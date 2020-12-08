Приватні інвестори в Україні помолодшали
Фахівці "Фрідом Фінанс" провели дослідження і дізналися, чи стали українці активніше інвестувати у 2020 році та чому знизився середній вік інвестора.
За даними компанії Freedom Finance, у першому півріччі 2020 року українці стали рідше відкривати брокерські рахунки. Зниження склало 49,4% у порівнянні з минулим роком. Причини очевидні – криза через пандемію, зниження рівня платоспроможності населення і нестабільність фондового ринку.
Новини техноринку Xiaomi наступає: як китайський бренд витіснив Apple із трійки лідерів ринку смартфонів
У серпні ситуація змінилася – у третьому кварталі приватні інвестори з України відкрили стільки ж брокерських рахунків, скільки і за докризовий період 2020 року. Аналогічний сплеск зафіксували також в інших країнах, де є представництва Freedom Finance.
Через падіння ринків у інвесторів з'явилося "вікно" для купівлі цінних паперів за зниженими цінами та заробітку на їх зростанні. Наприклад, індекс S&P 500, до якого входять акції найбільших американських компаній, у березні впав на рекордні з 2008 року 33,9%. Але на тлі масштабних антикризових заходів від ФРС США індекс відновив зростання. Зараз він відіграв падіння і навіть оновив історичний максимум.
Профіль сучасного інвестора
Підвищений інтерес до інструментів фондового ринку під час кризи пояснюємо трьома факторами:
- Багато українців переконалися, що банківські депозити можуть нівелювати дію інфляції, але не принесуть прибутку. Тому потрібні нові фінансові інструменти, завдяки яким можна заробити більше за банківську ставку.
- Після чергових стрибків на валютному ринку багато хто задумався про фінансовий захист від девальвації. Фондовий ринок та інвестиції в цінні папери закордонних компаній можуть дати такий захист, оскільки їхня вартість оцінюється в доларах.
- Поріг входження на фондовий ринок знизився: з'явилося безліч освітніх проєктів про основи інвестування, брокерські рахунки відкривають онлайн, а інвестувати можна у кілька кліків.
Довгий час середньостатистичними роздрібними інвесторами в Україні були чоловіки сорока років. Здебільшого з Києва. Як правило, вони займали керівні посади у великих компаніях або керували власним бізнесом. Однак із початку року профіль інвестора змінився: на навчання з основ фондового ринку частіше приходять менеджери середньої та вищої ланки, приватні підприємці та власники малого й середнього бізнесу, а середній вік знизився до 25 років. Крім того, до нас стали частіше звертатися не тільки жителі великих міст,
– прокоментував лектор навчальних програм Freedom Finance Україна Тарас Гандзій.
Також фондовим ринком стали частіше цікавитися жінки. 31% учнів навчальних курсів з інвестування у "Фрідом Фінанс" – жінки.
Цікаво Венчурний ринок США вийшов із кризи: які компанії залучили найбільші інвестиції
Які акції купують молоді інвестори
У середньому 55% інвесторів-початківців після навчання відкривають брокерські рахунки. Як правило, вони починають із цінних паперів компаній, що входять в індекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble тощо. При цьому вибирають консервативну стратегію інвестування.
Раніше новачки на фондовому ринку часто вкладалися у високоризикові інструменти. Безумовно, ця стратегія могла принести великий прибуток за короткий термін, проте ймовірність піти в мінус у багато разів перевищувала ризики за іншими інструментами. Ми не рекомендуємо своїм учням вибирати цю стратегію. Тому сьогодні новачки стали частіше вибирати довгострокові стратегії, які передбачають пасивне інвестування — купити та тримати. Це зрілий підхід, який дає змогу мінімізувати ризики та планувати стабільну прибутковість,
– додав Тарас Гандзій.
Усе про відкриття брокерського рахунку Як відкрити брокерський рахунок в Україні: що потрібно і хто може допомогти
За спостереженнями фахівців компанії, після того, як інвестори-початківці складають збалансовані портфелі з акцій найбільших компаній, вони починають цікавитися іншими інструментами – IPO і ETF.
ETF – це іноземні біржові фонди. Цей інструмент підійде інвесторам, які хочуть купити цінні папери багатьох компаній певного індексу. Наприклад, S&P 500. Вкладаючись у такий інструмент, ви по суті купуєте частку одразу у всіх компаніях індексу.
Дізнайтеся більше про ETF Що таке ETF: чим цей фінансовий інструмент може зацікавити інвестора
IPO теж цікавить інвесторів-початківців завдяки своїй високій прибутковості, хоча, безумовно, ризики можуть бути суттєвими.
Всім інвесторам, які проходять курси, ми доносимо одну просту думку: ніхто на фондовому ринку не може гарантувати отримання прибутку. Навіть найдосвідченіші трейдери. Саме тому важливий принцип диверсифікації ризиків — це коли ви вкладаєте в різні інструменти, щоб мінімізувати ймовірність піти в мінус,
– наостанок зазначив лектор навчальних курсів "Фрідом Фінанс Україна".
Поділитися новиною