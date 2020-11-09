Пандемия коронавируса нанесла ущерб ряду отраслей экономики. Пострадала и автомобильная индустрия, которая еще до начала "коронакризиса" демонстрировала невысокие показатели роста. Однако отдельные представители автомобильной сферы все же удивили. И здесь речь идет именно о производителях электрокаров.

Как развивается автомобильная промышленность на фоне пандемии, почему тренд на электромобили будет расти и на каких игроков рынка стоит обратить внимание – для издания "Капитал" проанализировал Тамерлан Абсалямов, аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс". Инвестиции24передают главные тезисы эксперта.

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Авторынок в 2020 году: основные факты и числа

На протяжении почти всей весны ряд стран мира находился на жестком карантине, что привело к падению объема продаж автомобилей. В частности, автомобильная сфера Китая, США и Европы сильно пострадала в первом квартале 2020 года. Мировые продажи легковых авто опустились на 32% за первые 6 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В общем, в этом году продажи легковых автомобилей могут снизиться почти на 17% – до 62 миллионов единиц. Например, в 2019 году этот показатель колебался на уровне 75 миллионов авто. Прогнозируется, что 2021 автоиндустрия восстанавливаться, а объемы продаж авто вырастут до 68 миллионов транспортных единиц.

Компаниями-лидерами по объемам продаж авто в первом полугодии 2020 стали:

Toyota (с учетом Lexus и Scion) с долей рынка в 12,8%;

Volkswagen Group с долей рынка на уровне 10,9%;

Renault Nissan Alliance с долей рынка в размере 9,1%;

Hyundai Motor Group – 8,2%;

General Motors – тоже 8,2%.

Как пандемия повлияла на автоиндустрию мира

Соединенные Штаты

Итак, с начала 2020 года продажи автомобилей в США упали на 24% – до 65 миллионов единиц - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июне показатель продаж оставался низким, однако продемонстрировал незначительное восстановление, увеличившись до 13,1 миллиона единиц транспорта с учетом сезонных колебаний в пересчете за год. Для сравнения: в марте 2020 году объем продаж находился немного выше значения в 11,4 миллиона единиц.

Рост продаж в июне можно объяснить тем, что процентные ставки на потребительские кредиты в рассрочку на новые авто в США опустились до 5,13% в мае. Например, в феврале 2020 года этот показатель составлял 5,29%, а годом ранее – 5,35%.

Лидером по количеству проданных автомобилей в США в третьем квартале 2020 года стала компания Ford – 1,421 миллиона единиц. На втором месте после Ford находится Toyota с продажами на уровне 1,270 миллионов единиц. Третье место в компании Chevrolet – она ​​продала 1,209 миллиона автомобилей.

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Китай

В первом полугодии 2020 года продажи авто в Китае упали на 17,1% – до 9,9 миллиона единиц – по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Автомобильный рынок Китая является крупнейшим в мире. Так, объемы продаж авто в 2019 году составили около 21 миллионов единиц транспортных средств.

Однако в феврале этого года показатели ежемесячных продаж автомобилей в КНР резко сократились из-за коронавируса и опасений относительно длительной рецессии. Однако уже в апреле китайская автоиндустрия начала демонстрировать признаки восстановления, что стало спасительным "кругом" для крупных мировых автопроизводителей. В августе 2020 году объем продаж авто в Китае достигли 2,2 миллиона единиц по сравнению с 1,9 миллионами 2019 года.

Европа

Снижение объемов продаж новых автомобилей в Европе произошло в течение первого квартала 2020 года. В результате с начала марта продажи упали на 26,5%. В тройку лидеров по доле рынка вошли:

Volkswagen Group – 26,2%;

Groupe PSA – 15%;

Renault-Nissan – 12,8%.

Тренд на электромобили растет

Несмотря на то, что общая тенденция на авторынке демонстрирует снижение, эксперты прогнозируют, что постепенный переход от авто на ископаемом топливе до электромобилей будет продолжаться без особых препятствий. Согласно прогнозам аналитиков, до конца 2020 года на дорогах будет 10 миллионов электрокаров.

В марте 2020 года доля продаж электромобилей в США выросла до 2,5%, а 2019 года этот показатель поднялся только на 1,9%. Доля рынка электромобилей в Китае по состоянию на март 2020 года выросла до 5,7% с 4,9% в 2019 году.

Именно Китай является ключевым рынком для крупных производителей электрокаров. Согласно прогнозам аналитиков, продажи электромобилей, гибридных авто и автомобилей на основе водородного двигателя в КНР вырастут до 20% от общего объема продаж новых авто до 2025 года. Сегодня этот показатель составляет только 5%.



Электромобиль популярной модели Tesla Model 3 / Фото Wikipedia

Tesla против COVID-19

Пандемия коронавируса почти не нанесла ущерба ведущему производителю электрокаров, компании Tesla. В частности, в третьем квартале 2020 года предприятие продемонстрировало прирост в продажах на 1,8% – до 55 700 единиц транспорта. Интересно, что за аналогичный период мировые автогиганты, среди которых Toyota, Volkswagen и General Motors, наоборот показали снижение продаж с 8% до 12%.

