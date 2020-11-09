Тренд на електрокари посилюється: як розвивається світова автоіндустрія у 2020 році
Пандемія коронавірусу завдала шкоди низці галузей економіки. Постраждала і автомобільна індустрія, яка ще до початку "коронакризи" демонструвала невисокі показники зростання. Однак окремі представники автомобільної сфери все ж здивували. І тут йдеться саме про виробників електрокарів.
Як розвивається автомобільна промисловість на тлі пандемії, чому тренд на електромобілі зростатиме та на яких гравців ринку варто звернути увагу – для видання "Капитал" проаналізував Тамерлан Абсалямов, аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс". Інвестиції24 передають головні тези експерта.
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Авторинок у 2020 році: основні факти і числа
Упродовж майже всієї весни низка країн світу перебувала на жорсткому карантині, що призвело до падіння обсягу продажів автомобілів. Зокрема, автомобільна сфера Китаю, США та Європи сильно постраждала в першому кварталі 2020 року. Світові продажі легкових авто опустилися на 32% за перших 6 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Загалом, цьогоріч продажі легкових автомобілів можуть знизитися майже на 17% – до 62 мільйонів одиниць. Наприклад, у 2019 році цей показник коливався на рівні 75 мільйонів авто. Прогнозується, що 2021 року автоіндустрія відновлюватиметься, а обсяги продажів авто зростуть до 68 мільйонів транспортних одиниць.
Компаніями-лідерами за обсягами продажів авто в першому півріччі 2020 року стали:
- Toyota (з урахуванням Lexus і Scion) з часткою ринку у 12,8%;
- Volkswagen Group із часткою ринку на рівні 10,9%;
- Renault Nissan Alliance з часткою ринку розміром у 9,1%;
- Hyundai Motor Group – 8,2%;
- General Motors – теж 8,2%.
Як пандемія вплинула на автоіндустрію світу
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Сполучені Штати
Отож, з початку 2020 року продажі автомобілів у США впали на 24% – до 6,5 мільйонів одиниць – у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, у червні показник продажів залишався низьким, проте продемонстрував незначне відновлення, зрісши до 13,1 мільйона одиниць транспорту з урахуванням сезонних коливань у перерахунку за рік. Для порівняння: у березні 2020 року обсяги продажів перебували трохи вище значення в 11,4 мільйона одиниць.
Лідером за кількістю проданих автомобілів у США в третьому кварталі 2020 року стала компанія Ford – 1,421 мільйона одиниць. На другому місці після Ford знаходиться Toyota з продажами на рівні 1,270 мільйона одиниць. Третє місце в компанії Chevrolet – вона продала 1,209 мільйона автомобілів.
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Китай
У першому півріччі 2020 року продажі авто у Китаї впали на 17,1% – до 9,9 мільйона одиниць – у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Автомобільний ринок Китаю є найбільшим у світі. Так, обсяги продажів авто у 2019 році становили близько 21 мільйонів одиниць транспортних засобів.
Однак у лютому цього року показники щомісячних продажів автомобілів у КНР різко скоротилися через коронавірус і побоювань щодо тривалої рецесії. Однак уже у квітні китайська автоіндустрія почала демонструвати ознаки відновлення, що стало рятівним "колом" для великих світових автовиробників. У серпні 2020 року обсяги продажів авто у Китаї досягли 2,2 мільйона одиниць у порівнянні з 1,9 мільйонами 2019 року.
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Європа
Зниження обсягів продажу нових автомобілів у Європі відбулося впродовж першого кварталу 2020 року. У результаті з початку березня продажі впали на 26,5%. До трійки лідерів за часткою ринку ввійшли:
- Volkswagen Group – 26,2%;
- Groupe PSA – 15%;
- Renault-Nissan – 12,8%.
Тренд на електромобілі зростає
Попри те, що загальна тенденція на авторинку демонструє зниження, експерти прогнозують, що поступовий перехід від авто на викопному пальному до електромобілів продовжуватиметься без особливих перешкод. Згідно з прогнозами аналітиків, до кінця 2020 року на дорогах буде 10 мільйонів електрокарів.
Саме Китай є ключовим ринком для великих виробників електрокарів. Згідно з прогнозами аналітиків, продажі електромобілів, гібридних авто і автомобілів на основі водневого двигуна у КНР зростуть до 20% від загального обсягу продажів нових авто до 2025 року. Сьогодні цей показник становить тільки 5%.
