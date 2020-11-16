Для того, чтобы получить качественный контент, некоторые блоггеры вкладывают большие деньги. Но не всегда затраты оправданы. Нужно ли промо, можно ли зарабатывать на YouTube и в TikTok без вложений и стоит ли инвестировать в акции этих компаний – читайте в материале Инвестиций24.

Инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус более подробно рассказал об особенностях заработка на YouTube и в TikTok.

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YouTube

Эта платформа уже давно стала не просто популярной, а вообще важной частью жизни большинства своих пользователей. Итак, разберемся, как там все устроено.

Сколько блогеры вкладывают в канал?

Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева является самым популярным блогером в русскоязычном сегменте YouTube – 4,14 миллиона подписчиков. На ее канале выходят два больших проекты "Agent Show" и "З.Б.С.".

По оценке коммуникационного агентства Ablab.pro, цена одного выпуска шоу варьируется от 500 000 до 800 000 рублей (примерно 177-284 тысяч гривен).



YouTube-канал Насти Ивлеевой

Эту смету можно условно разделить на два основных блока:

Аренда. Для снятия арендуют осветительную технику и помещения студии.

Для снятия арендуют осветительную технику и помещения студии. Оплата работы. Над проэктам работают несколько операторов, режиссеры, продюсеры, гримеры, монтажеры и авторы сценария.

В геймера Поззо на основном YouTube канале 9,5 миллиона подписчиков, на втором канале, который называется "IQ", 1,6 миллиона подписчиков.

Каждый месяц на контент в YouTube уходит около 10 000 долларов. В эту сумму я включил покупку реквизита для роликов на второй канал, аренду офиса, оплату людей, которые со мной работают, а также рубрики, которые нуждаются в средствах на основном канале,

– рассказывает геймер.

Однако именно на студии блоггеры часто экономят. Многие площадки с радостью предоставляют пространство для снятия на бартерных условиях, о чем свидетельствуют благодарности в описании роликов. Там же, как правило, можно найти и другие статьи расходов, которые удалось закрыть бартером: стилисты, визажисты, дополнительные подрядчики, реквизит.

Экономные блогеры

Есть и те, чьи расходы практически равны нулю. Например, Саша Спилберг, в которой 6,5 миллиона подписчиков, за всю свою блогерскую деятельность не вкладывала средства в продвижение и создание роликов. Причиной является то, что в блогера отсутствует продакшн, за исключением рекламных активностей, которые оплачивают сами рекламодатели.

Даниил Букреев, у которого более 1,6 миллиона подписчиков на YouTube также почти не вкладывается в контент. Это обусловлено спецификой его видео.

На продвижение не трачу вообще. Содержимое – распаковка с AliExpress,

– говорит Букреев.

Единственная трата денег за снятый ролик – цена товара с AliExpress, который, по сути, и является контентом.



YouTube-канал Букреева

Страх платного продвижения

Нет прямой корреляции между затратами на продакшн и откликом зрителей. По словам самих ютуб-блогеров, иногда видео, в которое вложили 20 долларов может собрать на несколько миллионов больше просмотров, чем материал за 15 тысяч долларов. Все зависит от актуальности, формата и, конечно, реализации.

Во многом к платным инструментам продвижения относятся скептически. Существует представление, что, когда канал начинает делать платное промо на YouTube через Google Ads, его органический трафик проседает.

Это неправда, но некоторые наши партнеры опасаются инвестировать в платное промо,

– говорит операционный директор медиасети по работе с инфлюенсерамы Yoola Анна Градиль.

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Сколько тратят на таргетинг и как его используют

Если говорить об обычных рекламных объявлениях, то речь идет о сумме от 100 до 500 долларов в месяц. Важно, что это промо не всего канала, а одного видео. Это называют "раскачкой" видео в первые дни. Чаще к такому роду промо прибегают музыкальные авторы, чтобы "подсветить" свою работу в первые 24-72 часа, а дальше они собирают органические просмотры.

