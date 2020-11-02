Повышенный уровень волатильности на мировых фондовых рынках будет сохраняться в ближайшей перспективе, считают эксперты. Основными причинами такой нестабильности являются выборы в США, которые состоятся уже на этой неделе, 3 ноября, а также новый локдаун, который уже введен в нескольких европейских странах.

Какие изменения ждут фондовые рынки в ближайшие недели – разбирались Инвестиции24.

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Рынки акций сегодня

Пандемия коронавируса пока является едва ли не единственными серьезным вызовом для мировых фондовых рынков. В частности, на прошлой неделе, закончившейся 30 октября, американские биржевые показатели существенно просели на момент закрытия сессии торгов:

промышленный индекс Доу-Джонса потерял 3,45%;

потерял 3,45%; индекс широкого рынка S&P500 опустился на 3,53%;

опустился на 3,53%; NASDAQ снизился на 3,73%.

Аналогичная ситуация на европейском фондовом рынке:

британский фондовый индекс FTSE снизился на 2,55%;

снизился на 2,55%; французский CAC уменьшился на 3,37%;

уменьшился на 3,37%; немецкий индекс DAX потерял 4,17%.

Коронавирус и новый локдаун

Волатильность на фондовых рынках будет сохраняться, прежде всего, через новый удар пандемии. Так, власти Германии вновь ввели жесткие ограничительные меры, которые начнут действовать с 4 ноября и до конца следующего месяца.

Локдаун в Германии: какие правила будут действовать? Согласно новым правилам, в европейской стране кафе, бары, пабы будут работать только для еды на вынос, кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны будут вообще закрыты. Косметические студии, массажные салоны, тату-студии не будут работать в течение ноября.



Магазины с продуктами питания, аптеки, как и парикмахерские оставаться открытыми. Работать также детские сады и школы.

Новые ограничительные меры не приведут к обвалу фондовых рынков, как это было в марте, когда пандемия только набирала обороты.

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Выборы в США 2020

Кроме того, главным событием этой недели станут президентские выборы в Соединенных Штатах. По мнению рыночных экспертов, разрыв в рейтингах двух кандидатов – Джо Байдена и Дональда Трампа – заметно сузился, что свидетельствует об усилении неопределенности относительно результатов выборов. Если кандидаты начнут оспаривать результаты выборов, а ситуация перейдет в затяжную тяжбу, это, вероятно, негативно скажется на настроениях инвесторов.