Статки Ілона Маска упродовж минулого тижня, що закінчився 18 вересня, зросли на 13 мільярдів доларів. Сьогодні генеральному директору Tesla не вистачає пів мільярда доларів, щоб випередити засновника і голову Facebook Марка Цукерберга і стати четвертою найбагатшою людиною світу.

Про зростання капіталу Ілона Маску, що було зафіксовано на момент закриття торгів на фондовій біржі в п'ятницю, 18 вересня, повідомило американське видання Forbes.

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Акції Tesla дорожчають: причина

Статки Ілона Маска зросли через збільшення ціни акцій компанії Tesla, яку очолює бізнесмен. Цінні папери виробника електромобілів дорожчають у зв'язку з тим, що інвестори чекають заходу 22 вересня, що відомий як Battery Day. Це день зустрічі з інвесторами й презентації нових технологій Tesla, пов'язаних з акумуляторами для електромобілів.

Сам Ілон Маск тільки "підігріває" цікавість до події 22 вересня. Зокрема, 11 вересня гендиректор Tesla написав на своїй сторінці у Twitter, що в холі Battery Day буде анонсовано "багато захопливих речей".

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Що прогнозують аналітики

За словами аналітика Morgan Stanley Адама Джонаса, інновації, які готує Tesla – батареї на мільйони миль чи різке збільшення виробничих потужностей і, відповідно, виготовлення більшої кількості батарей – матимуть сильний вплив на діяльність автовиробника .

. Аналітик Wedbush Деніел Айвз висловив припущення, що Tesla може знизити вартість виробництва нижче позначки у 100 доларів на кіловат-годину. Саме завдяки цьому рішенню компанія може вийти в прибуток. Також експерт звернув увагу на хороші показники продажів електромобілів у Китаї. Айвз прогнозує, що китайський ринок може досягти 40% у продажах електрокарів Tesla до початку 2022 року.

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Що відомо про статки Ілона Маска

Згідно з рейтингом Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу, у кінці минулого тижня загальний розмір капіталу Ілона Маска досягнув 92,4 мільярда доларів.

У результаті гендиректор Tesla займає п'яте місце у списку світових мільярдерів. Від четвертого місця, яке нині посідає Марк Цукерберг, і 92,9 мільярда доларів його відділяють 0,5 мільярда доларів.

Як змінилися статки найбагатших людей світу

Статки засновника Oracle Ларрі Еллісона зросли за результатами минулого тижня на 4 мільярди доларів. Як відомо, Oracle є основним претендентом на купівлю бізнесу відеосервісу TikTok у США.

Що відомо про ситуацію з соцмережею TikTok? Відеосервіс належить китайській компанії ByteDance. Адміністрація президента США Дональда Трампа підозрює сервіс у зливі даних користувачів органам державної влади Китаю, тому вважає, що соцмережа загрожує безпеці американців.

Також зросли статки гендиректора японської інвестиційної компанії SoftBank Масайосі Сона. Так, 13 вересня, він повідомив про продаж британського виробника процесорів Arm американському техногіганту Nvidia за 40 мільярдів доларів.

Загалом, у першій десятці мільярдерів найбільшим ростом власного капіталу за минулий тиждень відзначилися троє американців, чотири представників Китаю, по одному представнику Іспанії, Японії та Сінгапура.