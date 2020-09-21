Состояние Илона Маска в течение прошлой недели, закончившейся 18 сентября, выросло на 13 миллиардов долларов. Сегодня генеральному директору Tesla не хватает полмиллиарда долларов, чтобы опередить основателя и председателя Facebook Марка Цукерберга и стать четвертой самым богатым человеком мира.

О росте капитала Илона Маска, что было зафиксировано на момент закрытия торгов на фондовой бирже в пятницу, 18 сентября, сообщило американское издание Forbes.

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Акции Tesla дорожают: причина

Состояние Илона Маска выросло из-за увеличения цены акций компании Tesla, которую возглавляет бизнесмен. Ценные бумаги производителя электромобилей дорожают в связи с тем, что инвесторы ждут мероприятия 22 сентября, которое известно как Battery Day. Это день встречи с инвесторами и презентации новых технологий Tesla, связанных с аккумуляторами для электромобилей.

Сам Илон Маск только "подогревает" интерес к событию 22 сентября. В частности, 11 сентября гендиректор Tesla написал на своей странице в Twitter, что в ходе Battery Day будет анонсировано "много увлекательных вещей".

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Что прогнозируют аналитики

По словам аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса, инновации, которые готовит Tesla – батареи на миллионы миль или резкое увеличение производственных мощностей и, соответственно, изготовление еще большего количества батарей – будет иметь сильное влияние на деятельность автопроизводителя.

Аналитик Wedbush Дэниэл Айвз высказал предположение, что Tesla может снизить стоимость производства ниже отметки в 100 долларов на киловатт-час. Именно благодаря этому решению компания способна выйти в прибыль. Также эксперт обратил внимание на хорошие показатели продаж электромобилей в Китае. Айвз прогнозирует, что китайский рынок может достичь 40% в продажах электрокаров Tesla до начала 2022 года.

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Что известно о состоянии Илона Маска

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, в конце прошлой недели общий размер капитала Илона Маска достиг 92,4 миллиарда долларов.

В результате гендиректор Tesla занимает пятое место в списке мировых миллиардеров. От четвертого места, которое сейчас занимает Марк Цукерберг, и 92,9 миллиарда долларов его отделяют 0,5 миллиарда долларов.

Как изменились доходы самых богатых людей мира

Состояние основателя Oracle Ларри Эллисона выросло, по результатам прошлой недели, на 4 миллиарда долларов. Как известно, Oracle является основным претендентом на покупку бизнеса видеосервиса TikTok в США.

Что известно о ситуации с соцсетью TikTok? Видеосервис принадлежит китайской компании ByteDance. Администрация президента США Дональда Трампа подозревает сервис в сливе данных пользователей органам государственной власти Китая, поэтому считает, что соцсеть угрожает безопасности американцев.

Также выросли доходы гендиректора японской инвестиционной компании SoftBank Масаеси Сона. Так, 13 сентября, он сообщил о продаже британского производителя процессоров Arm американскому техгиганту Nvidia за 40 миллиардов долларов.

В общем, в первой десятке миллиардеров крупнейшим ростом собственного капитала за прошедшую неделю отличились трое американцев, четыре представителей Китая, по одному представителю Испании, Японии и Сингапура.