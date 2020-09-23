У вівторок, 22 вересня 2020 року, відбулася щорічна подія Battery Day, у ході якої керівництво Tesla представило виробничі плани компанії. Цьогоріч захід вирішили об'єднати зі зборами акціонерів. А через пандемію коронавірусу глядачі слухали презентацію в електромобілях Tesla, а замість оплесків вони сигналили.

Які новинки презентував Ілон Маск та як змінилася ціна акцій американського виробника електрокарів – читайте в матеріалі Інвестицій24.

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Доступні електромобілі

У ході презентації генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів, що компанія планує збільшити виробництво електромобілів на 30-40% у порівнянні з минулим роком, тобто з 477,7 тисяч одиниць до 514,5 тисяч автівок. Зокрема, у 2019 році підприємство продало 367,5 тисяч авто, збільшивши обсяг продажі на 50%.

Окрім того, компанія намагатиметься дещо знизити вартість електрокарів завдяки поліпшенню виробничих технологій.

За словами Ілона Маска, приблизно через три роки підприємство планує випускати електромобілі, які будуть повністю автономними, а їхня ціна становитиме 25 тисяч доларів.

Overhead shot of the Battery Day drive-in! #batteryday pic.twitter.com/Hak99EoDgp — Tesla Owners North Bay (@TeslaOwnersNBay) September 22, 2020

Акумулятори Tesla: що тут нового

Гендиректор Tesla зазначив, що компанія вже почала виготовляти власні акумулятори на заводі у Фрімонті (штат Каліфорнія, США). Також автовиробник планує запустити виробництво акумуляторів і на заводі, який будується в Німеччині. За словами Ілона Маска, ємність нових батарей буде у п'ять разів більшою, а потужність – зросте ушестеро.

Окрім того, Tesla планує знизити ціну акумуляторів на 56%. Так, згідно з даними Benchmark Mineral Intelligence, вартість батарей для Model 3 становить близько 100 доларів за кіловат-годину. Як відомо, компанія Ілона Маска купує акумулятори для електромобілів в інших великих виробників, з-поміж яких Panasonic.

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Дрю Бегліно, віцепрезидент Tesla стверджує, що акумулятори їхньої компанії простіше виготовляти, а також вони більші, ніж ті, які підприємство купує в Panasonic. Попри це виробник електрокарів не відмовлятиметься від співпраці зі світовими постачальниками батарей. Водночас, Ілон Маска заявив, що акумулятори, які виготовлятимуться на заводі у Фрімонті стануть доповненням до тих, які компанія купує.

Гендиректор Tesla також розповів, що підприємство хоче збудувати ще один завод у Північній Америці для виготовлення катодів для акумуляторів. А відмовившись від кобальта у своїх катодах, автовиробнику вдасться знизити ціну батарей.

Нова модель електрокарів

У ході презентації Ілон Маск анонсував нову модель електрокарів Model S Plaid, які вже доступні для попереднього замовлення. Продажі транспортного засобу почнуться в кінці 2021 року, а його вартість становитиме майже 140 тисяч доларів.

З-поміж інших характеристик нового електромобіля:

швидкість до 322 кілометри за годину;

запас ходу – 837 кілометрів;

здатність авто розігнатися з нуля до 96 кілометрів на годину всього за дві секунди.

Як відреагували акції

Акції Tesla впали в ціні на 5,1% до 402,60 долара за одну штуку за результатами попередніх торгів.

Однак у Morgan Stanley підтримали автовиробника, зазначивши, що Ілон Маск і його компанія продемонстрували значний прогрес у виробництві електрокарів. Представники фінансової установи оцінили масштаб завдань, які підприємство планує виконати

Ілон цього не зробить наодинці… Tesla потрібна допомога, щоб досягти всього, що вони запланували,

– наголосили аналітики Morgan Stanley.

Станом на 19:42 за київським часом середи, 23 вересня, акції Tesla ще більше подешевшали, досягнувши 388,28 долара за штуку.

Однак експерти ринку запевняють, що серйозно сприймати падіння вартості акцій Tesla не потрібно. Адже через наплив непрофесійних інвесторів, будь-які негативні новини можуть позначитися на ціна активів компанії.

Дивіться відео з презентації: