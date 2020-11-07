Загальний розмір статків найбагатших китайців зріс на 820 мільярдів доларів упродовж року. Так, найбагатші американці впродовж цього періоду розбагатіли тільки на 240 мільярдів доларів. На зростання капіталу жителів Китаю вплинув бум на ринку IPO та значне зростання інтернет-торгівлі.

Попри пандемію коронавірусу, статки 400 найбагатших китайців зросли на 64% упродовж року, досягнувши 2,11 трильйона доларів, про що повідомляє американське видання Forbes.

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Рейтинг найбагатших китайців

Упродовж одного року зросло і мінімальний розмір статків, необхідних для того, щоб потрапити до рейтингу найбагатших китайців. Зокрема, цей показник збільшився з 1 мільярда доларів до 1,55 мільярда доларів.

Такий різкий стрибок розміру сукупних статків жителів наближає Китай до того, що держава, перевершивши США, може стати лідером з погляду обсягу капіталу, зосередженого у власності місцевих мільярдерів. До рейтингу найбагатших людей Китаю потрапило 68 нових учасників, тоді як до американського списку – тільки 18 осіб.

Китайці-мільярдери: лідери рейтингу Forbes

На першому місці списку знаходиться засновник китайського гіганта електронної комерції Alibaba Джек Ма, статки якого зросли на 72%, досягнувши 65,6 мільярда доларів. Капітал мільярдера збільшувався переважно на тлі довгоочікуваного IPO Ant Group – дочірнього фінтех-підрозділу Alibaba. Однак, як відомо, вихід компанії на фондовий ринок було зупинено.

Друге місце рейтингу очолює Ма Хуатен – генеральний директор китайського телекомунікаційного гіганта Tencent, що володіє популярним месенджером WeChat. Статки бізнесмена зросли на 53% упродовж року – до 55,2 мільярда доларів.

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Третя позиція належить Чжуну Шаньшаню, який керує виробником води Nongfu Spring. Компанія стала публічною у вересні цього року. Окрім того, бізнесмен очолює фармацевтичне підприємство Beijing Wantai Biological Pharmacy, IPO якого відбулося ще у квітні. У результаті статки Чжуна Шаньшаня збільшилися на 52 мільярдів доларів – до 53,9 мільярда доларів. У вересні Чжун на невеликий час навіть став найбагатшою людиною Китаю.