Міністерство торгівлі США повідомило, що не наполягатиме на блокуванні мобільного додатка TikTok на території країни. Як відомо програма повинна була припинити працювати у Сполучених Штатах ще з 12 листопада.

У четвер, 12 листопада, у Міністерстві торгівлі США заявили, що не планує виконувати рішення про блокування додатку TikTok, про що пише The Wall Street Journal. Це означає, що ініціатива чинного президента Дональда Трампа щодо купівлі американського бізнесу TikTok, власником якого є китайська компанія ByteDance, техногігантом Oracle і продуктовим ритейлером Walmart може теж бути оскаржена.

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Що відомо про рішення влади США

Міністерство торгівлі процитувало постанову суду Філадельфії. У ньому йшлося про те, що дії американського уряду щодо заборони додатку "перешкоджають активному обміну інформаційними матеріалами". Такий висновок у суді зробили після розгляду позовів, поданими трьома зірками TikTok: музиканта Алекса Чемберса, коміка Дугласа Марланда і оглядачки сфери моди Козетт Рінаб.

Водночас, уряд США вже оскаржив рішення суду Філадельфії, зазначивши, що ретельно захищає персональні дані американців. Тому ця інформація не потрапить китайській компанії. У результаті в Міністерстві торгівлі додали, що блокування TikTok поки не набуде чинності, оскільки продовжуватимуться юридичні розгляди щодо цього питання.

Раніше цього тижня представники платформи для поширення відео TikTok зверталися до Апеляційного суду США з проханням переглянути рішення щодо угоди з Oracle і Walmart.

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