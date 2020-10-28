Cisco, провідний розробник мережевого обладнання і комунікаційних рішень для корпоративних мереж, центрів обробки даних, малого й середнього бізнесу, відзначився зростанням попиту на свою продукцію. У результаті акції компанії продемонстрували позитивну динаміку.

Зважаючи на поліпшення кон'юнктури сфери, у якій працює Cisco, аналітики інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" рекомендують звернути увагу на цінні папери техногіганта. Чому інвестувати в активи підприємства вигідно – читайте в матеріалі Інвестицій24.

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Як Cisco заробляє на власній продукції

Інфраструктурні платформи компанії – комутатори, роутери, точки доступу до Wi-fi – приносять компанії 54,5% виручки. Решту доходу Cisco отримує завдяки:

програмним і апаратним продуктам, з-поміж яких Cisco TelePresence, AppDynamics, Webex portfolio, а також аналітика – 54,5% виручки;

брандмауери – 6,7% виручки;

сервіси та їхнє підтримання – 27,3% виручки;

інші рішення – 0,3%.

Географічний розподіл доходів компанії виглядає так:

США – 53%;

Китай – 3,3%;

Японія – 2,7%;

Німеччина – 2,5%;

Італія – 1,7%;

Інші країни – 36,8%.

Cisco є лідером у галузі виробництва мережевого обладнання для організації приватних мереж, публічних хмарних обчислювальних потужностей гібридних мереж. Згідно з даними IDC, у 2019 році частка компанії на ринку інтернет-комутаторів перевищила 50%.

Розвиток мережі 5G тільки збільшить попит на апаратні та мережеві рішення компанії. Так, за інформацією GlobeNewswire, ринок технологій для розвитку мереж зростатиме в середньому на 5,4% до 2027 року. І Cisco тут уже випереджає конкурентів. Наприклад, компанія посилила свій асортимент апаратних рішень завдяки придбанню в минулому році одного з лідерів ринку оптичних рішень, підприємство Acacia Communications.

Також до факторів, які позитивно позначилися на фінансових показниках Cisco, аналітики "Фрідом Фінанс" зараховують тиск США на китайські компанії, а, зокрема, на Huawei – одного із найбільших конкурентів американського техногігагнта.

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Над чим ще працює Cisco

Компанія ще відома як постачальниця апаратних і програмних рішень для сфери кібербезпеки. Зокрема, підприємство додало до асортименту власної продукції низку сервісів. Одним із них є Cisco Cyber Vision – система для автоматичного виявлення виробничих об'єктів, реалізована на базі розробки Cisco Industrial IoT.

Напрям аналітики компанія розвиває завдяки сервісу AppDynamics, що розширює можливості Intention based network, SD-WAN.

Окрім того, Cisco працює над технологічними рішеннями для відеоконференцій та інструментами для спільної роботи з документами.

Фінансові показники Cisco і прогнози аналітиків

У результаті розвитку програмних і сервісних сегментів компанії, загальна їхня частка становить 45,5% за підсумками другого кварталу 2020 року в порівнянні з 41,9% за аналогічний період минулого року.

Обсяги продажів програмного забезпечення за підпискою у другому кварталі розширилися до 77%. У 2019 році цей показник становив 52% за аналогічний період.

Ми вважаємо, що прогрес у розвитку програмних рішень і рішень у сфері кібербезпеки забезпечить підвищення оцінки Cisco за мультиплікаторами до діапазону, характерного для розробників апаратних і програмних розробок,

– зазначили аналітики "Фрідом Фінанс".

Експерти вважають, що єдиним фактором, який вплине на попит на продукцію компанії, є ще одна хвиля пандемії й затягування процесу створення вакцини від коронавірусу.

У "Фрідом Фінанс" встановили цільову ціну на акції компанії на рівні 46,4 долара за одну штуку.