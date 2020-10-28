Бизнес Cisco стремительно развивается: аналитики рекомендуют инвестировать в акции компании
Cisco, ведущий разработчик сетевого оборудования и коммуникационных решений для корпоративных сетей, центров обработки данных, малого и среднего бизнеса, отметился ростом спроса на свою продукцию. В результате акции компании продемонстрировали положительную динамику.
Несмотря на улучшение конъюнктуры сферы, в которой работает Cisco, аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс" рекомендуют обратить внимание на ценные бумаги техгиганта. Почему инвестировать в активы предприятия выгодно – читайте в материале Инвестиций24.
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Как Cisco зарабатывает на своей продукции
Инфраструктурные платформы компании – коммутаторы, роутеры, точки доступа Wi-fi – приносят компании 54,5% выручки. Остальную часть дохода Cisco получает благодаря:
- программным и аппаратным продуктам, среди которых Cisco TelePresence, AppDynamics, Webex portfolio, а также аналитика – 54,5% выручки;
- брандмауэры – 6,7% выручки;
- сервисы и их поддерка – 27,3% выручки;
- другие решения – 0,3%.
Географическое распределение доходов компании выглядит так:
- США – 53%;
- Китай – 3,3%;
- Япония – 2,7%;
- Германия – 2,5%;
- Италия – 1,7%;
- Другие страны – 36,8%.
Развитие сети 5G только увеличит спрос на аппаратные и сетевые решения компании. Так, по информации GlobeNewswire, рынок технологий для развития сетей будет расти в среднем на 5,4% к 2027 году. И Cisco здесь уже опережает конкурентов. Например, компания усилила свой ассортимент аппаратных решений благодаря приобретению в прошлом году одного из лидеров рынка оптических решений, предприятия Acacia Communications.
Также к факторам, которые положительно сказались на финансовых показателях Cisco, аналитики "Фридом Финанс" причисляют давление США на китайские компании, а, в частности, Huawei – одного из крупнейших конкурентов американского техгигагнта.
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Над чем еще работает Cisco
Компания еще известна как поставщик аппаратных и программных решений для сферы кибербезопасности. В частности, предприятие добавило в ассортимент своей продукции ряд сервисов. Одним из них является Cisco Cyber Vision – система для автоматического обнаружения производственных объектов, реализованная на базе разработки Cisco Industrial IoT.
Направление аналитики компания развивает благодаря сервису AppDynamics, что расширяет возможности Intention based network, SD-WAN.
Кроме того, Cisco работает над технологическими решениями для видеоконференций и инструментами для совместной работы с документами.
Финансовые показатели Cisco и прогнозы аналитиков
В результате развития программных и сервисных сегментов компании, общая их доля составляет 45,5% по итогам второго квартала 2020 года в сравнении с 41,9% за аналогичный период прошлого года.
Объемы продаж программного обеспечения по подписке во втором квартале расширились до 77%. В 2019 году этот показатель составлял 52% за аналогичный период.
Мы считаем, что прогресс в развитии программных решений и решений в области кибербезопасности обеспечит повышение оценки Cisco по мультипликаторам к диапазону, характерного для разработчиков аппаратных и программных разработок,
– отметили аналитики "Фридом Финанс".
Эксперты считают, что единственным фактором, который повлияет на спрос на продукцию компании, есть еще одна волна пандемии и затягивание процесса создания вакцины от коронавируса.
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