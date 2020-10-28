Cisco, ведущий разработчик сетевого оборудования и коммуникационных решений для корпоративных сетей, центров обработки данных, малого и среднего бизнеса, отметился ростом спроса на свою продукцию. В результате акции компании продемонстрировали положительную динамику.

Несмотря на улучшение конъюнктуры сферы, в которой работает Cisco, аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс" рекомендуют обратить внимание на ценные бумаги техгиганта. Почему инвестировать в активы предприятия выгодно – читайте в материале Инвестиций24.

Инвестиционные возможности: Страховщик нового поколения и разработчик ПО для операторов связи: чем удивит рынок IPO

Как Cisco зарабатывает на своей продукции

Инфраструктурные платформы компании – коммутаторы, роутеры, точки доступа Wi-fi – приносят компании 54,5% выручки. Остальную часть дохода Cisco получает благодаря:

программным и аппаратным продуктам, среди которых Cisco TelePresence, AppDynamics, Webex portfolio, а также аналитика – 54,5% выручки;

брандмауэры – 6,7% выручки;

сервисы и их поддерка – 27,3% выручки;

другие решения – 0,3%.

Географическое распределение доходов компании выглядит так:

США – 53%;

Китай – 3,3%;

Япония – 2,7%;

Германия – 2,5%;

Италия – 1,7%;

Другие страны – 36,8%.

Cisco является лидером в области производства сетевого оборудования для организации частных сетей, публичных облачных вычислительных мощностей гибридных сетей. Согласно данным IDC, в 2019 году доля компании на рынке интернет-коммутаторов превысила 50%.

Развитие сети 5G только увеличит спрос на аппаратные и сетевые решения компании. Так, по информации GlobeNewswire, рынок технологий для развития сетей будет расти в среднем на 5,4% к 2027 году. И Cisco здесь уже опережает конкурентов. Например, компания усилила свой ассортимент аппаратных решений благодаря приобретению в прошлом году одного из лидеров рынка оптических решений, предприятия Acacia Communications.

Также к факторам, которые положительно сказались на финансовых показателях Cisco, аналитики "Фридом Финанс" причисляют давление США на китайские компании, а, в частности, Huawei – одного из крупнейших конкурентов американского техгигагнта.

Тоже интересно: Сезон корпоративной отчетности и выборы в США: что предлагает рынок акций инвесторам

Над чем еще работает Cisco

Компания еще известна как поставщик аппаратных и программных решений для сферы кибербезопасности. В частности, предприятие добавило в ассортимент своей продукции ряд сервисов. Одним из них является Cisco Cyber ​​Vision – система для автоматического обнаружения производственных объектов, реализованная на базе разработки Cisco Industrial IoT.

Направление аналитики компания развивает благодаря сервису AppDynamics, что расширяет возможности Intention based network, SD-WAN.

Кроме того, Cisco работает над технологическими решениями для видеоконференций и инструментами для совместной работы с документами.

Финансовые показатели Cisco и прогнозы аналитиков

В результате развития программных и сервисных сегментов компании, общая их доля составляет 45,5% по итогам второго квартала 2020 года в сравнении с 41,9% за аналогичный период прошлого года.

Объемы продаж программного обеспечения по подписке во втором квартале расширились до 77%. В 2019 году этот показатель составлял 52% за аналогичный период.

Мы считаем, что прогресс в развитии программных решений и решений в области кибербезопасности обеспечит повышение оценки Cisco по мультипликаторам к диапазону, характерного для разработчиков аппаратных и программных разработок,

– отметили аналитики "Фридом Финанс".

Эксперты считают, что единственным фактором, который повлияет на спрос на продукцию компании, есть еще одна волна пандемии и затягивание процесса создания вакцины от коронавируса.

Во "Фридом Финанс" установили целевую цену на акции компании на уровне 46,4 доллара за одну штуку.