Електромобіль популярної моделі Tesla Model 3 / Фото Wikipedia
Tesla проти COVID-19
Пандемія коронавірусу майже не завдала збитку провідному виробнику електрокарів, компанії Tesla. Зокрема, у третьому кварталі 2020 року підприємство продемонструвало приріст у продажах на 1,8% – до 55 700 одиниць транспорту. Цікаво, що за аналогічний період світові автогіганти, з-поміж яких Toyota, Volkswagen і General Motors, навпаки показали зниження продажів з 8% до 12%.
На ринку електрокарів Tesla займала лідерські позиції за кількістю проданих автомобілів у першому півріччі 2020 року. Зокрема, компанія Ілона Маска впродовж цього періоду продала 38 314 одиниць електрокарів Model 3, 18 861 одиниць Model Y і 9500 одиниць Model X.
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Як розвивається ринок електрокарів Китаю
Китайські виробники – Li Auto, Nio, Xpeng – у 2020 році майже щомісяця повідомляли про зростання обсягів продажу.
- Упродовж жовтня 2020 року компанія Nio продала 5055 авто. З початку 2020 року цей показник становив 31 430 одиниць транспорту, що на 111,4% більше, ніж у 2019 році.
- Кількість авто моделі Li ONE, які доставила клієнтам Li Auto, у жовтні становила 3692 одиниці у порівнянні з 3504 одиницями у вересні. З початку року це число досягло 21 852 одиниці.
- Обсяги постачання Xpeng взагалі збільшилися на рекордні 229% у жовтні, а з початку 2020 року компанія доставила 17 117 автівок.
Китайський електрокар компанії Xpeng / Фото Wikipedia
Інфраструктура для заряджання електрокарів
Кількість станцій для заряджання електромобілів з кожним роком зростає. Зокрема, у 2019 році число пристроїв для живлення електрокарів становило 7,3 мільйона одиниць. Із них 6,5 мільйонів одиниць – це персональні пристрої для заряджання легкових авто у приватних і багатоквартирних будівлях.
Прогнози щодо ринку електрокарів
Найкращим підтвердженням розвитку індустрії та збільшення попиту на електромобілі можна назвати те, що найбільші представники ринку – BMW, Mercedes, Audi, Porsche – уже повідомили про поступовий перехід на електротехнології. Навіть всесвітньо відома легенда автоспорту, компанія Ferrari, виявила цікавість до електродвигунів.
На які компанії слід звернути увагу інвесторам
На фондовому ринку є низка компаній автомобільної сфери з потенціалом зростання сегменту електрокарів.
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Tesla
Компанія Ілона Маска проектує, виготовляє та продає електромобілі та системи виробництва та зберігання енергії у США, Китаї, Нідерландах, Норвегії та інших країнах світу. Автомобільний сегмент підприємства пропонує седани та позашляховики.
Динаміка ціни акцій Tesla / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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Nio
Холдинг, що займається розробленням, виробництвом і продажем електромобілів. Також компанія розробляє інновації у сфері зв'язку, автономного водіння та штучного інтелекту. До її продукції належать суперкар EP9 і позашляховик на 7 місць ES8.
Динаміка ціни акцій Nio / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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Xpeng
Це доволі молода компанія – заснована 2015 року, а її штаб квартира знаходиться в Гуанчжоу (місто на півдні Китаю). Розробляє і продає "розумні" електромобілі у КНР. Компанія займається виробництвом позашляховиків і седанів. Також з-поміж продукції компанії є і програмне забезпечення для автономного управління авто.
Динаміка ціни акцій Xpeng / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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Li Auto
Виготовляє і продає електричні позашляховики у Китаї. Компанія була засновано у 2015 році, а її головний офіс знаходиться в Пекіні.
Динаміка ціни акцій Li Auto / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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General Motors
Відомий американський виробник легкових, вантажних авто і автозапчастин. Концерн продає власні автомобілі під торговельними марками Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun і Wuling. Нещодавно General Motors представила електричний позашляховик Hummer EV.
Динаміка ціни акцій General Motors / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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Ferrari NV
Холдинг, який займається проектуванням, виробництвом і продажем спортивних автомобілів класу люкс. Окрім виробництва автомобілів компанія бере участь в автомобільних гонках Формули-1.
Динаміка ціни акцій Ferrari NV / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"
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