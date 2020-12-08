Фахівці "Фрідом Фінанс" провели дослідження і дізналися, чи стали українці активніше інвестувати у 2020 році та чому знизився середній вік інвестора.

За даними компанії Freedom Finance, у першому півріччі 2020 року українці стали рідше відкривати брокерські рахунки. Зниження склало 49,4% у порівнянні з минулим роком. Причини очевидні – криза через пандемію, зниження рівня платоспроможності населення і нестабільність фондового ринку.

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У серпні ситуація змінилася – у третьому кварталі приватні інвестори з України відкрили стільки ж брокерських рахунків, скільки і за докризовий період 2020 року. Аналогічний сплеск зафіксували також в інших країнах, де є представництва Freedom Finance.

Через падіння ринків у інвесторів з'явилося "вікно" для купівлі цінних паперів за зниженими цінами та заробітку на їх зростанні. Наприклад, індекс S&P 500, до якого входять акції найбільших американських компаній, у березні впав на рекордні з 2008 року 33,9%. Але на тлі масштабних антикризових заходів від ФРС США індекс відновив зростання. Зараз він відіграв падіння і навіть оновив історичний максимум.

Профіль сучасного інвестора

Підвищений інтерес до інструментів фондового ринку під час кризи пояснюємо трьома факторами:

Багато українців переконалися, що банківські депозити можуть нівелювати дію інфляції, але не принесуть прибутку. Тому потрібні нові фінансові інструменти, завдяки яким можна заробити більше за банківську ставку. Після чергових стрибків на валютному ринку багато хто задумався про фінансовий захист від девальвації. Фондовий ринок та інвестиції в цінні папери закордонних компаній можуть дати такий захист, оскільки їхня вартість оцінюється в доларах. Поріг входження на фондовий ринок знизився: з'явилося безліч освітніх проєктів про основи інвестування, брокерські рахунки відкривають онлайн, а інвестувати можна у кілька кліків.

Довгий час середньостатистичними роздрібними інвесторами в Україні були чоловіки сорока років. Здебільшого з Києва. Як правило, вони займали керівні посади у великих компаніях або керували власним бізнесом. Однак із початку року профіль інвестора змінився: на навчання з основ фондового ринку частіше приходять менеджери середньої та вищої ланки, приватні підприємці та власники малого й середнього бізнесу, а середній вік знизився до 25 років. Крім того, до нас стали частіше звертатися не тільки жителі великих міст,

– прокоментував лектор навчальних програм Freedom Finance Україна Тарас Гандзій.

Також фондовим ринком стали частіше цікавитися жінки. 31% учнів навчальних курсів з інвестування у "Фрідом Фінанс" – жінки.

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Які акції купують молоді інвестори

У середньому 55% інвесторів-початківців після навчання відкривають брокерські рахунки. Як правило, вони починають із цінних паперів компаній, що входять в індекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble тощо. При цьому вибирають консервативну стратегію інвестування.

Раніше новачки на фондовому ринку часто вкладалися у високоризикові інструменти. Безумовно, ця стратегія могла принести великий прибуток за короткий термін, проте ймовірність піти в мінус у багато разів перевищувала ризики за іншими інструментами. Ми не рекомендуємо своїм учням вибирати цю стратегію. Тому сьогодні новачки стали частіше вибирати довгострокові стратегії, які передбачають пасивне інвестування — купити та тримати. Це зрілий підхід, який дає змогу мінімізувати ризики та планувати стабільну прибутковість,

– додав Тарас Гандзій.

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За спостереженнями фахівців компанії, після того, як інвестори-початківці складають збалансовані портфелі з акцій найбільших компаній, вони починають цікавитися іншими інструментами – IPO і ETF.

ETF – це іноземні біржові фонди. Цей інструмент підійде інвесторам, які хочуть купити цінні папери багатьох компаній певного індексу. Наприклад, S&P 500. Вкладаючись у такий інструмент, ви по суті купуєте частку одразу у всіх компаніях індексу.

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IPO теж цікавить інвесторів-початківців завдяки своїй високій прибутковості, хоча, безумовно, ризики можуть бути суттєвими.

Всім інвесторам, які проходять курси, ми доносимо одну просту думку: ніхто на фондовому ринку не може гарантувати отримання прибутку. Навіть найдосвідченіші трейдери. Саме тому важливий принцип диверсифікації ризиків — це коли ви вкладаєте в різні інструменти, щоб мінімізувати ймовірність піти в мінус,

– наостанок зазначив лектор навчальних курсів "Фрідом Фінанс Україна".