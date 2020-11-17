Пандемия коронавируса сильно ударила по индустрии развлечений. В частности, один из крупнейших представителей этой индустрии Walt Disney ежеквартально в 2020 году демонстрировал убытки. Количество посетителей парков развлечений значительно уменьшилось. Также пришлось отменить ряд премьер новых фильмов в кинотеатрах.

На прошлой неделе, 12 ноября, Disney сообщила об очередных квартальных убытках в размере 710 миллионах долларов. Несмотря на такие финансовые проблемы, акции компании наоборот выросли. Как это можно объяснить и на что рассчитывать инвесторам – изданию РБК объяснил аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Инвестиции24 публикуют основные тезисы эксперта.

Интересно: Феномен YouTube и TikTok: как своими видео заинтересовать миллионы зрителей – опыт блогеров

Финансовые показатели Disney

Так, на протяжении последнего года чистый убыток компании достиг 2,8 миллиарда долларов. Последний финансовый год стал для Disney первым с 1980 года, когда предприятие демонстрирует рекордные показатели убытков.

Однако после публикации отчета акции медиакомпании выросли на 3,4% на предыдущих торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже, достигнув 140,4 доллара за одну единицу актива. Ценные бумаги Disney подорожали благодаря росту количества подписок на сервис Disney+.

Так, ровно через год после запуска стриминговой платформы компания собрала 73,7 миллиона платных подписок, что превзошло все ожидания аналитиков. Ранее эксперты прогнозировали, что число подписчиков Disney+ составит 65,5 миллиона человек. Само же руководство компании рассчитывало увеличить аудиторию до 60-90 миллионов человек только до 2024 года.

Несмотря на убытки, в Disney поднялась квартальная выручка – этот показатель вырос на 5% выше, чем ожидали аналитики ранее. В четвертом квартале 2020 финансового года она снизилась на 23% – до 14,7 миллиарда долларов.

По словам аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова, важной новостью для владельцев акций стала отмена выплаты дивидендов за второе полугодие финансового года. Эксперт объяснил это решение негативным влиянием экономического кризиса, вызванного коронавирусом, а также планами Disney развивать стриминговий сервис, что требует значительно больше инвестиций. В то же время аналитик отметил, что последнее решение компании "разумное и оправданное".

Актуально: План Трампа заблокировать TikTok в США может полностью сорваться: стали известны новые детали

Что будет с акциями Disney: прогнозы

Эксперты "Фридом Финанс" повысили целевую цену на акции Disney с 135 долларов до 150 долларов за одну штуку.

Мы уверены, что ставка менеджмента на стриминг-направление - это разумный шаг в текущих условиях, что приведет к дальнейшему росту стоимости компании благодаря долгосрочному увеличению выручки и рентабельности,

– добавил Михаил Денисламов.

На Уолл-стрит тоже положительно оценивают перспективы Disney развивать стриминг сервисы. Аналитики американского фондового рынка ожидают увеличения котировок этой компании в 146,3 доллара за акцию, что примерно на 6% больше, чем текущая стоимость ее активов.

Согласно опросу аналитиков сервисом Refinitiv, 18 из 26 респондентов рекомендуют "покупать" ценные бумаги Disney, только 8 специалистов советуют "держать" акции в портфеле.