Что такое таргетинг? Рекламный механизм, позволяющий настроить рекламу таким образом, чтобы она отображалась только аудитории, которая соответствует определенным критериям: возраст, пол, место проживания, интересы и другое.

Эффективность промо рассчитывается по следующим критериям:

Количества подписчиков на канале. Если канал новый и подписчиков всего несколько тысяч, а клиент ожидает, например, 100 000 просмотров, нужно выделять больший бюджет. Активность участников. Если на канале миллион подписчиков, но в среднем видео смотрят не более 100 000 человек, ожидать от нового видеоролика просмотров выше 100-200 тысяч – нет смысла. Количество просмотров, которую необходимо сгенерировать. Рассчитать можно исходя из рыночного СРМ (модель оплаты рекламы, показатель стоимости в 1000 показов рекламного объявления). Сейчас СРМ варьируется в зависимости от целевой аудитории от 1 до 1,5 доллара за тысячу показов.

Обязательно ли продвижения для блогеров?

Создатели канала "Maria OMG", в которых 2,5 миллиона подписчиков на YouTube, утверждают, что быть блогером без затрат на продакшн и продвижение – нереально.

Мы в течение половины года зарабатывали первую тысячу подписчиков на YouTube, и все тянулось очень медленно. Но мы выжидали, чтобы страница имела свое лицо и много роликов, а после – одна интеграция у коллег-блогеров принесла очень хороший приход аудитории. Это был своего рода волшебный пинок, после которого показатели канала начали стремительно расти, – объясняют основатели "Maria OMG".

Также играет роль то, какие именно видео продвигаются и как. Если это TrueView Video Discovery, когда видео появляется среди рекомендованных, таргетинг очень важен.

Для прероллов, которые показываются как видеореклама в начале ролика, крайне важны первые пять секунд. За это время видео должно захватить внимание аудитории и заставить ее досмотреть промо до конца, а еще лучше – перейти на видео, чтобы посмотреть контент полностью.

Немаловажен и призыв к подписке: если аудитория после перехода по рекламе впервые попала на канал, нужно предложить ей больше контента. Не стоит делать промовидео, когда на канале нет другого контента, потому что тогда вы наберете просмотры, но не соберете постоянных поклонников вашей работы.

Сегодня на рынке есть компании и агентства, которые ошибочно утверждают, что можно через платное промо попасть в плейлисты YouTube. Но это не так, потому плейлисты сгенерированные алгоритмом. К сожалению, есть клиенты, которые платят деньги за чистый органический трафик.

Таким образом, цена высокого дохода с YouTube все же зависит от инвестиций в канал. Другое дело, что эти инвестиции не всегда материальные, а зачастую временные и креативные – только тогда аудитория будет оставаться на канале.

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Опыт успешных блоггеров

Андрей Остапчук – предприниматель-блогер

Андрей является основателем клуба молодых предпринимателей "Young Business Club". YouTube-блогер с 9 миллионами просмотров поделился своей историей. Для создания канала на YouTube он потратил 5000 долларов. На его продвижение в первый месяц – 2000 долларов.



YouTube-канал Андрея Остапчука

По словам Андрея, все время существования канала его команда воспользовалась несколькими методами продвижения:

Партнерство. Один из их проектов был сделан совместно с каналом "Четкий Паца", а также с блогером Русланом Кузнецовым. Они за это заплатили – от 2 до 5000 долларов. Андрей Остапчук считает, что это самый эффективный способ для продвижения канала. Google Adwords – сервис для размещения контекстной и поисковой рекламы. Реклама в Telegram каналах, группах в Facebook, а также группах "ВКонтакте". Андрей говорит, что запускать рекламу там стоит учитывая несколько факторов: на какую тему видео, с кем проводили интервью, ориентация на целевую аудиторию определенной темы.

Потраченные на развитие канала деньги отбить еще не удалось, это мое хобби. Сейчас я не рассматриваю свой YouTube-канал как коммерческий проект,

– поделился Андрей.

