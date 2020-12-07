С начала 2020 году до конца ноября на рынке США приняли почти 10 000 венчурных сделок общим объемом 139,6 миллиарда долларов. А это больше, чем в 2019 году.

Так, за весь прошлый год венчуры привлекли 137,3 миллиарда долларов, а сделок было заключено более 12 000. Об этом сообщает компания "Фрідом Фінанс Україна" в своем Telegram-канале.

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Наиболее заметным для рынка стал проект Waymo (дочерняя компания Google, которая разрабатывает беспилотные автомобили), ведь именно он привлек 3 миллиарда долларов в этом году.

Также одна из крупнейших сделок была осуществлена ​​компанией SpaceX, которая получила 1,9 миллиарда долларов в развитие суборбитальных полетов. В сегменте финансового технологии лидировал онлайн-брокер Robinhood, который смог получить 1,9 миллиарда долларов.

Эксперты заметили, что преимущественно инвестиции приходили в компании, чей бизнес делает акцент на цифровизацию экономики. А самые успешные из венчуров почти неизбежно попадают на биржу. Поэтому, можно ожидать, что следующий год станет продолжением бума первичных размещений.

Что такое венчурный бизнес? Венчурный бизнес (англ. Venture – рисковый) – это бизнес, который специализируются на инвестициях в собственный капитал молодых компаний или предприятий, которые не имеют длительной истории развития, но имеют перспективу значительного роста.



Сейчас для покупки акций доступен Invesco Global Listed Private Equity (PSP) – крупнейший фонд, состоящий из акций компаний, которые являются профессиональными венчурными инвесторами.