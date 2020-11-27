Текущий инвестиционный год оказался насыщенным на IPO международных компаний. Выход на фондовый рынок стал настоящим прорывом для некоторых из них. Однако год еще не закончился –впереди еще последний месяц, а с ним и новые IPO.

В частности, инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" будет принимать участие еще в 6 новых IPO до конца 2020 года, о чем сообщил аналитик Александр Грановский. Специально для Инвестиций24 эксперт подготовил список предприятий, которые планируют выйти на фондовый рынок в этом году. Точные даты их выхода на биржу еще неизвестны, но это будет ближайший месяц – декабрь.

Что такое IPO? IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций частной компании на бирже (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ и т.д.). Таким образом предприятия привлекают средства от инвесторов для продолжения развития самого бизнеса, масштабирования своего продукта или услуги для более широкого круга клиентов. С другой стороны, это возможность для ранних инвесторов выйти из компании, получив при этом доход от своих первоначальных инвестиций в предприятие на стадии венчурных инвестиций.

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C3.ai

Разработчик программного обеспечения для корпоративного искусственного интеллекта. В частности, ПО компании позволяет запускать приложения на базе искусственного интеллекта в масштабах предприятия, что создает значительные социальные и экономические выгоды. Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально.

Компания несколько раз входила в список CNBC Disruptor 50, а совсем недавно заняла 37 место в списке Disruptor 50 2020 года.

Андеррайтеры размещения – крупные банки, среди которых: Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Deutsche Bank.

Affirm Holdings

FinTech-стартап, с помощью которого потребители могут покупать товары и осуществлять платежи в рассрочку. Affirm предлагает альтернативную услугу кредитованию. От традиционных кредиторов стартап отличается благодаря:

интеграции точек продаж;

гибких графиков погашения кредита;

отсутствии сложных процентов и штрафов за просрочку платежа.

Компания работает с 6500 ритейлерами, включая Peloton, Expedia и Walmart.

Андеррайтеры размещения – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co., RBC Capital Markets, Credit Suisse, Barclays.

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Roblox

Это мировая онлайн-платформа и разработчик системы для создания игр. Компания дает возможность пользователям создавать и играть в игры, разработанные другими пользователями. В игры Roblox можно играть бесплатно.

Однако, чтобы иметь больше возможностей в игре, получать особые предметы, игроки могут покупать необходимое внутри игровой платформы. Roblox – популярная игра, особенно среди детей с 7 до 15 лет.



Герои игры Roblox / Фото app2top

Компанию оценили в 4 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования в феврале, в ходе которого было получено 150 миллионов долларов. Инвестиционный раунд возглавляла венчурная компания Andreessen Horowitz.

Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, BofA Securities, RBC Capital.

ContextLogic Inc. (Wish)

Торговая онлайн-площадка, на которой можно найти множество товаров со скидкой от дешевых товаров для дома и одежды до электроники и игрушек. По сравнению с Amazon, Wish нацелен на покупателей "любого социально-экономического статуса", которые, возможно, не смогут позволить себе 119 долларов в год за Prime.

На сегодня компания насчитывает более 100 миллиона активных пользователей в 100 странах и более 500 тысяч продавцов. На платформе представлено более 150 миллионов товаров.

Последняя оценка – 11,2 миллиарда долларов.

Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, RBC Capital, Credit Suisse.

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DoorDash

Это один из крупнейших сервисов доставки еды в США. По состоянию на сегодня на платформе компании зарегистрировано более 390 тысяч различных точек общественного питания, более 18 миллионов потребителей и более 1 миллиона курьеров.



Курьер DoorDash / Фото Techcrunch

В ходе последнего инвестиционного раунда предприятие оценили в 16 млрд долларов. С момента своего основания в 2013 году компания доставила более 900 миллионов заказов.

Потенциальный рынок оценен в 300 миллиардов долларов. По состоянию на 30 сентября в компании было более 5 миллионов клиентов, которые пользуются DashPass за 9,99 доллара в месяц. По данным аналитической компании Second Measure, DoorDash является лидером по доле на рынке США: 49% продаж доставки еды в сентябре по сравнению с 22% Uber и 20% GrubHub.

Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Airbnb

Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. С момента основания платформа предоставила услуги более 825 миллионам гостей. По неофициальным данным, объем размещения на IPO может составить до 3 миллиардов долларов.

Из-за пандемии, во втором квартале количество бронирований снизилась на 67% (28 миллионов забронированных ночей во втором квартале 2020 года против 83,9 миллиона ночей годом ранее).



Компания Airbnb / Фото Flickr

В третьем квартале в компании наблюдается восстановление спроса на аренду жилья. Ведь люди начинают путешествовать внутри своей страны.

В третьем квартале выручка компании снизилась на 18%, но при этом компания зафиксировала рекордную маржу в 31%.

Количество забронированных ночей выросла с 28 миллионов во втором квартале до 61,8 миллиона в третьем квартале.

Интересно, что в третьем квартале показатели Airbnb были лучше, чем у конкурентов – Booking (падение выручки на 48% в пересчете на год) и Expedia (выручка упала на 58%). По неофициальным данным, после третьего квартала оценка компании выросла с 18 до 22 миллиардов долларов.

Андеррайтеры размещения – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclay, Citigroup, BNP PARIBAS, Mizuho Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Wells Fargo Securities.

"Фридом Финанс Украина" будет принимать участие во всех размещениях, представленных выше. Следите за публикациями инвестиционной компании на сайте или в Telegram, а также за предложениям относительно участия в IPO. Ведь этот инструмент – уникальный для нашего рынка, он приносит отличный доход при полном контроле и управлении рисками.