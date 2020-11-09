Пандемія коронавірусу завдала шкоди низці галузей економіки. Постраждала і автомобільна індустрія, яка ще до початку "коронакризи" демонструвала невисокі показники зростання. Однак окремі представники автомобільної сфери все ж здивували. І тут йдеться саме про виробників електрокарів.

Як розвивається автомобільна промисловість на тлі пандемії, чому тренд на електромобілі зростатиме та на яких гравців ринку варто звернути увагу – для видання "Капитал" проаналізував Тамерлан Абсалямов, аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс". Інвестиції24 передають головні тези експерта.

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Авторинок у 2020 році: основні факти і числа

Упродовж майже всієї весни низка країн світу перебувала на жорсткому карантині, що призвело до падіння обсягу продажів автомобілів. Зокрема, автомобільна сфера Китаю, США та Європи сильно постраждала в першому кварталі 2020 року. Світові продажі легкових авто опустилися на 32% за перших 6 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом, цьогоріч продажі легкових автомобілів можуть знизитися майже на 17% – до 62 мільйонів одиниць. Наприклад, у 2019 році цей показник коливався на рівні 75 мільйонів авто. Прогнозується, що 2021 року автоіндустрія відновлюватиметься, а обсяги продажів авто зростуть до 68 мільйонів транспортних одиниць.

Компаніями-лідерами за обсягами продажів авто в першому півріччі 2020 року стали:

Toyota (з урахуванням Lexus і Scion) з часткою ринку у 12,8%;

Volkswagen Group із часткою ринку на рівні 10,9%;

Renault Nissan Alliance з часткою ринку розміром у 9,1%;

Hyundai Motor Group – 8,2%;

General Motors – теж 8,2%.

Як пандемія вплинула на автоіндустрію світу

Сполучені Штати

Отож, з початку 2020 року продажі автомобілів у США впали на 24% – до 6,5 мільйонів одиниць – у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, у червні показник продажів залишався низьким, проте продемонстрував незначне відновлення, зрісши до 13,1 мільйона одиниць транспорту з урахуванням сезонних коливань у перерахунку за рік. Для порівняння: у березні 2020 року обсяги продажів перебували трохи вище значення в 11,4 мільйона одиниць.

Зростання продажів у червні можна пояснити тим, що відсоткові ставки на споживчі кредити в розстрочку на нові авто в США опустилися до 5,13% у травні. Наприклад, у лютому 2020 році цей показник становив 5,29%, а роком раніше – 5,35%.

Лідером за кількістю проданих автомобілів у США в третьому кварталі 2020 року стала компанія Ford – 1,421 мільйона одиниць. На другому місці після Ford знаходиться Toyota з продажами на рівні 1,270 мільйона одиниць. Третє місце в компанії Chevrolet – вона продала 1,209 мільйона автомобілів.

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Китай

У першому півріччі 2020 року продажі авто у Китаї впали на 17,1% – до 9,9 мільйона одиниць – у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Автомобільний ринок Китаю є найбільшим у світі. Так, обсяги продажів авто у 2019 році становили близько 21 мільйонів одиниць транспортних засобів.

Однак у лютому цього року показники щомісячних продажів автомобілів у КНР різко скоротилися через коронавірус і побоювань щодо тривалої рецесії. Однак уже у квітні китайська автоіндустрія почала демонструвати ознаки відновлення, що стало рятівним "колом" для великих світових автовиробників. У серпні 2020 року обсяги продажів авто у Китаї досягли 2,2 мільйона одиниць у порівнянні з 1,9 мільйонами 2019 року.

Європа

Зниження обсягів продажу нових автомобілів у Європі відбулося впродовж першого кварталу 2020 року. У результаті з початку березня продажі впали на 26,5%. До трійки лідерів за часткою ринку ввійшли:

Volkswagen Group – 26,2%;

Groupe PSA – 15%;

Renault-Nissan – 12,8%.

Тренд на електромобілі зростає

Попри те, що загальна тенденція на авторинку демонструє зниження, експерти прогнозують, що поступовий перехід від авто на викопному пальному до електромобілів продовжуватиметься без особливих перешкод. Згідно з прогнозами аналітиків, до кінця 2020 року на дорогах буде 10 мільйонів електрокарів.

У березні 2020 року частка продажів електромобілів у США зросла до 2,5%, а 2019 року цей показник піднявся тільки на 1,9%. Частка ринку електромобілів у Китаї станом на березень 2020 року зросла до 5,7% із 4,9% у 2019 році.

Саме Китай є ключовим ринком для великих виробників електрокарів. Згідно з прогнозами аналітиків, продажі електромобілів, гібридних авто і автомобілів на основі водневого двигуна у КНР зростуть до 20% від загального обсягу продажів нових авто до 2025 року. Сьогодні цей показник становить тільки 5%.



Електромобіль популярної моделі Tesla Model 3 / Фото Wikipedia

Tesla проти COVID-19

Пандемія коронавірусу майже не завдала збитку провідному виробнику електрокарів, компанії Tesla. Зокрема, у третьому кварталі 2020 року підприємство продемонструвало приріст у продажах на 1,8% – до 55 700 одиниць транспорту. Цікаво, що за аналогічний період світові автогіганти, з-поміж яких Toyota, Volkswagen і General Motors, навпаки показали зниження продажів з 8% до 12%.

