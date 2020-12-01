Компанія Zoom Video Communications зуміла досягти рекордного зростання виручки і прибутку. Однак інвесторів не надихнув прогноз щодо фінансових результатів підприємства на поточний, четвертий квартал 2020 року.

У третьому кварталі цього року, розробник популярного сервісу для відеоконференцій Zoom зумів збільшити власні фінансові показники, про що повідомляється у пресрелізі підприємства.

Зміни на фондовому ринку: Акції Tesla додадуть в індекс S&P 500 одним траншем: що це означає для ринку

Фінансові результати Zoom за ІІІ квартал 2020 року

Упродовж трьох місяців чистий прибуток компанії зріс у 90 разів – заробила 198,6 мільйона доларів у порівнянні з 2,1 мільйонами за аналогічний період 2019 року.

– заробила 198,6 мільйона доларів у порівнянні з 2,1 мільйонами за аналогічний період 2019 року. Також рекордно зросла і виручка Zoom – на 376% , досягнувши 777,2 мільйона доларів.

, досягнувши 777,2 мільйона доларів. Прогноз аналітиків значно програє реальним фінансовим результатам компанії. Зокрема, експерти чекали на зростання доходу підприємства до 693,4 мільйона доларів.

У минулому кварталі дохід Zoom становив 663,5 мільйона доларів.

Як реагують акції

Попри доволі сильні фінансові показники, акції Zoom після виходу квартального звіту на постмаркеті впали на 5% – до 454,23 долара за штуку. Інвесторів розчарував прогноз керівництва компанії на четвертий квартал, що завершиться у січні 2021 року.

Так, у Zoom очікують, що в четвертому кварталі її виручка перебуватиме на рівні 806-811 мільйонів доларів. Верхня межа цього діапазону свідчить про те, що приріст становитиме 331% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Уповільнення зростання доходів означає, що 2021 рік не буде настільки успішним для технокомпанії, як поточний рік, повідомляє Bloomberg. Цьогоріч популярність платформи Zoom злетіла через пандемію коронавірусу. Під час карантину більшість офісних працівників працювали з дому, тому попит на сервіси для відеоконференцій рекордно збільшився.

Цікава думка: Економіст пояснив, чому інвесторам не слід розраховувати на обіцянки ФРС і вакцину від COVID-19

З початку 2020 року акції Zoom подорожчали у сім разів. Однак після новин про високу ефективність вакцини від коронавірусу відразу кількох біотехнологічних компаній, цінні папери технопідприємства почали падати в ціні. Зокрема, 9 листопада акції подешевшали відразу на 17% – до 413 доларів за штуку. Це пов'язано з тим, що з появою вакцини світ потроху почне повертатися до нормального життя, зокрема, до роботи з офісу, а не з дому. У результаті попит на платформу Zoom впаде.

За інформацією звіту компанії, у третьому кварталі 2020 року кількість платних клієнтів-компаній із числом працівників у понад 10 осіб, збільшилася на 485% – до 433,7 тисяч. Кількість клієнтів, які приносять Zoom понад 100 тисяч доларів у рік, зросла на 136%.