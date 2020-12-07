З початку 2020 року до кінця листопада на ринку США ухвалили майже 10 тисяч венчурних угод загальним обсягом 139,6 мільярда доларів. А це більше, ніж було у 2019 році.

Так, за весь минулий рік венчури залучили 137,3 мільярда доларів, а угод було укладено понад 12 тисяч. Про це повідомляє компанія "Фрідом Фінанс Україна" у своєму Telegram-каналі.

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Найбільш помітним для ринку став проєкт Waymo (дочірна компанія Google, яка розробляє безпілотні автомобілі), адже саме він залучив 3 мільярди доларів у цьому році.

Також одна з найбільших угод була здійснена компанією SpaceX, яка отримала 1,9 мільярда доларів на розвиток суборбітальних польотів. У сегменті фінансової технології лідирував онлайн-брокер Robinhood, який зміг отримати 1,9 мільярда доларів.

Експерти помітили, що переважно інвестиції приходили в компанії, чий бізнес робить акцент на цифровізацію економіки. А найуспішніші з венчурів майже неминуче потрапляють на біржу. Тож, можна очікувати, що наступний рік стане продовженням буму первинних розміщень.

Що таке венчурний бізнес? Венчурний бізнес (англ. venture – ризиковий) – це бізнес, який спеціалізуються на інвестиціях у власний капітал молодих компаній чи підприємств, котрі не мають тривалої історії розвитку, але мають перспективу значного росту.



Зараз для покупки акцій доступний Invesco Global Listed Private Equity (PSP) – найбільший фонд, що складається з акцій фірм, які є професійними венчурними інвесторами.

Цінність фонду полягає в тому, що він платить високі дивіденди за рахунок прибутку з венчурних угод, уникаючи ризику вкладення в самі венчури. Наразі дохідність PSP становить 6,5% річних, що учетверо вище, ніж у фондів широкого ринку.