, яким є IPO.

Зокрема, таким способом скористався виробник електровантажівок, стартап Nikola, та виробник електрокарів Fisker.

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Інвестори ChargePoint: що про них відомо

Компанія залучала фінансування як від венчурних інвесторів, так і від великих стратегічних інвесторів, з-поміж яких німецькі автогіганти Daimler і BMW , а також підрозділ венчурних інвестицій нафтового підприємства Chevron .

, а також підрозділ венчурних інвестицій нафтового підприємства . У серпні ChargePoint завершила раунд фінансування, в ході якого отримала 127 мільйонів доларів від інвесторів. У результаті ринкова вартість компанії становила 1,37 мільярда доларів.