Найкращі акції для інвестицій, якщо Джо Байден виграє вибори в США: корисна добірка
Із кожною наступною годиною середи, 4 листопада, шанси колишнього віцепрезидента США виграти вибори збільшуються. Якщо прогноз Уолл-стріт здійсниться і демократ Джо Байден стане наступним президентом США, як це вплине на фондовий ринок? У які тоді акції краще інвестувати – читайте на Інвестиції24.
Інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус зібрав компанії, в акції яких найбільш вигідно вкласти гроші, якщо виграє Джо Байден. Що це за підприємства, яка їхня ринкова вартість і які дивіденди вони приносять акціонерам – далі в матеріалі.
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Вибори в США і фондовий ринок
Станом на кінець жовтня цього року 66% учасників фінансових ринків робили ставки на перемогу демократа Джо Байдена. Напередодні виборів 3 листопада, на Уолл-стріт теж спрогнозували, що саме Байден стане наступним президентом, а представники Демократичної партії отримають більшість у Конгресі.
Сьогодні ж бачимо, що результати голосування на виборчих дільницях і поштою теж демонструють різні показники. Водночас, явка виборців цього року досягла максимуму з 1908 року.
Перемога Байдена означатиме більш строгий контроль над активами фінансових і енергетичних компаній, і, можливо, буде збільшено податки для підприємств усіх сфер економіки. Однак вигідні можливості для інвесторів будуть. Витрати на інфраструктуру, зелена енергетика й охорона здоров’я – усе це пріоритети демократів, і компанії цих сфер повинні бути успішними за президентства Байдена,
– зазначив Родні Джонсон, президент дослідницької компанії HS Dent Publishing.
13 найкращих акцій для інвестицій, якщо наступним президентом США стане демократ
|Компанія
|Ціна акцій, дол.
|Капіталізація, дол.
|Прибутковість дивідендів
|
|53,17
|9,7 млрд
|3,3%
|
|75,66
|148,2 млрд
|1,9%
|
|30,16
|3,1 млрд
|5,6%
|
|83,75
|9,245 млрд
|–
|
|18,53
|6,9 млрд
|–
|
|420,28
|392,3 млрд
|–
|
|18,53
|2,2 млрд
|–
|
|254,25
|15,8 млрд
|0,9%
|
|323,06
|307 млрд
|1,6%
|
|59,83
|20,6 млрд
|4,7%
|
|6,18
|16,7 млрд
|–
|
|54,72
|55,8 млрд
|3,1%
|
|18,95
|–
|–
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