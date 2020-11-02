Низка компаній, з-поміж яких відомі техногіганти, упродовж останніх тижнів жовтня оприлюднювали фінансові звіти за третій квартал 2020 року. Попри те, що більшість із них повідомили про високі прибутки, зароблені в умовах пандемії коронавірусу, керівники цих підприємств не поспішають давати оптимістичні прогнози щодо майбутнього економіки.

Генеральний директор Coca-Cola Джеймс Куїнсі в коментарі виданню The Wall Street Journal наголосив, що світова економіка й досі знаходиться в стані невизначеності.

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Коронавірус залишається центральною проблемою,

– наголосив голова фінансового підрозділу автоконцерну Volkswagen Френк Віттер.

Що говорять про нинішню ситуацію у світі в Apple

Купертинівський техногігант один із низки світових компаній, який відчув негативні наслідки пандемії коронавірусу. Тривале закриття фізичних магазинів, порушення в ланцюгах постачання продукції з Китаю, перенесення презентації iPhone 12 – це лише кілька проблем з-поміж їхньої величезної кількості.

Фінансовий директор Apple Лука Маестрі вирішив не давати ніяких прогнозів щодо виручки компанії у четвертому кварталі. Фінансові результати техногіганта в третьому кварталі 2020 року продемонстрували різноспрямовані значення:

зростання продажів комп’ютерів MАС – на 29,2%, планшетів iPad – на 46% і послуг – на 16,3%;

продажі iPhone навпаки впали на 21% – до 26,4 мільярда доларів.

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Маестрі теж вважає, що "невизначеність, спричинена пандемією коронавірусу, у світі триватиме й у найближчому майбутньому". Саме тому фіндиректор Apple не наважується робити будь-яких прогнозів щодо доходів підприємства.



Лука Маестрі, фінансовий директор Apple / Фото Getty Images

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Нові локдауни в Європі

Велика Британія, Франція та Німеччина змушені були ввести нові обмеження, які триватимуть близько місяця в їхніх країнах.

Наприклад, у Німеччині влада надаватиме фінансування компаніям з менше, ніж 50 працівниками. Такому бізнесу держава допоможе компенсувати три четвертих втраченого доходу. Також влада надаватиме матеріальну допомогу й великим компаніям за правилами, погодженими Європейським Союзом.

Локдаун у Німеччині: які правила діятимуть? Згідно з новими правилами, у європейській країні кафе, бари, паби працюватимуть лише для їжі на виніс, кінотеатри, театри, спортзали, басейни будуть взагалі зачинені. Косметичні студії, масажні салони, тату-студії не працюватимуть упродовж листопада.



Магазини з продуктами харчування, аптеки, як і перукарні залишатимуться відкритими. Працюватимуть також дитячі садочки та школи.

Ситуація в США

Згідно з даними, опублікованими в п’ятницю, 30 жовтня, економіка США відновлюється швидше, ніж раніше прогнозували експерти. Одним із факторів, що вплинув на економічне зростання у Сполучених Штатах, стало те, що американці почали витрачати більше грошей на товари, а не на враження.