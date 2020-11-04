Вибори у США 2020 року стануть тригером для зростання акцій компаній різних сфер. В активи яких підприємств буде вигідно вкладати гроші, якщо республіканця Дональда Трампа переоберуть на другий строк – читайте на Інвестиції24.

Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" підготував добірку компаній, акції яких вигідно купувати за умови, якщо Дональд Трамп залишиться на посту президента США.

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Як вибори в США впливають на фондовий ринок

Найкращі акції для інвестицій відрізнятимуться в залежності від того, хто отримає більшість в американському уряді – республіканці чи демократи.

Хоча вважається, що політика республіканців є кращою для фондового ринку, проте більшість інвесторів, усе-таки, ставлять на перемогу Джо Байдена. Адже їм важливо, щоб уряд ухвалив додатковий антикризовий пакет для підтримки економіки США. Переговори щодо цього ведуть ще з літа, проте поки ніяких результатів немає.

За словами Чейза Робертсона, партнера інвестиційної компанії RIA Robertson Wealth Management із Хьюстона, для фондового ринку немає різниці, хто виграє вибори в США – Трамп чи Байден. Адже в будь-якому разі "все буде добре для інвесторів" переконаний Робертсон.

Результати різних досліджень свідчать про те, що акції, як правило, їдуть вгору після переобрання на другий термін поточного президента.

Зокрема, після переобрання Рональда Рейгана, Білла Клінтона і Барака Обами американський індекс широкого ринку S&P 500 зріс упродовж наступного року на 26,3%, 31% і 29,6% відповідно.

Дональд Трамп виграє вибори в США: у які акції вигідно інвестувати

Компанія Ціна акції, дол. Капіталізація, дол. Прибутковість дивідендів Bank of America 24,54 212,6 млрд 2,9% JPMorgan Chase 101, 24 308,6 млрд 3,6% New York Times Co. 41,17 6,9 млрд 0,6% Amazon.com 3 207,04 1,61 трлн – Exxon Mobil 33,35 141 млрд 10,4% Twitter 49 38,8 млрд – Facebook 277,11 789,4 млрд – Alphabet 1 584,29 1,08 трлн – Lockheed Martin 368,55 103,1 млрд 2,8% GEO Group 8,63 1 млрд 15,8% Walmart 142,16 402,8 млрд 1,5% Arch Resources 36,98 560,2 млрд – VanEck Vectors Russia ETF 21,04 1 млрд 6,8%