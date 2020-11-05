Космическая сфера может вырасти до 1,4 триллиона долларов к концу десятилетия. Каковы перспективы рынка космических услуг и на каких компаниях стоит сосредоточить внимание инвесторам – читайте на Инвестиции24.

По словам аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, интересными секторами, связанными с индустрией является спутниковая связь, суборбитальные полеты и исследования Луны, пишет РБК. Что предлагают ключевые игроки рынка космических услуг – эксперт рассказывает дальше.

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Освоение Луны: кто работает в этом направлении

В октябре 2020 года компания Nokia выиграла тендер NASA на установление вышек мобильной связи на Луне. Эта инициатива является частью большого проекта "Артемида", направленного на освоение спутника Земли. Как это будет работать: мобильная сеть прокладывать для связи с базой, расположенной на Луне, которая, как ожидают специалисты, заработает там через 8 лет. Предполагается, что в ближайшие 4 года правительства нескольких стран инвестируют в проект Nokia около 35 миллиардов долларов.

Не только Nokia начала сотрудничать с NASA. В октябре контракты подписали еще более 10 меньших предприятий, в профиль деятельности которых входит инновационная криогеника и IT-поддержка.



Исследование поверхности Луны / Фото NASA

Рынок космических услуг с точки зрения инвестиций

Сейчас космическая индустрия находится в фокусе внимания крупных финансовых компаний. В частности, большой американский банковский холдинг Morgan Stanley оценил объем этого сегмента в 350 миллиардов долларов, а Bank of America – в 424 миллиардов долларов.

В то же время, в обоих банках считают, что продажа услуг в космосе будет расти гораздо быстрее, чем даже мировая экономика. По подсчетам банковских гигантов США, к концу нынешнего десятилетия объем космической индустрии может вырасти от 1,1 до 1,4 триллиона долларов, то есть, как минимум, в три раза. Рынок космического туризма, с учетом путешествий на Луну, увеличится вообще в девять раз, прогнозируют эксперты банков.

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Орбитальные технологии

Несмотря на перспективность исследований Луны, это направление пока не столь популярно для инвестиций, как развитие орбитальных технологий, что занимают 80% космического рынка. В этом сегменте работают компании, производящие и обслуживающие спутники связи. Крупнейший игрок здесь – американская ViaSat, акции которой на протяжении последнего года упали в цене втрое на фоне успеха более молодых предприятий. Так происходит, потому что сегодня классические тяжелые спутники связи меняют на группу компактных наноспутников (вес каждого аппарата колеблется на уровне от 1 до 10 килограммов). И именно последние устройства обещают грандиозный роста рынка.

Большой успех SpaceX

Акции SpaceX пока не торгуются на фондовой бирже. Несмотря на это, рыночная стоимость космического проекта Илона Маска стремительно растет. Ведь результаты, которые демонстрирует компания за последние месяцы, действительно впечатляют. Что уже успело реализовать космическое предприятие Илона Маска с июля этого года:

успешно вернуло людей с орбиты на Землю (ранее возвращала только груз)

подписало пятилетний контракт с Пентагоном по выводу в космос военных спутников;

провело два успешных тестирования Starship.

В последнем случае достижения, следует сказать больше. Как известно, Starship должен заменить нынешние пассажирские воздушные лайнеры. Полет такого космического корабля осуществляется по параболе в космос и обратно в атмосферу. Таким образом можно будет транспортировать людей из одного конца планеты на другой за считанные минуты. Например, полет из Лондона в Сидней, который обычно занимает около 20 часов самолетом, Starship сможет осуществить всего за час.

Этим летом компании SpaceX удалось дважды успешно протестировать такие полеты, но на меньшие расстояния. В результате инвесторы, будучи под впечатлением существенных достижений компании Маска, вложили в предприятие более 2 миллиардов долларов, оценив его в 44 миллиардов долларов.

В октябре этого года Morgan Stanley дал базовую оценку SpaceX в 100 миллиардов долларов. Если компания и в дальнейшем будет демонстрировать прогресс, тогда ее стоимость может вырасти до более 200 миллиардов долларов, прогнозируют в банке. Такая сумма космического предприятия равна стоимости Bank of America и Coca-Cola.



Момент запуска ракеты SpaceX / Фото Getty Images

Почему банки так высоко оценивают космический бизнес Илона Маска? Перед тем, как Starship полноценно начнет перевозить пассажиров (на борту может находиться одновременно до 100 человек), новый корабль будут использовать больше для доставки наноспутников. Ракета Falcon 9, которая пока является основным транспортным средством для полетов в космос, может поднять за один раз 60 спутников, а Starship берет сразу 400. Это свидетельствует о том, что Starlink станет мировым провайдером спутникового интернета еще до конца десятилетия.

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Инвестиции в космос: в какие компании можно вложить деньги

Сегодня основными компаниями космической сферы, в акции которых можно инвестировать деньги, является Northrop Grumman, Lockheed Martin и Boeing. Эти предприятия можно назвать мастодонтами аэрокосмической промышленности - их аппараты выходили в космос еще во времена Юрия Гагарина и Нила Армстронга.

Northrop Grumman

Компания является лидером в сфере производства скоростных боевых самолетов, а также имеет опыт в проведении суборбитальных проектов. Предприятие известно и своим большим портфелем научных разработок, связанных с доставкой в ​​космос высокоточного оборудования.

Так, месячный проект Nokia "Артемида" будет обслуживаться на космических кораблях Northrop Grumman.

Согласно значения мультипликаторов, космическая компания сейчас стоит дешевле на 38% от своей справедливой стоимости. Ее акции имеют большие шансы на стремительный рост, как только рынок нормализуется.

Lockheed Martin

Эта компания довольно успешно развивалась в 2020 году, поэтому имеет достаточно хорошую финансовую форму. Предприятие активно сотрудничало с правительством США и его союзниками. Последние четыре квартала стали лучшими для компании как по размеру выручки, так и по доходам.

Lockheed Martin занимает устойчивые позиции в сфере ракетостроения. Именно на двигателях этого предприятия полетят на Луну космические корабли Northrop Grumman.

Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста акций Lockheed Martin составляет около 25%.

Boeing

Пока довольно рисковая компания для инвестирования, однако в перспективе - высокодоходная. Космос приносит Boeing только шестую часть выручки. Однако компания тесно сотрудничает с NASA в вопросе обслуживания МКС и имеет планы более тщательного исследования космоса.

Совместно со SpaceX и Lockheed Martin предприятие занимается запуском мелких военных спутников – это заказ Министерства обороны США.

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