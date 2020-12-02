Генеральний директор Tesla Ілон Маск надіслав електронне повідомлення співробітникам з попередженням контролювати витрати в компанії, щоб зберегти квартальні прибутки та не допустити падіння акцій.

За словами Маска, акції можуть впасти, якщо працівники не почнуть контролювати витрати. До того ж, через високі фінансові затрати інвестори можуть почати хвилюватися про майбутню прибутковість від Tesla, повідомляє CNBC.

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Інвестори вкладають багато грошей для прибутковості в майбутньому, але якщо в якийсь момент вони зрозуміють, що цього не станеться, наші акції відразу ж будуть розчавлені, як суфле під кувалдою!

– написав Маск у електронному листі.

Додамо, що акції Tesla продовжують перебувати на найвищому рівні, і вони приєдналися до індексу S&P 500 цього місяця. Більше про це – читайте тут.

Зазначимо, що у 2020 році Tesla, серед іншого, розпочала витрати на будівництво двох нових заводів у США. Компанія також розпочала модернізацію своїх інших заводів. Окрім того, наступні два роки вони планують збільшити витрати на виробництво елементів до акумуляторних батарей.

До слова, раніше фінансовий директор компанії Захарі Кіркхорн заявив, що Tesla планує збільшити свої капітальні видатки на 2 мільярди доларів, хоча попередньо йшлося про суму у 2,5 мільярда.