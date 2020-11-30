Американська корпорація S&P Global Inc., що надає медіа послуги та займається фінансовою аналітикою, як ніколи близька до придбання американо-британського аналітичної агенції IHS Markit Ltd. Сума угоди становить приблизно 44 мільярда доларів.

Про таку масштабну для фінансових ринків угоду повідомляє The Wall Street Journal із покликанням на власні анонімні джерела. За словами співрозмовників видання, ознайомлених із усіма деталями потенційної купівлі S&P Global компанії IHS Markit, про кінцеве рішення бізнес-гігантів стане відомо вже в понеділок, 30 листопада. Водночас, завжди є шанси, що переговори можуть зірватися в останній момент.

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Якщо угоду ухвалять, це об'єднає двох найбільших постачальників даних на Уолл-стріт. Як повідомляють джерела, суму у 44 мільярди доларів S&P Global оплачуватиме акціями.

Ринкова вартість IHS Markit становить близько 37 мільярдів доларів, а S&P Global – 82 мільярди доларів. Ухвалення угоди об'єднає один із найстаріших бізнесів фінансового ринку, ким є S&P, із відносно молодою компанією – IHS Markit.

S&P Global: місце компанії на ринку

Цікаво, що вперше про американську корпорацію згадується у збірнику інформації для інвесторів у сфері залізничного транспорту. Вона доволі відома своїми рейтингами облігацій та знаковими індексами фондового ринку, які відображають стан світових ринків.

Виручка S&P зросла на 9% у третьому кварталі 2020 року. При цьому всі підрозділи корпорації теж продемонстрували збільшення власних фінансових показників. Особливо це стосується сектору S&P, відповідального за створення рейтингів.

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IHS Markit: що відомо про американо-британський бізнес

IHS Markit, заснована у 2016 році в результаті злиття двох менших компаній, збирає дані на фінансових ринках. Також компанія є власницею програмного забезпечення, яке використовують великі банки Уолл-стріт для гарантованого розміщення корпоративних акцій і облігацій та відслідковування інформації про транспорт та сектор енергетики.

Упродовж останніх двох десятиріч сфера дослідження фінансових даних різко зросла. Зокрема, комп'ютерні інвестиційні програми поступово змінюють людський ресурс – спеціалістів, які займаються формуванням різних фінансових стратегій.

У 2016 році американське підприємство IHS, яке надавало аналітичні послуги для компаній та різних урядів, придбало лондонську Markit Inc. і переїхала у Велику Британію. Така угода про купівлю була ухвалена на тлі таких домовленостей, відомих як інверсійні, коли американський бізнес мігрував за кордон, щоб знизити свої податкові ставки.

Markit стала публічною у 2014 році, зібравши 1,3 мільярда доларів у результаті успішного, попри очікування аналітиків, IPO, яке дало змогу 12 банкам Уолл-стріт, з-поміж яких Goldman Sachs Group Inc. та Bank of America Corp., продати частину власних акцій.

На момент злиття загальна ринкова капіталізація двох компаній – IHS і Markit – склала близько 13 мільярдів доларів. Сьогодні вартість об'єднаної IHS Markit майже утричі вища, що свідчить про те, наскільки швидко розвивається ринок фінансової аналітики.