Его команда также приобрела один из совместных проектов за 3000 долларов. Блогер признался, что все они ушли на ветер. Также его команда создала проект с каналом, результат которого превзошли все ожидания по количеству подписчиков.

Те же методы при неправильном подходе дают отрицательный результат. Когда мы начали пользоваться Google Adwords, потратили 2000 долларов в месяц, но начала падать органика. Когда выходит "холодный трафик", среднее время просмотра невысокий, поэтому падает органическая выдача видео. "Холодный трафик" по умолчанию смотрят мало, потому что он никому незнакомый. Поэтому Google Adwords – это "палка с двух концов": она добавляет подписчиков, но убивает органику,

– пояснил блогер.

Маша Тимошенко – модель и блогер

Сейчас девушке 22 года и у нее более 900 тысяч подписчиков на YouTube и 600 тысяч в Instagram, а каждое видео набирает от 150 тысяч просмотров.

Мне повезло: у меня был достаточно известен один блогер Дима Ермузевич. Когда я выложила первое видео, у меня сразу появилось 10 000 подписчиков. Я участвовала в видео на его канале, меня уже знали. Без поддержки на старте пробиться очень сложно,

– говорит девушка.

Первые рекламные предложения у нее появились где-то с 50 000 подписчиков в Instagram. Сначала это был бартер. Доход, который позволяет содержать семью, удалось заработать около года назад.



YouTube-канал Маши Тимошенко

Маша рассказывает, что после входа в свой график – боишься остановиться. YouTube довольно непостоянный и у каждого блога есть свой цикл.

Допустим, я сейчас нахожусь на пике: в день у меня прибавляется по 4000-5000 подписчиков. И я реально боюсь сойти с этого. Я снимаю, выкладываю, монтирую, придумываю. В какой-то момент ты понимаешь, что это совсем не похоже на то, с чего ты начинал,

– делится модель-блогер.

Ее канал работает через партнерскую сеть, но девушка говорит, что оттуда приходит немного запросов, поэтому можно работать и без нее. У нее есть менеджер, который обрабатывает все рекламные запросы, поэтому не обязательно проверять Direct.

В описании ее профиля указана электронная почта. Если компания настроена серьезно – они понимают, писать нужно на e-mail.

У девушки образование маркетолога, что вместе с работой блогера дает хороший результат. Она понимает, что хочет получить рекламодатель и хочет видеть аудитория. Поэтому получается приносить пользу обеим сторонам.

Марина Могилко – блогер-предприниматель

Сейчас у меня в команде: редактор, монтажер и дизайнер, иногда привлекаю еще и сценариста, поэтому минимальная себестоимость простого ролика – 100-150 долларов, средняя – 200-300. Если я снимаю видео со сложным сценарием и изменением локации, то стоимость может доходить и до тысячи долларов за ролик,

– рассказывает девушка.

По ее словам, на цену ролика влияют четыре фактора:

размер оплаты команде;

сложность монтажа;

сложность сценария;

локация.

Чтобы сэкономить в начале карьеры Марина советует делать все самому. Тогда цена видео будет равна стоимости ваших "человекочасов". По мере раскрутки уже можно нанимать специалистов, чтобы повысить количество и качество контента.



Один из YouTube-каналов Марины Могилко

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Влияние пандемии на digital-сферу

Пока COVID-19 отбирает у людей возможность безопасно взаимодействовать друг с другом, виртуальные знаменитости чувствуют себя прекрасно, об этом пишет Bloomberg Businessweek. Настоящие люди понемногу становятся ненужными.

По данным Business Insider Intelligence, до 2022 года бренды будут тратить на инфлюенс-маркетинг до 15 миллиардов долларов ежегодно. Значительная часть этих денег пойдет на виртуальных инфлюенсерив.

