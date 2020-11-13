План Трампа заблокувати TikTok у США може повністю зірватися: відомі нові деталі
Міністерство торгівлі США повідомило, що не наполягатиме на блокуванні мобільного додатка TikTok на території країни. Як відомо програма повинна була припинити працювати у Сполучених Штатах ще з 12 листопада.
У четвер, 12 листопада, у Міністерстві торгівлі США заявили, що не планує виконувати рішення про блокування додатку TikTok, про що пише The Wall Street Journal. Це означає, що ініціатива чинного президента Дональда Трампа щодо купівлі американського бізнесу TikTok, власником якого є китайська компанія ByteDance, техногігантом Oracle і продуктовим ритейлером Walmart може теж бути оскаржена.
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Що відомо про рішення влади США
Міністерство торгівлі процитувало постанову суду Філадельфії. У ньому йшлося про те, що дії американського уряду щодо заборони додатку "перешкоджають активному обміну інформаційними матеріалами". Такий висновок у суді зробили після розгляду позовів, поданими трьома зірками TikTok: музиканта Алекса Чемберса, коміка Дугласа Марланда і оглядачки сфери моди Козетт Рінаб.
Водночас, уряд США вже оскаржив рішення суду Філадельфії, зазначивши, що ретельно захищає персональні дані американців. Тому ця інформація не потрапить китайській компанії. У результаті в Міністерстві торгівлі додали, що блокування TikTok поки не набуде чинності, оскільки продовжуватимуться юридичні розгляди щодо цього питання.
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Продаж TikTok: усі деталі угоди
- У вересні цього року президент США Дональд Трамп погодив угоду про купівлю американськими компаніями Oracle и Walmart американського бізнесу TikTok. Однак рішення про продаж додатку досі знаходиться у стані невизначеності.
- За інформацією The Wall Street Journal, законодавчі ініціативи Дональда Трампа починають втрачати силу. І якщо Трамп підтримував жорсткі обмеження діяльності китайського бізнесу в США, то поки незрозуміло, що буде далі, коли Джо Байден офіційно вступить на посаду президента.
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