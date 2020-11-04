Із кожною наступною годиною середи, 4 листопада, шанси колишнього віцепрезидента США виграти вибори збільшуються. Якщо прогноз Уолл-стріт здійсниться і демократ Джо Байден стане наступним президентом США, як це вплине на фондовий ринок? У які тоді акції краще інвестувати – читайте на Інвестиції24.

Інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус зібрав компанії, в акції яких найбільш вигідно вкласти гроші, якщо виграє Джо Байден. Що це за підприємства, яка їхня ринкова вартість і які дивіденди вони приносять акціонерам – далі в матеріалі.

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Вибори в США і фондовий ринок

Станом на кінець жовтня цього року 66% учасників фінансових ринків робили ставки на перемогу демократа Джо Байдена. Напередодні виборів 3 листопада, на Уолл-стріт теж спрогнозували, що саме Байден стане наступним президентом, а представники Демократичної партії отримають більшість у Конгресі.

Однак опитування не завжди бувають на 100% точними. Наприклад, чотири роки тому спостерігалася подібна ситуація, коли Гілларі Клінтон лідирувала за результатами опитувань, проте вибори виграв Дональд Трамп.

Сьогодні ж бачимо, що результати голосування на виборчих дільницях і поштою теж демонструють різні показники. Водночас, явка виборців цього року досягла максимуму з 1908 року.

Перемога Байдена означатиме більш строгий контроль над активами фінансових і енергетичних компаній, і, можливо, буде збільшено податки для підприємств усіх сфер економіки. Однак вигідні можливості для інвесторів будуть. Витрати на інфраструктуру, зелена енергетика й охорона здоров’я – усе це пріоритети демократів, і компанії цих сфер повинні бути успішними за президентства Байдена,

– зазначив Родні Джонсон, президент дослідницької компанії HS Dent Publishing.

13 найкращих акцій для інвестицій, якщо наступним президентом США стане демократ

Компанія Ціна акцій, дол. Капіталізація, дол. Прибутковість дивідендів Brookfield Renewable Partners LP 53,17 9,7 млрд 3,3% NextEra Energy 75,66 148,2 млрд 1,9% Atlantica Sustainable Infrastructure 30,16 3,1 млрд 5,6% First Solar 83,75 9,245 млрд – Canopy Growth 18,53 6,9 млрд – Tesla 420,28 392,3 млрд – Workhorse Group 18,53 2,2 млрд – Martin Marietta Materials 254,25 15,8 млрд 0,9% UnitedHealth Group 323,06 307 млрд 1,6% Realty Income 59,83 20,6 млрд 4,7% Energy Transfer LP 6,18 16,7 млрд – iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 54,72 55,8 млрд 3,1% SPDR Gold MiniShares 18,95 – –