Министерство торговли США сообщило, что не будет настаивать на блокировке мобильного приложения TikTok на территории страны. Как известно программа должна была прекратить работать в Соединенных Штатах еще с 12 ноября.

В четверг, 12 ноября, в Министерстве торговли США заявили, что не планируют выполнять решение о блокировке приложении TikTok, о чем пишет The Wall Street Journal. Это означает, что инициатива действующего президента Дональда Трампа по покупке американского бизнеса TikTok, владельцем которого является китайская компания ByteDance, техгигантом Oracle и продуктовым ритейлером Walmart может тоже быть обжаловано.

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Что известно о решении властей США

Министерство торговли процитировало постановление суда Филадельфии. В нем говорилось о том, что действия американского правительства о запрете приложении "препятствуют активному обмену информационными материалами". Такой вывод в суде сделали после рассмотрения исков, представленными тремя звездами TikTok: музыкантом Алексом Чемберсом, комиком Дугласом Марландом и модного обозревателя Козетте Ринаб.

В то же время, правительство США уже обжаловало решение суда Филадельфии, отметив, что тщательно защищает персональные данные американцев. Поєтому эта информация не попадет китайской компании. В результате в Министерстве торговли добавили, что блокировка TikTok пока не вступит в силу, поскольку будут продолжаться юридические разбирательства по этому вопросу.

Ранее на этой неделе представители платформы для распространения видео TikTok обращались в Апелляционный суд США с просьбой пересмотреть решение по сделке с Oracle и Walmart.

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