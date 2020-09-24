Аграрный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) бизнесмена Юрия Косюка открыл первую точку продажи шаурмы – Döner Market. Она расположилась в Киеве по адресу улица Срибнокильская 11/2.

О планах МХП в сфере фуд-ритейла, а также как новые бизнес-цели компании влияют на стоимость ее акций – читайте анализ эксперта компании "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса для Инвестиций24.

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Что известно о планах МХП

В течение двух лет компания намерена открыть 2000 точек, заявил Косюк во время открытия первого Döner Market.

Я хочу, чтобы это было за два года. Это бизнес наших партнеров, а не МХП, мы становимся только площадкой. Мы же отвечаем за безопасность и качество продукции. Это безопасно, и по цене это лучшее решение для людей, которые не имеют много денег, но хотят вкусно поесть,

– отметил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт".



Юрий Косюк пробует шаурму / Фото взято со страницы МХП на Facebook

Напомним, что ранее МХП (тикер на бирже MHPC) начал развивать еще одну розничную сеть – "Секреты шефа" (мясной магазин и кафе).

Как реагируют акции МХП на все изменения в холдинге

На фоне открытия Döner Market акции МХП выросли выше уровня 5,4 доллара за акцию после снижения почти до 5 долларов на Лондонской бирже.



Динамика цены акций МХП

То же самое демонстрируют акции по сделкам на Украинской бирже, которые уже достигают 174 гривен с целевым диапазоном до 200-225 гривен за акцию (7-9 долларов за акцию):

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Деятельность МХП 2020 года: финансовые показатели и прогнозы аналитика

Финансовые результаты МХП во втором квартале ухудшились из-за влияния различных факторов (коронавирус, птичий грипп, отрицательная курсовая разница). В результате холдинг достиг -19% чистой прибыли до 112 миллионов долларов и уменьшение скорректированной маржи (EBITDA) до 129 миллионов долларов.

В третьем и четвертом кварталах прогнозируется рост операционных и финансовых показателей, в частности покрытие убытков от курсовых разниц за прошедшие кварталы, поскольку курс гривня / доллар немного поднялся, что поможет экспортеру в сентябре-октябре 2020 года.

Косюк и Компания стремятся за счет открытия новых сегментов бизнеса расширить внутренний рынок (через карантинные меры и снижение экспорта). Фуд-ритейл сейчас неплохо себя чувствует и менеджмент МХП берет на себя ответственность за создание конкурентоспособного бизнеса как нового сегмента. Однако такие действия требуют достаточно больших капиталозатрат и инвестиций на развитие фуд-сегмента. Это, в свою очередь, представляет риск оттока денежных средств (кэш-флоу в минусе) и усиление карантина (закрытие физических торговых пунктов).

Аналитик "Фридом Финанс Украина" прогнозирует переход этого сегмента в онлайн и доставку. Ведь после стольких месяцев карантина бизнесмены понимают, что за этим будущее.

Выводы аналитика "Фридом Финанс Украина" Пересматриваем наш прогноз до 200 гривен за акцию до конца декабря 2020 года (потенциал +14,6%). Однако в первом-втором кварталах 2021 года возможен рост цены до 250 гривен (потенциал +43,26%) благодаря сложившейся ситуации летом с аграриями (они сейчас испытывают определенные трудности с урожаем и его реализацией). Однако новый фуд-сегмент достаточно перспективный в промежутке ближайших 2-3 лет. Поэтому "покупайте пока дешево" – оценка сегодняшней ситуации с точки зрения инвестиционной привлекательности.