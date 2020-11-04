13 найкращих акцій для інвестицій, якщо Дональда Трампа переоберуть на другий термін
Вибори у США 2020 року стануть тригером для зростання акцій компаній різних сфер. В активи яких підприємств буде вигідно вкладати гроші, якщо республіканця Дональда Трампа переоберуть на другий строк – читайте на Інвестиції24.
Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" підготував добірку компаній, акції яких вигідно купувати за умови, якщо Дональд Трамп залишиться на посту президента США.
Прогнози бізнесу: Що думає бізнес про майбутнє світової економіки: позиція Apple, Coca-Cola і Volkswagen
Як вибори в США впливають на фондовий ринок
Найкращі акції для інвестицій відрізнятимуться в залежності від того, хто отримає більшість в американському уряді – республіканці чи демократи.
Хоча вважається, що політика республіканців є кращою для фондового ринку, проте більшість інвесторів, усе-таки, ставлять на перемогу Джо Байдена. Адже їм важливо, щоб уряд ухвалив додатковий антикризовий пакет для підтримки економіки США. Переговори щодо цього ведуть ще з літа, проте поки ніяких результатів немає.
За словами Чейза Робертсона, партнера інвестиційної компанії RIA Robertson Wealth Management із Хьюстона, для фондового ринку немає різниці, хто виграє вибори в США – Трамп чи Байден. Адже в будь-якому разі "все буде добре для інвесторів" переконаний Робертсон.
Результати різних досліджень свідчать про те, що акції, як правило, їдуть вгору після переобрання на другий термін поточного президента.
Дональд Трамп виграє вибори в США: у які акції вигідно інвестувати
|Компанія
|Ціна акції, дол.
|Капіталізація, дол.
|Прибутковість дивідендів
|
|24,54
|
212,6 млрд
|2,9%
|
|101, 24
|
308,6 млрд
|3,6%
|
|41,17
|
6,9 млрд
|0,6%
|
|3 207,04
|1,61 трлн
|–
|
|33,35
|141 млрд
|10,4%
|
|49
|38,8 млрд
|–
|
|277,11
|789,4 млрд
|–
|
|1 584,29
|1,08 трлн
|–
|
|368,55
|103,1 млрд
|2,8%
|
|8,63
|1 млрд
|15,8%
|
|142,16
|402,8 млрд
|1,5%
|
|36,98
|560,2 млрд
|–
|
|21,04
|1 млрд
|6,8%
Поділитися новиною
-
Світові фондові біржі демонструють падіння на тлі заяв Дональда Трампа: усі подробицісьогодні , 12:38
-
Що думає бізнес про майбутнє світової економіки: позиція Apple, Coca-Cola і Volkswagen2 листопада , 22:22
-
Світові фондові біржі демонструють падіння на тлі заяв Дональда Трампа: усі подробицісьогодні , 12:38