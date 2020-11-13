План Трампа заблокировать TikTok в США может полностью сорваться: стали известны новые детали
Министерство торговли США сообщило, что не будет настаивать на блокировке мобильного приложения TikTok на территории страны. Как известно программа должна была прекратить работать в Соединенных Штатах еще с 12 ноября.
В четверг, 12 ноября, в Министерстве торговли США заявили, что не планируют выполнять решение о блокировке приложении TikTok, о чем пишет The Wall Street Journal. Это означает, что инициатива действующего президента Дональда Трампа по покупке американского бизнеса TikTok, владельцем которого является китайская компания ByteDance, техгигантом Oracle и продуктовым ритейлером Walmart может тоже быть обжаловано.
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Что известно о решении властей США
Министерство торговли процитировало постановление суда Филадельфии. В нем говорилось о том, что действия американского правительства о запрете приложении "препятствуют активному обмену информационными материалами". Такой вывод в суде сделали после рассмотрения исков, представленными тремя звездами TikTok: музыкантом Алексом Чемберсом, комиком Дугласом Марландом и модного обозревателя Козетте Ринаб.
В то же время, правительство США уже обжаловало решение суда Филадельфии, отметив, что тщательно защищает персональные данные американцев. Поєтому эта информация не попадет китайской компании. В результате в Министерстве торговли добавили, что блокировка TikTok пока не вступит в силу, поскольку будут продолжаться юридические разбирательства по этому вопросу.
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Продажа TikTok: все детали соглашения
- В сентябре этого года президент США Дональд Трамп согласовал сделку о покупке американскими компаниями Oracle и Walmart американского бизнеса TikTok. Однако решение о продаже приложении до сих пор находится в состоянии неопределенности.
- По информации The Wall Street Journal, законодательные инициативы Дональда Трампа начинают терять силу. И если Трамп поддерживал жесткие ограничения деятельности китайского бизнеса в США, то пока непонятно, что будет дальше, когда Джо Байден официально вступит в должность президента.
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