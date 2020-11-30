Американская корпорация S&P Global Inc., предоставляющая медиа услуги и занимающаяся финансовой аналитикой, как никогда близка к приобретению американо-британского аналитического предприятия IHS Markit Ltd. Сумма сделки составляет примерно 44 миллиарда долларов.

О таком масштабном для финансовых рынков соглашении сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на собственные анонимные источники. По словам собеседников издания, знакомых со всеми деталями потенциальной покупки S&P Global компании IHS Markit, окончательное решение бизнес-гигантов станет известно уже в понедельник, 30 ноября. В то же время, всегда есть шансы, что переговоры могут сорваться в последний момент.

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Если соглашение примут, это объединит двух крупнейших поставщиков данных на Уолл-стрит. Как сообщают источники, сумму в 44 миллиарда долларов S&P Global будут оплачивать акциями.

Рыночная стоимость IHS Markit составляет около 37 миллиардов долларов, а S&P Global – 82 миллиарда долларов. Принятие соглашения объединит один из старейших бизнесов рынка, кем является S&P, с относительно молодой компанией – IHS Markit.

S&P Global: место компании на рынке

Интересно, что впервые об американской корпорации упоминается в сборнике информации для инвесторов в сфере железнодорожного транспорта. Она довольно-таки известна своими рейтингами облигаций и знаковыми индексами фондового рынка, отражающими состояние мировых рынков.

Выручка S&P выросла на 9% в третьем квартале 2020 года. При этом все подразделения корпорации тоже продемонстрировали увеличение собственных финансовых показателей. Особенно это касается сектора S&P, ответственного за создание рейтингов.

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IHS Markit: что известно об американо-британском бизнесе

IHS Markit, основанная в 2016 году в результате слияния двух меньших компаний, собирает данные на финансовых рынках. Также компания является обладательницей программного обеспечения, которое используют крупные банки Уолл-стрит для гарантированного размещения корпоративных акций и облигаций и отслеживания информации о транспорте и сектор энергетики.

В течение последних двух десятилетий сфера исследования финансовых данных резко выросла. В частности, компьютерные инвестиционные программы постепенно заменяют человеческий ресурс – специалистов, занимающихся формированием различных финансовых стратегий.

В 2016 году американское предприятие IHS, которая предоставляла аналитические услуги для компаний и различных правительств, приобрела лондонскую Markit Inc. и переехала в Великобританию. Такое соглашение о покупке было принято на фоне таких договоренностей, известных как инверсионные, когда американский бизнес мигрировал за границу, чтобы снизить свои налоговые ставки.

Markit стала публичной в 2014 году, собрав 1,3 миллиарда долларов в результате успешного, вопреки ожиданиям аналитиков, IPO, которое позволило 12 банкам Уолл-стрит, среди которых Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp., продать часть своих акций.

На момент слияния общая рыночная капитализация двух компаний – IHS и Markit – составила около 13 миллиардов долларов. Сегодня стоимость объединенной IHS Markit почти втрое выше, что свидетельствует о том, насколько быстро развивается рынок финансовой аналитики.