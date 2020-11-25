На фоне запланированного на 21 декабря включения Tesla в индекс S&P 500 акции компании прибавили в цене более 20%. Инвесторы несколько месяцев ожидали этого события.

Включение акций в индекс широкого рынка подтверждает, что Tesla способна финансировать развитие прежде всего за счет собственных денежных потоков. Это сильный аргумент для индексных фондов в пользу покупки акций Tesla, пишет РБК.

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Рейдеры долгое время скептически относились к ралли в акциях компании и поддерживали рекордно высокую долю коротких позиций по бумагам, но сейчас сократили ее до 6,3%.

Капитализация Tesla В 2020 году она выросла примерно на 500%, сейчас она стоит в несколько раз больше, чем GM и Ford вместе взятые, хотя производит гораздо меньше автомобилей. Насколько обоснованна такая оценка? Сам Илон Маск 1 мая написал в своем Twitter, что стоимость акций компании завышена. Но с тех пор они подорожали еще в 3,3 раза. При этом компания пятый квартал подряд отчитывается о прибыли, а в третьем квартале продажи достигли рекордных для нее 139,3 тыс машин. Мы рассчитываем, что общее количество автомобилей Tesla в мире достигнет в 2021 году 2,1 млн.

Цифровые доходы

Одним из драйверов роста доходов Tesla в среднесрочной перспективе будет повышение цен на ПО для автономного управления. Компания планирует увеличивать цену по мере усовершенствования автопилота, а также обсуждает возможность перехода на подписную модель обновления ПО.

Ранее Tesla выпустила бета-версию программы автономного управления для некоторых моделей, но пользующиеся ею водители должны быть готовы в любой момент взять управление на себя.

Хотя транспортный сектор пострадал от ограничений, пандемия способствовала увеличению объема онлайн-покупок, ускорила развитие облачных вычислений и цифровизацию бизнеса в целом. Это помогло крупнейшим технологическим компаниям, в том числе и Tesla, расширить долю на глобальном рынке.

Какие риски?

Инвесторам стоит приготовиться к всплеску волатильности и отслеживать текущие показатели компании, как и в случае с любыми другими отдельными, то есть не находящимися в составе фондов, акциями в своем портфеле. Если Tesla сумеет реализовать огромный потенциал роста своего бизнеса, сегодняшние инвестиции могут оказаться выгодными в долгосрочной перспективе.

За последние 12 месяцев свободный денежный поток Tesla достиг 1,8 млрд долларов и в ближайшие годы, по мере увеличения масштаба бизнеса, можно ожидать ускорения роста этого показателя. При этом бизнес Tesla по-прежнему находится на очень ранней стадии. Мы предполагаем, что в следующем году выручка Tesla вырастет на 45%, а прибыль на акцию почти удвоится.