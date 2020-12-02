Інвестор із США Білл Екман запевняє, що 2020 рік став найкращим для фонду Pershing Square. Мільярдер позитивно налаштований і на 2021 рік, адже йому вже вдалося збільшити свій прибуток на майже 63%.

У листопаді портфель компанії Pershing Square зріс на 13,4%. Його вартість зараз становить понад 11 мільярдів гривень. За даними Hedge Fund Research, в жовтні хедж-фонди в середньому росли на 1,2%, повідомляє Marketwatch.

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Екман раніше розповідав інвесторам, що 2020 рік став для його фонду кращим за всю історію існування. Тому він оптимістично налаштований і на 2021 рік.

Проте через тривалу пандемію COVID-19 в майбутньому може виникнути волатильність (показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів),

– попереджує мільярдер.

Щоб захиститися від коливань ринку Екман радить хеджувати ризики. Хеджування – (з англ. – гарантування) це відкриття угод на одному ринку для компенсації впливу цінових ризиків на іншому ринку.

Як Екман збільш свій прибуток

Так зробив і Білл Екман. Він у лютому захеджував портфель Pershing Square за допомогою кредитних дефолтних свопів, які працюють за принципом страховки.

Екман зібрав ліквідні страхові поліси, пов'язані з корпоративними боргами, на суму 71 мільярд доларів, але заплатив за них 27 мільйонів через хороші умови страхування.

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А після початку пандемії вартість страхування боргу зросла в чотири рази, і Екман заробив на цьому 2,6 мільярда. Але відомо, що він вклав ці кошти назад в ринок. Він купив більше акцій, якими вже володіє фонд, за нижчими цінами.

Цікаво, що в інвестиціях Pershing Square переважають сім акцій: Lowe's (LOW), Restaurant Brands International (QSR), Chipotle Mexican Grill (CMG), Agilent Technologies (A), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Starbucks (SBUX) та Howard Hughes (HHC).