На рынке электрокаров Tesla занимала лидирующие позиции по количеству проданных автомобилей в первом полугодии 2020 года. В частности, компания Илона Маска течение этого периода продала 38 314 единиц электрокаров Model 3, 18861 единиц Model Y и 9500 единиц Model X.

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Как развивается рынок электрокаров Китая

Китайские производители – Li Auto, Nio, Xpeng – в 2020 году почти ежемесячно сообщали о росте объемов продаж.

В течение октября 2020 года компания Nio продала 5055 авто . С начала 2020 году этот показатель составлял 31 430 единиц транспорта, на 111,4% больше, чем в 2019 году.

. С начала 2020 году этот показатель составлял 31 430 единиц транспорта, на 111,4% больше, чем в 2019 году. Количество автомобилей модели Li ONE, которые доставила клиентам Li Auto, в октябре составило 3692 единицы по сравнению с 3504 единицами в сентябре. С начала года это число достигло 21 852 единицы.

Объемы поставок Xpeng вообще увеличились на рекордные 229% в октябре, а с начала 2020 года компания доставила 17 117 автомобилей.



Китайский электрокар компании Xpeng / Фото Wikipedia

Инфраструктура для подзарядки электрокаров

Количество станций для подзарядки электромобилей с каждым годом растет. В частности, в 2019 году число устройств для питания электрокаров составило 7,3 миллиона единиц. Из них 6,5 миллиона единиц – это персональные устройства для зарядки легковых автомобилей частных и многоквартирных зданиях.

Прогнозы касательно рынка электрокаров

Лучшим подтверждением развития индустрии и увеличения спроса на электромобили можно назвать то, что крупнейшие представители рынка – BMW, Mercedes, Audi, Porsche – уже сообщили о постепенном переходе на электротехнологии. Даже всемирно известная легенда автоспорта, компания Ferrari, проявила интерес к электродвигателям.

В Morgan Stanley прогнозируют, что индустрия электромобилей будет демонстрировать в среднем рост в 20% в год до 2040 года.

На какие компании следует обратить внимание инвесторам

На фондовом рынке есть ряд компаний автомобильной сферы с потенциалом роста сегмента электрокаров.

Tesla

Компания Илона Маска проектирует, производит и продает электромобили и системы производства и хранения энергии в США, Китае, Нидерландах, Норвегии и других странах мира. Автомобильный сегмент предприятия предлагает седаны и внедорожники.

Максимальная целевая цена на акции Tesla, установленная крупными инвестиционными банками, находится на уровне 578 долларов. Потенциал роста активов автопроизводителя составляет 36%.





Динамика цены акций Tesla / График "Фридом Финанс" для "Капитал" Динамика цены акций Tesla / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

Nio

Холдинг, занимается разработкой, производством и продажей электромобилей. Также компания разрабатывает инновации в сфере связи, автономного вождения и искусственного интеллекта. Среди ее продукции – суперкар EP9 и внедорожник на 7 мест ES8.

Максимальная целевая цена на акции от инвестбанков находится на уровне в 46 долларов, потенциал – около 22%.



Динамика цены акций Nio / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

Xpeng

Это довольно молодая компания - основана 2015 года, а ее штаб-квартира находится в Гуанчжоу (город на юге Китая). Разрабатывает и продает "умные" электромобили в КНР. Компания занимается производством внедорожников и седанов. Также среди продукции компании есть и программное обеспечение для автономного управления автомобилем.

Максимальная целевая цена на акции составляет 27 долларов, потенциал роста – около 22%.



Динамика цены акций Xpeng / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

Li Auto

Изготавливает и продает электрические внедорожники в Китае. Компания была основана в 2015 году, а ее главный офис находится в Пекине.

Максимальная целевая цена на акции – 27 долларов, а потенциал роста – 11%.



Динамика цены акций Li Auto / График "Фридом Финанс" для "Капитал" Динамика цены акций Li Auto / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

General Motors

Известный американский производитель легковых, грузовых авто и автозапчастей. Концерн продает собственные автомобили под торговыми марками Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun и Wuling. Недавно General Motors представила электрический внедорожник Hummer EV.

Средняя целевая цена акций, установленная инвестбанками, составляет 41,6 доллара, а потенциал роста активов автогиганта равна 18%.





Динамика цены акций General Motors / График "Фридом Финанс" для "Капитал" Динамика цены акций General Motors / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

Ferrari NV

Холдинг, занимается проектированием, производством и продажей спортивных автомобилей класса люкс. Кроме производства автомобилей компания участвует в автомобильных гонках Формулы-1.



Динамика цены акций Ferrari NV / График "Фридом Финанс" для "Капитал"

Средняя целевая цена акций от инвестбанков составляет 220 долларов, потенциал роста – около 12,5%.