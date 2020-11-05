Космічна сфера може зрости до 1,4 трильйона доларів до кінця десятиліття. Які перспективи ринку космічних послуг і на яких компаніях варто зосередити увагу інвесторам – читайте на Інвестиції24.

За словами аналітика інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Валерія Ємельянова, найцікавішими секторами, пов’язаними з індустрією є супутниковий зв’язок, суборбітальні польоти і дослідження Місяця, пише РБК. Що пропонують ключові гравці ринку космічних послуг – експерт розповідає далі.

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Освоєння Місяця: хто працює в цьому напрямі

У жовтні 2020 року компанія Nokia виграла тендер NASA на встановлення вишок мобільного зв’язку на Місяці. Ця ініціатива є частиною великого проєкту "Артеміда", спрямованого на освоєння супутника Землі. Як це працюватиме: мобільну мережу прокладатимуть для зв’язку з базою, розташованою на Місяці, яка, як очікують спеціалісти, запрацює там через 8 років. Передбачається, що в найближчі 4 роки уряди декількох країн інвестують в проєкт Nokia близько 35 мільярдів доларів.

Не лише Nokia почала співпрацювати з NASA. У жовтні контракти підписали ще понад 10 менших підприємств, до профілю діяльності яких входить як і інноваційна кріогеніка, так і IT-підтримка.



Дослідження поверхні Місяця / Фото NASA

Ринок космічних послуг з погляду інвестицій

Нині космічна індустрія перебуває в фокусі уваги великих фінансових компаній. Зокрема, великий американський банківський холдинг Morgan Stanley оцінив обсяг цього сегменту у 350 мільярдів доларів, а Bank of America – у 424 мільярдів доларів.

Водночас, в обох банках вважають, що продаж послуг у космосі зростатиме набагато швидше, ніж навіть світова економіка. За підрахунками банківських гігантів США, до кінця нинішнього десятиліття обсяг космічної індустрії може зрости від 1,1 до 1,4 трильйона доларів, тобто, як мінімум, утричі. Ринок космічного туризму, із урахуванням подорожей на Місяць збільшиться взагалі в дев’ять разів, прогнозують експерти банків.

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Орбітальні технології

Попри перспективність досліджень Місяця, цей напрям поки не настільки популярний для інвестицій, як розвиток орбітальних технологій, які займають 80% космічного ринку. У цьому сегменті працюють компанії, що виготовляють і обслуговують супутники зв’язку. Найбільший гравець тут – американська ViaSat, акції якої упродовж останнього року впали в ціні втричі на тлі успіху більш молодих підприємств. Так відбувається, тому що сьогодні класичні важкі супутники зв’язку змінюють на групу компактних наносупутників ( вага кожного апарату коливається на рівні від 1 до 10 кілограмів). І саме останні пристрої обіцяють грандіозне зростання ринку.

Шалений успіх SpaceX

Акції SpaceX поки не торгуються на фондовій біржі. Попри це ринкова вартість космічного проєкту Ілона Маска стрімко зростає. Адже результати, які демонструє компанія за останні місяці, справді вражають. Що вже встигло реалізувати космічне підприємство Ілона Маска з липня цього року:

успішно повернуло людей з орбіти на Землю (раніше повертала лише вантаж);

підписало п’ятирічний контракт із Пентагоном щодо виведення в космос військових супутників;

провело два успішних тестування Starship.

Щодо останнього досягнення, то тут слід сказати більше. Як відомо Starship повинен замінити теперішні пасажирські повітряні лайнери. Політ такого космічного корабля здійснюється по параболі в космос і назад в атмосферу. Таким чином можна буде транспортувати людей з одного кінця планети на інший за лічені хвилини. Наприклад, політ із Лондона до Сіднея, який зазвичай займає близько 20 годин літаком, Starship зможе здійснити всього за годину.

Цього літа компанії SpaceX вдалося двічі успішно протестувати такі польоти, але на менші відстані. У результаті інвестори, будучи під враженням суттєвих досягнень компанії Маска, вклали в підприємство понад 2 мільярди доларів, оцінивши його у 44 мільярдів доларів.

У жовтні цього року Morgan Stanley дав базову оцінку SpaceX 100 мільярдів доларів. Якщо компанія й надалі демонструватиме прогрес, тоді її вартість може зрости до понад 200 мільярдів доларів, прогнозують у банку. Така сума космічного підприємства дорівнює вартості Bank of America і Coca-Cola.



Момент запуску ракети SpaceX / Фото Getty Images

Чому банки так високо оцінюють космічний бізнес Ілона Маска? Перед тим, як Starship повноцінно почне перевозити пасажирів (на борту може знаходитися одночасно до 100 осіб), новий корабель використовуватимуть більше для доставлення наносупутників. Ракета Falcon 9, яка поки є основним транспортним засобом для польотів у космос, може підняти за один раз 60 супутників, а Starship бере відразу 400. Це свідчить про те, що Starlink стане світовим провайдером супутникового інтернету ще до кінця десятиріччя.

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Інвестиції в космос: у які компанії можна вкласти гроші

Сьогодні основними компаніями космічної сфери, в акції яких можна інвестувати гроші, є Northrop Grumman, Lockheed Martin і Boeing. Ці підприємства можна назвати мастодонтами аерокосмічної промисловості – їхні апарати виходили в космос ще за часів Юрія Гагаріна та Ніла Армстронга.

Northrop Grumman

Компанія є лідером у сфері виробництва швидкісних бойових літаків, а також має досвід у проведенні суборбітальних проєктів. Підприємство відоме і своїм великим портфелем наукових розробок, пов’язаних із доставкою в космос високоточного обладнання.

Так, місячний проєкт NASA "Артеміда" обслуговуватиметься на космічних кораблях Northrop Grumman.

Згідно зі значеннями мультиплікаторів, космічна компанія нині коштує дешевше на 38% від своєї справедливої вартості. Її акції мають великі шанси на стрімке зростання, як тільки ринок нормалізується.

Lockheed Martin

Ця компанія доволі успішно розвивалася у 2020 році, тому має досить хорошу фінансову форму. Підприємство активно співпрацювало з урядом США і його союзниками. Останні чотири квартали стали найкращими для компанії як за розміром виручки, так і за прибутками.

Lockheed Martin займає стійкі позиції у сфері ракетобудування. Саме на двигунах цього підприємства полетять а Місяць космічні кораблі Northrop Grumman.

Згідно з консенсус-прогнозами, потенціал зростання акцій Lockheed Martin становить близько 25%.

Boeing

Поки доволі ризикова компанія для інвестування, проте в перспективі – високодохідна. Космос приносить Boeing тільки шосту частину виручки. Однак компанія тісно співпрацює з NASA в питанні обслуговування МКС та має плани більш ретельного дослідження космосу.

Спільно зі SpaceX і Lockheed Martin підприємство займається запуском дрібних військових супутників – це замовлення Міністерства оборони США.

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