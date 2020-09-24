Аграрний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) бізнесмена Юрія Косюка відкрив перший пункт продажу шаурми – Döner Market. Вона розташувалася в Києві за адресою – вулиця Срібнокільська 11/2.

Про плани МХП у сфері фуд-ритейлу, а також як нові бізнес-цілі компанії впливають на вартість її акцій – читайте аналіз експерта компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степана Джуса для Інвестицій24.

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Що стало відомо про план МХП

Упродовж двох років компанія має намір відкрити 2000 точок, про що заявив Косюк під час відкриття першого Döner Market.

Я хочу, щоби це було за два роки. Це бізнес наших партнерів, а не МХП, ми стаємо тільки майданчиком. Ми ж відповідаємо за безпеку та якість продукції. Це безпечно, і за ціною це найкраще рішення для людей, які не мають багато грошей, але хочуть смачно поїсти,

– зазначив Юрій Косюк, власник агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт".



Юрій Косюк тестує шаурму / Фото взято зі сторінки МХП у Facebook

Нагадаємо, що раніше МХП (тікер на біржі MHPC) почав розвивати ще одну роздрібну мережу – "Секрети шефа" (м'ясний магазин і кафе).

Як реагують акції МХП на всі зміни в холдингу

На тлі відкриття Döner Market акції МХП зросли вище рівня 5,4 долара за одну штуку після зниження майже до 5 доларів на Лондонській біржі.



Динаміка ціни акцій МХП

Це саме демонструють акції за угодам на Українській біржі, які вже сягають 174 гривень із цільовим діапазоном до 200-225 гривень за акцію (7-9 доларів за акцію):

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Діяльність МХП 2020 року: фінансові показники й прогнози аналітика

Фінансові результати МХП у другому кварталі погіршилися через вплив різних факторів (коронавірус, пташиний грип, негативна курсова різниця). У результаті холдинг досягнув -19% чистого прибутку до 112 мільйонів доларів та зменшення скоригованої маржі (EBITDA) до 129 мільйонів доларів.

У третьому і четвертому кварталах прогнозується зростання операційних та фінансових показників, зокрема покриття збитків від курсових різниць за минулі квартали, оскільки курс гривня/долар дещо піднявся, що допоможе експортеру у вересні-жовтні 2020 року.

Косюк і Компанія прагнуть за рахунок відкриття нових сегментів бізнесу розширити внутрішній ринок (через карантинні заходи та зниження експорту). Фуд-ритейл зараз непогано себе почуває і менеджмент МХП бере на себе відповідальність за створення конкурентоспроможного бізнесу як нового сегменту. Однак такі дії вимагають досить великих капіталозатрат та інвестицій на розвиток фуд-сегменту. Це, своєю чергою, становить ризик відтоку грошових коштів (кеш-флоу в мінусі) та посилення карантину (закриття фізичних торговельних пунктів).

Аналітик "Фрідом Фінанс Україна" прогнозує перехід цього сегмента в онлайн та доставку. Адже після стількох місяців карантину бізнесмени розуміють, що за цим майбутнє.

Висновки аналітика "Фрідом Фінанс Україна" Переглядаємо наш прогноз до 200 гривень за акцію до кінця грудня 2020 року (потенціал +14,6%). Однак у першому-другому кварталах 2021 року можливе зростання ціни до 250 гривень (потенціал +43,26%) завдяки ситуації, що склалася літом із аграріями ( вони зараз відчувають певні труднощі із урожаєм та його реалізацією). Проте новий фуд-сегмент досить перспективний у проміжку найближчих 2-3 років. Тому "купуйте поки дешево" – оцінка сьогоднішньої ситуації з погляду інвестиційної привабливості.