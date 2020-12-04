Основатель Tesla и SpaceX Илона Маска признан лучшим бизнесменом 2020 года. Такое звание предпринимателю присвоило американское издание Fortune.

По информации Fortune, 49-летний Илон Маск сумел превратить небольшую компанию по производству электромобилей из Кремниевой долины в ведущего автопроизводителя мира. Как известно, Tesla является самым дорогим автомобильным предприятием мира.

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Кроме того, значительные успехи демонстрирует и аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX. В частности, впервые с 2011 года космический корабль предприятия вернул американцев на орбиту.

Почему Илон Маск стал бизнесменом года

Главной особенностью Илона Маска, как бизнесмена, издание называет его способность менять правила игры на глобальном рынке. А недавнее включение акций Tesla в престижный фондовый индекс S&P 500 сделало Маска второй богатым человеком мира.

Напомним, 24 ноября рыночная капитализация Tesla достигла 494 миллиардов долларов, что сделало Илона Маска богаче на 7,2 миллиарда долларов. В результате он стал вторым самым богатым человеком в рейтинге Bloomberg, опередив Билла Гейтса.

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Рейтинг бизнесменов 2020 года

В первую пятерку лучших бизнесменов 2020 года вошли:

Второе место – Лиза Су – глава компании-производителя микрочипов AMD.

Третье место – Дженсен Хуанг – председатель правления Nvidia.

Четвертое место – род Хастингс – председатель Netflix.

Пятое место – Элизабет Гейнс – руководитель металлургической компании Fortescue Metals Group.