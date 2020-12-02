Одна из крупнейших компаний в сфере облачных вычислений – Salesforce – объявила о покупке предприятия Slack Technologies. Последнее является владельцем популярного корпоративного мессенджера Slack.

Сумма сделки составляет 27,7 миллиарда долларов, сообщает издание The Wall Street Journal. Для Salesforce это станет самым большим за всю его историю вложением в другой бизнес.

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Что известно об условиях соглашения

Акционеры Slack получат 26,79 миллиарда долларов наличными, а также по 0,0776 акций Salesforce за каждую акцию Slack. Так, по состоянию на 30 ноября один актив Salesforce стоил 245,8 доллара.

Как ожидают сами стороны, соглашение будет полностью завершено во втором квартале 2021 финансового года – в период с мая по июль.

О покупке Slack стало стало известно еще на прошлой неделе. С тех пор котировки этой компании увеличились на 47%. Однако ценные бумаги Salesforce в течение аналогичного периода подешевели почти на 10%. На торгах во вторник, 1 декабря, котировки предприятия опустились на 1,8%. Зато акции Slack Technologies выросли в цене на 2,2%.



Динамика котировок компаний Salesforce, Slack и индекса S&P 500 / График The Wall Street Journal

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф еще с момента основания компании (создана 21 год назад) хочет сделать из нее широкопрофильного поставщика технологических инструментов для бизнеса. Таким образом, покупка Slack Technologies – очередной шаг в этом направлении, пишет The Wall Street Journal.

По словам соучредителя и генерального директора Slack Стюарда Баттерфилд, такое соглашение создает большие возможности для двух компаний.

Это самая стратегическая комбинация в истории программного обеспечения, и я с нетерпением жду сотрудничества,

– отметил Баттерфилд.

Благодаря покупке Slack, Salesforce сможет усилить конкуренцию с корпорацией Microsoft, которая всячески развивает собственный мессенджер Team, а также с техгигантом Google, у которого есть Hangouts.

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Финансовые показатели Salesforce

1 декабря Salesforce обнародовала отчет о своей деятельности за три месяца до 31 октября 2020 (это третий квартал 2021 для компании). Финансовые результаты предприятия превзошли ожидания аналитиков. Приятным сюрпризом для экспертов рынка стал и прогноз компании на текущий – 2021 – финансовый год.

В течение трех месяцев (до 31 октября) выручка Salesforce увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доход компании составил 5,42 миллиарда долларов . Аналитики ожидали 5,25 миллиарда долларов дохода.

. Аналитики ожидали 5,25 миллиарда долларов дохода. Чистая прибыль составила 1,08 миллиарда долларов. В прошлом году компания сообщила об убытках в размере 109 миллионов долларов.

Прогнозы на следующий квартал

Руководство Salesforce ожидает, что в четвертом квартале выручка компании будет находиться в диапазоне 5,67-5,68 миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют, что выручка предприятия составит около 5,52 миллиарда долларов.

Прогноз по выручке Salesforce на весь 2021 финансовый год – на уровне в 21,1-21,11 миллиарда долларов. Аналитики ожидают 20,8 миллиарда долларов.