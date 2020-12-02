Одна із найбільших компаній у сфері хмарних обчислень – Salesforce – оголосила про купівлю підприємства Slack Technologies. Останнє є власником популярного корпоративного месенджера Slack.

Сума угоди становить 27,7 мільярда доларів, повідомляє видання The Wall Street Journal. Для Salesforce це стане найбільшим за всю його історію вкладенням в інший бізнес.

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Що відомо про умови угоди

Акціонери Slack отримають 26,79 мільярда доларів готівкою, а також по 0,0776 акцій Salesforce за кожну акцію Slack. Так, станом на 30 листопада один актив Salesforce коштував 245,8 долара.

Як очікують самі сторони, угода буде повністю завершена в другому кварталі 2021 фінансового року – у період із травня по липень.

Про купівлю Slack стало стало відомо на минулому тижні. З того часу котирування цієї компанії збільшилися на 47%. Однак цінні папери Salesforce упродовж аналогічного періоду подешевшали майже на 10%. На торгах у вівторок, 1 грудня, котирування підприємства опустилися на 1,8%. Натомість акції Slack Technologies зросли в ціні на 2,2%.



Динаміка котирувань компаній Salesforce, Slack та індексу S&P 500 / Графік The Wall Street Journal

Генеральний директор Salesforce Марк Беніофф ще з моменту заснування компанії (створена 21 рік тому) хоче зробити з неї широкопрофільного постачальника технологічних інструментів для бізнесу. Таким чином, купівля Slack Technologies – черговий крок у цьому напрямку, пише The Wall Street Journal.

За словами співзасновника і генерального директора Slack Стюарда Баттерфілда, така угода створює великі можливості для двох компаній.

Це найбільш стратегічна комбінація в історії програмного забезпечення, і я з нетерпінням очікую на співпрацю,

– зазначив Баттерфілд.

Завдяки купівлі Slack, Salesforce зможе посилити конкуренцію з корпорацією Microsoft, яка всіляко розвиває власний месенджер Team, а також з техногігантом Google, у якого є Hangouts.

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Фінансові показники Salesforce

1 грудня Salesforce оприлюднила звіт про свою діяльність за три місяця до 31 жовтня 2020 року (це третій квартал 2021 року для компанії). Фінансові результати підприємства перевершили очікування аналітиків. Приємним сюрпризом для експертів ринку став і прогноз компанії на поточний – 2021 – фінансовий рік.

Упродовж трьох місяців (до 31 жовтня) виручка Salesforce збільшилася на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Дохід компанії становив 5,42 мільярда доларів . Аналітики очікували 5,25 мільярда доларів доходу.

. Аналітики очікували 5,25 мільярда доларів доходу. Чистий прибуток склав 1,08 мільярда доларів. Минулого року компанія повідомила про збитки розміром у 109 мільйонів доларів.

Прогнози на наступний квартал

Керівництво Salesforce очікує, що в четвертому кварталі виручка компанії перебуватиме в діапазоні 5,67-5,68 мільярда доларів. Аналітики прогнозують, що виручка підприємства становитиме близько 5,52 мільярда доларів.

Прогноз щодо виручки Salesforce на весь 2021 фінансовий рік – на рівні у 21,1-21,11 мільярда доларів. Аналітики очікують 20,8 мільярда доларів.