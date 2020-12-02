Инвестор из США Билл Экман утверждает, что 2020 год стал лучшим для фонда Pershing Square. Миллиардер положительно настроен и на 2021, ведь ему уже удалось увеличить свою прибыль почти 63%.

В ноябре портфель компании Pershing Square вырос на 13,4%. Его стоимость сейчас составляет более 11 миллиардов гривен. По данным Hedge Fund Research, в октябре хедж-фонды в среднем росли на 1,2%, сообщает Marketwatch.

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Экман ранее рассказывал инвесторам, что 2020 год стал для его фонда лучшим за всю историю существования. Поэтому он оптимистично настроен и на 2021.

Однако из-за длительной пандемии COVID-19 в будущем может возникнуть волатильность (показатель, характеризующий тенденции изменения рыночных цен и доходов),

– предупреждает миллиардер.

Чтобы защититься от колебаний рынка Экман советует хеджировать риски. Хеджирование – (с англ. – обеспечение) это открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков на другом рынке.

Как Экман с более свою прибыль

Так сделал и Билл Экман. Он в феврале захеджував портфель Pershing Square с помощью кредитных дефолтных свопов, которые работают по принципу страховки.

Экман собрал ликвидные страховые полисы, связанные с корпоративными долгами на сумму 71 миллиард долларов, но заплатил за них 27 миллионов через хорошие условия страхования.

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А после начала пандемии стоимость страхования долга выросла в четыре раза, и Экман заработал на этом 2,6 миллиарда. Но известно, что он вложил эти средства обратно в рынок. Он купил больше акций, которыми уже владеет фонд, по более низким ценам.

Интересно, что в инвестициях Pershing Square преобладают семь акций: Lowe's (LOW), Restaurant Brands International (QSR), Chipotle Mexican Grill (CMG), Agilent Technologies (A), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Starbucks (SBUX) и Howard Hughes (HHC).