На ринку електрокарів Tesla займала лідерські позиції за кількістю проданих автомобілів у першому півріччі 2020 року. Зокрема, компанія Ілона Маска впродовж цього періоду продала 38 314 одиниць електрокарів Model 3, 18 861 одиниць Model Y і 9500 одиниць Model X.

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Як розвивається ринок електрокарів Китаю

Китайські виробники – Li Auto, Nio, Xpeng – у 2020 році майже щомісяця повідомляли про зростання обсягів продажу.

Упродовж жовтня 2020 року компанія Nio продала 5055 авто . З початку 2020 року цей показник становив 31 430 одиниць транспорту, що на 111,4% більше, ніж у 2019 році.

. З початку 2020 року цей показник становив 31 430 одиниць транспорту, що на 111,4% більше, ніж у 2019 році. Кількість авто моделі Li ONE, які доставила клієнтам Li Auto, у жовтні становила 3692 одиниці у порівнянні з 3504 одиницями у вересні. З початку року це число досягло 21 852 одиниці.

Обсяги постачання Xpeng взагалі збільшилися на рекордні 229% у жовтні, а з початку 2020 року компанія доставила 17 117 автівок.



Китайський електрокар компанії Xpeng / Фото Wikipedia

Інфраструктура для заряджання електрокарів

Кількість станцій для заряджання електромобілів з кожним роком зростає. Зокрема, у 2019 році число пристроїв для живлення електрокарів становило 7,3 мільйона одиниць. Із них 6,5 мільйонів одиниць – це персональні пристрої для заряджання легкових авто у приватних і багатоквартирних будівлях.

Прогнози щодо ринку електрокарів

Найкращим підтвердженням розвитку індустрії та збільшення попиту на електромобілі можна назвати те, що найбільші представники ринку – BMW, Mercedes, Audi, Porsche – уже повідомили про поступовий перехід на електротехнології. Навіть всесвітньо відома легенда автоспорту, компанія Ferrari, виявила цікавість до електродвигунів.

У Morgan Stanley прогнозують, що індустрія електромобілів демонструватиме в середньому зростання у 20% на рік до 2040 року.

На які компанії слід звернути увагу інвесторам

На фондовому ринку є низка компаній автомобільної сфери з потенціалом зростання сегменту електрокарів.

Tesla

Компанія Ілона Маска проектує, виготовляє та продає електромобілі та системи виробництва та зберігання енергії у США, Китаї, Нідерландах, Норвегії та інших країнах світу. Автомобільний сегмент підприємства пропонує седани та позашляховики.

Максимальна цільова ціна на акції Tesla, встановлена великими інвестиційними банками, перебуває на рівні 578 доларів. Потенціал зростання активів автовиробника становить 36%.



Динаміка ціни акцій Tesla / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

Nio

Холдинг, що займається розробленням, виробництвом і продажем електромобілів. Також компанія розробляє інновації у сфері зв'язку, автономного водіння та штучного інтелекту. До її продукції належать суперкар EP9 і позашляховик на 7 місць ES8.

Максимальна цільова ціна на акції від інвестбанків знаходиться на рівні у 46 доларів, потенціал – близько 22%.



Динаміка ціни акцій Nio / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

Xpeng

Це доволі молода компанія – заснована 2015 року, а її штаб квартира знаходиться в Гуанчжоу (місто на півдні Китаю). Розробляє і продає "розумні" електромобілі у КНР. Компанія займається виробництвом позашляховиків і седанів. Також з-поміж продукції компанії є і програмне забезпечення для автономного управління авто.

Максимальна цільова ціна на акції становить 27 доларів, потенціал росту – близько 22%.



Динаміка ціни акцій Xpeng / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

Li Auto

Виготовляє і продає електричні позашляховики у Китаї. Компанія була засновано у 2015 році, а її головний офіс знаходиться в Пекіні.

Максимальна цільова ціна на акції – 27 доларів, а потенціал зростання – 11%.



Динаміка ціни акцій Li Auto / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

General Motors

Відомий американський виробник легкових, вантажних авто і автозапчастин. Концерн продає власні автомобілі під торговельними марками Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun і Wuling. Нещодавно General Motors представила електричний позашляховик Hummer EV.

Середня цільова ціна акцій, встановлена інвестбанками, становить 41,6 долара, а потенціал зростання активів автогіганта дорівнює 18%.



Динаміка ціни акцій General Motors / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

Ferrari NV

Холдинг, який займається проектуванням, виробництвом і продажем спортивних автомобілів класу люкс. Окрім виробництва автомобілів компанія бере участь в автомобільних гонках Формули-1.



Динаміка ціни акцій Ferrari NV / Графік "Фрідом Фінанс" для "Капитал"

Середня цільова ціна акцій від інвестбанків становить 220 доларів, потенціал зростання – близько 12,5%.