Виртуальные инфлюенсеры, хоть они и ненастоящие, но обладают реальным бизнес-потенциалом. В долгосрочной перспективе с ними дешевле работать, чем с людьми. Они на 100% управляемые, могут появляться одновременно во многих местах и, что наиболее важно, никогда не стареют и не умирают,

– отметил основатель стайта virtualhumans.org Кристофер Траверс.

Кто такие виртуальные инфлюенсеры? Обычно, это 3D виртуальная модель. Их внешность может быть или очень похожей на тщательно отредактированный снимок или просто на персонажа, который похож на героя мультфильма.

Финансовые показатели YouTube

Для сравнения: платформой YouTube владеет компания ИТ-гигант Alphabet Inc., материнское предприятие Google, которая по состоянию на сегодня (с момента приобретения YouTube в октябре 2006 года) показала доходность (увеличение цены) на +769,88% и сейчас составляет 1739,7 доллара за акцию. Инвестирована тысяча долларов блогерами, даже в 2015 году по цене 491 доллара за акцию (составляет 2 акции компании) принесли бы потенциальным инвесторам +254,32% дохода от прироста стоимости акций, что составляет 3479,42 доллара.

С финансовой точки зрения: блоггеры в YouTube зарабатывают в среднем +50% от вложенного капитала, а инвесторы в материнскую компанию, владеющую сервисом – +74,36% (без учета налогов).



При этом, инвесторы не снимают видео и не тратят свое время и дополнительные средства на это.

TikTok

TikTok в мире имеет уже 800 миллионов активных пользователей. Приложение доступно на 75 языках, а более 50% активных пользователей тиктока старше 25 лет.

56 миллионов ежемесячных пользователей в более чем 150 странах мира. В Украине аудитория TikTok – 5 миллионов пользователей. По статистике, 37% аудитории соцсети имеют средний доход, у 30% – доход выше среднего.

Мужская аудитория приложения – 44%, женская, соответственно, – 56%.

В среднем за день пользователь заходит в приложение 8 раз и проводит там 56 минут в сутки. Более 64% пользователей TikTok осуществляют активные действия с видео (лайк, шер, комментарий).

TikTok For Business

В Украине еще не работает платформа – рекламный кабинет (возможность покупать официальную рекламу внутри программы в различных форматах). Разработчики заявили, что эта опция станет доступной до конца 2020 года.

Основные рекламные форматы, которые будут доступны в TikTok for Business:

Top view – полноэкранный баннер, который отображается еще к ленте рекомендаций. In-feed Native Video – реклама, появляется в ленте, брендовые хэштеги (региональные и локальные). Появляется, когда пользователь просматривает контент и реализуется в формате видеозаписи до 60 секунд. Hashtag Challenge – это баннер, что появляется в разделе поиска и анонсирует свежие активности. Этим форматом пользуются популярные тиктокеры, интегрируя в свои видео брендированный хэштег и музыкальный джингл. AR (дополненная реальность) – продвижение с помощью стикеров, масок, линз и других креативных элементов, которые используются в приложении.

Напомним, что концентрация внимания на видео в среднем длится 8-12 секунд.

Примеры популярных страниц мировых брендов в TikTok:

Red Bull (4,3 миллиона подписчиков, 66 миллионов лайков).

Nike (1,1 миллиона подписчиков, 4 миллионов лайков).

Burger King (237,9 тысячи подписчиков, 532,7 тысячи лайков).

Chipotle (633,6 тысячи, 6 миллионов лайков).

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Как раскрутить свой канал?

Можно покупать нативную рекламу в украинских блоггеров.

Важно учитывать многие факторы:

Характер контента.

Целевую аудиторию.

Интересы.

Что они рекламировали раньше.

Цену рекламы (зависит от количества подписчиков – ценник, который выставляет сам блогер).

Также нужно создать счет в TikTok (для получения виртуальных средств) и выкладывать свой контент. Нужно время на раскрутку, расходы на съемку видео, создание креативов, сценариев.

