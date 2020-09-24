МХП запустил сеть по продаже шаурмы: как переход в фуд-ритейл повлияет на акции холдинга
Аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) бизнесмена Юрия Косюка открыл первую точку продажи шаурмы – Döner Market. Она расположилась в Киеве по адресу улица Срибнокильская 11/2.
О планах МХП в сфере фуд-ритейла, а также как новые бизнес-цели компании влияют на стоимость ее акций – читайте анализ эксперта компании "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса для Инвестиций24.
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Что известно о планах МХП
В течение двух лет компания намерена открыть 2000 точек, заявил Косюк во время открытия первого Döner Market.
Я хочу, чтобы это было за два года. Это бизнес наших партнеров, а не МХП, мы становимся только площадкой. Мы же отвечаем за безопасность и качество продукции. Это безопасно, и по цене это лучшее решение для людей, которые не имеют много денег, но хотят вкусно поесть,
– отметил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт".
Юрий Косюк пробует шаурму / Фото взято со страницы МХП на Facebook
Напомним, что ранее МХП (тикер на бирже MHPC) начал развивать еще одну розничную сеть – "Секреты шефа" (мясной магазин и кафе).
Как реагируют акции МХП на все изменения в холдинге
На фоне открытия Döner Market акции МХП выросли выше уровня 5,4 доллара за акцию после снижения почти до 5 долларов на Лондонской бирже.
Динамика цены акций МХП
То же самое демонстрируют акции по сделкам на Украинской бирже, которые уже достигают 174 гривен с целевым диапазоном до 200-225 гривен за акцию (7-9 долларов за акцию):
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Деятельность МХП 2020 года: финансовые показатели и прогнозы аналитика
Финансовые результаты МХП во втором квартале ухудшились из-за влияния различных факторов (коронавирус, птичий грипп, отрицательная курсовая разница). В результате холдинг достиг -19% чистой прибыли до 112 миллионов долларов и уменьшение скорректированной маржи (EBITDA) до 129 миллионов долларов.
В третьем и четвертом кварталах прогнозируется рост операционных и финансовых показателей, в частности покрытие убытков от курсовых разниц за прошедшие кварталы, поскольку курс гривня / доллар немного поднялся, что поможет экспортеру в сентябре-октябре 2020 года.
Косюк и Компания стремятся за счет открытия новых сегментов бизнеса расширить внутренний рынок (через карантинные меры и снижение экспорта). Фуд-ритейл сейчас неплохо себя чувствует и менеджмент МХП берет на себя ответственность за создание конкурентоспособного бизнеса как нового сегмента. Однако такие действия требуют достаточно больших капиталозатрат и инвестиций на развитие фуд-сегмента. Это, в свою очередь, представляет риск оттока денежных средств (кэш-флоу в минусе) и усиление карантина (закрытие физических торговых пунктов).