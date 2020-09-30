У вересні відбувався ажіотаж навколо ІРО, компанії масово пішли за капіталом на ринок. Однак додатковий ризик для інвестування з'являється через вибори в США. Про те, як і куди вигідно вкласти гроші – читайте в нашому матеріалі.

Президентські вибори в США, які відбудуть 3 листопада цього року, справді створюють напружену ситуацію. Адже ринок на такі події найчастіше реагує падінням. 24 канал розібрався, як не помилитися з інвестицією та уникнути зайвих ризиків при цьому.

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Як вибори в США впливають на фондовий ринок

Якщо згадувати 2016 або інші роки, коли відбувалися вибори, можемо побачити, що в цей період фондові ринки падають. Однак потім вони швидко відновлюються.

Чому так відбувається? Вибори – це невизначеність, відповідно, гравці вважають за краще закрити частину позицій і перечекати, а коли все заспокоїться, на вільний капітал купувати активи, що подешевшали. У результаті своїми вкладеннями вони піднімають ринок. Загалом, усе досить просто, якщо розуміти логіку руху цін на ринку.

Інвестиції в акції: активи яких компаній можуть принести дохід

Tesla та Apple

Ці компанії в кінці серпня провели спліт, цим дали можливість більш широкому колу інвесторів купувати їхні акції. Зараз акції падають і це добре для тих, хто вміє чекати.

Як відомо, компанії Tesla та Apple провели спліт 4:1 та 5:1 відповідно. Про спліт оголосили за місяць – це дало інвесторам можливість підготуватись, щоб почати купувати після процедури дроблення.

Активи Apple впали й після чергової презентації та продовжують дешевшати в очікуванні нової презентації iPhone 12. Тут є дуже цікава закономірність: коли техногігант представляє свою продукцію, його акції завжди падають, а ось після – починають рости. Причиною є те, що стає зрозуміло, який попит на нові гаджети компанії.



Техніка Apple / Фото Pexels

Tesla сьогодні демонструє технічне падіння своїх активів, оскільки за останній рік вони сильно зросли, відповідно, їм потрібно охолонути. Однак з фундаментального погляду – компанія має великий потенціал:

Попит на продукцію залишається високим, постійна генерація нових ідей і продуктів для ринку продовжується.

Нова презентація в ході Battery Day дала зрозуміти, які плани є в компанії та чого від неї очікувати, а нові заводи, побудовані в Китаї та Німеччині, заповнять прогалини на ринках Азії та Європи. Також це збільшить попит на продукцію, через її доступність. Завдяки цьому ми можемо очікувати зростання курсу акцій Tesla.

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Boeing

В останній рік на компанію звалилося дуже багато бід, що відбилося на ціні акцій. Новий літак 737 Max став якорем для компанії та запустив ряд негативних процесів щодо її подальшої діяльності. Також підлив масла у вогонь і карантин, який зупинив перельоти.



Літак Boeing 737 Max / Фото Flickr



Якщо дивитись на компанію з іншого боку, то це холдинг, від якого залежать галузі. Американський уряд не допустить занепаду компанії та підтримуватиме її.

У періоди криз і падінь ринків інвестори вважають за краще вкладати в надійні компанії, у яких є виробництво та історія. А у випадку з Boeing – урядові та військові замовлення. Нещодавно компанія отримала замовлень від військових на 2,5 мільярда доларів. Усе це вказує на те, що зараз є можливість купити акції за більш вигідною ціною та розмістити частину капіталу в надійний актив.

Virgin Galactic

Компанія цікава своєю метою освоєння космосу і вона вже знаходиться на порозі того, щоб зробити космічний туризм реальністю. Перший важливий тест підприємство пройшо у травні. Наближається ще одне випробування, 22 жовтня, коли компанія проведе черговий тестовий політ, після якого стануть зрозумілими її подальші перспективи.

Відповідно, можна скористатися цією подією і поповнити свій портфель акціями на 5%, але не більше 7%.

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Круїзні компанії

Carnival (CCL), Royal Caribbean Cruises (RCL), Norwegian Cruise Line (NCLH) – усі ці компанії з одного сектора і їм не позаздриш, тому що круїзні перевезення зупинилися повністю. Однак варто ситуації нормалізуватися і людей не зупинити – вони знову повернуться до круїзних подорожей. Зокрема, 30 вересня Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) розгляне дату скасування заборони на здійснення круїзів.

Існує висока ймовірність того, що CDC знову перенесе дату на четвертий квартал цього року. Це, своєю чергою, сигналізує про найближче повернення до круїзів, що може стати каталізатором для зростання акцій круїзних компаній.

Якою може бути модель інвестування:

Виділити під кожну компанію по 3-5% від загального капіталу для покупки.

Розділити кожну частку на 2-3 закупівлі, що дасть змогу зробити ціну найбільш вигідною.

Коли ситуація стане більш зрозумілою і акції почнуть дорожчати, можна збільшувати позицію до 7%, але не для всіх компаній.

Як почати заробляти на акціях

Сьогодні перед нами відкритий увесь світ, ми можемо спостерігати за тим, як живуть і заробляють люди з інших країн. Зокрема, у західних країнах усе більше людей інвестують в цінні папери компаній, використовуючи брокерські рахунки, інвестиційні фонди. Так вони отримують стабільний дохід.

За даними інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" у період із квітня по серпень 2020 року, лише в США було відкрито понад 1 мільйон брокерських рахунків. І це на ринку, де кожен другий житель уже має рахунок.

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