Варианты раскрутки страницы

Активность – чем больше вас активности (контента, лайков, комментариев и подписок на других тиктокеров), тем выше вероятность самому стать популярным.

– чем больше вас активности (контента, лайков, комментариев и подписок на других тиктокеров), тем выше вероятность самому стать популярным. Распространение в других соцсетях. Делиться в других соцсетях ссылкой на аккаунт в тикток и QR-кодом важно для привлечения большего количества пользователей.

Делиться в других соцсетях ссылкой на аккаунт в тикток и QR-кодом важно для привлечения большего количества пользователей. Взаемопиар – хороший способ бесплатного раскрутки. Это может быть съемка дуэтов или реакций на чужие видео.

– хороший способ бесплатного раскрутки. Это может быть съемка дуэтов или реакций на чужие видео. Раскрутка в TikTok за деньги – покупка рекламы в популярного блоггера.

Покупка готового канала

Существует также такая услуга, как покупка готового TikTok-аккаунта и его раскрутки. Однако этот способ имеет определенные риски: интересы аудитории могут не совпадать с вашим продуктом, завышенная цена аккаунта.

Украинские бренды в TikTok: примеры

АЛЛО

Intertop

Патрульная полиция Украина

kyivstar_official

Ощадбанк

Raketa

Риски и выходы

У платформы пока нет возможности таргетинга по Украине, поэтому выбор внутриукраинских брендов – это развитие собственного канала и интеграции с тиктокерамы.

В серьезных случаях нужно взвешивать все "за" и "против". Также нужно учитывать авторские права использования контента в своих роликах.

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Как зарабатывают на TikTok?

Читатели могут подарить вам монеты в прямом эфире. После того, как вы заработаете их достаточное количество, можно эту валюту обменять на реальные деньги.

Однако пока ни в каких открытых источниках это не афишируется (как технически происходит эта процедура, через какие мерчанты, банки, карты и какой процессинг для верификации клиента).

Лучше всего думать о монетах, как о виртуальной валютеTikTok. Пользователи TikTok покупают монеты в количестве от 100 до 10000 монет. Цена за каждый пакет меняется в разное время и зависит от размера выбранного пакета, а также валюты.

Пользователи могут купить 100 виртуальных монет по 0,99 доллара. Они хранят свои монеты в онлайн-кошельках. Затем аудитория дарит монеты тиктокерам в прямом эфире.

TikTok и Google / Apple (в зависимости от вашей платформы) содержат половину (-50%) затраченной суммы.

На практике, когда пользователю нравится выступление онлайн, он использует свои монеты, чтобы купить или специальные емодзи или другую виртуальную валюту (бриллиант), которую можно подарить в чате тиктокера. Цена каждого емодзи разная. Вы посылаете их, максимально передавая ваши эмоции о деятельности тиктокера. Исполнители могут обменять подарочные баллы в любое время, максимум до тысячи долларов в день.

Сколько зарабатывают ТОП-блогеры?

Самые популярные тиктокеры могут заработать от 50 до 150 000 долларов за сотрудничество с брендом.

Точная сумма за одну рекламную интеграцию зависит от популярности профиля и компании, с которой ведется работа. Обычно она колеблется от 200 до 20 000 долларов. Рекламу каналов покупают начинающие тиктокеры в других, более успешных коллег.

Блогеры зарабатывают также на челленджах от 1290 долларов в месяц, а большие каналы-миллионники – более 12 900 долларов в месяц.

Финансовые показатель TikTok – что об этом известно? TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance Technology Co. Ltd (с капитализацией 100 млрд долларов), американскую часть рынка которого выкупила недавно компания ORACLE CORP (ORCL). Акции последней сейчас стоят 56,5 долларов за штуку, что от запуска платформы TikTok летом 2018 года принесло +25,5% доходности акционерам.



Еще одним бенефициаром TikTok стал IТ-гигант Apple (AAPL), акции которого продемонстрировали рост с 2018 года на +144,57% и составляют сейчас 114,95 доллара.