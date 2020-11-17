Пандемія коронавірусу сильно вдарила по індустрії розваг. Зокрема, один із найбільших представників цієї індустрії Walt Disney щокварталу 2020 року демонстрував збитки. Кількість відвідувачів парків розваг значно зменшилася. Також довелося відмінити низку прем'єр нових фільмів у кінотеатрах.

Минулого тижня, 12 листопада, Disney повідомила про чергові квартальні збитки розміром у 710 мільйонів доларів. Попри такі фінансові негаразди, акції компанії навпаки зросли. Як це можна пояснити і на що розраховувати інвесторам – виданню РБК пояснив аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Михайло Денісламов. Інвестиції24 публікують основні тези експерта.

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Фінансові показники Disney

Отож, упродовж останнього року чистий збиток компанії досягнув 2,8 мільярдів доларів. Останній фінансовий рік став для Disney першим з 1980 року, коли підприємство демонструє рекордні показники збитків.

Однак після публікації звіту акції медіакомпанії зросли на 3,4% на попередніх торгах на Нью-Йоркській фондовій біржі, досягнувши 140,4 долара за одну одиницю активу. Цінні папери Disney подорожчали завдяки зростанню кількості підписок на сервіс Disney+.

Так, рівно через рік після запуску стрімінгова платформа зібрала 73,7 мільйона платних підписок, що перевершило всі очікування аналітиків. Раніше експерти прогнозували, що число підписників Disney+ становитиме 65,5 мільйона осіб. Саме ж керівництво компанії розраховувало збільшити аудиторію до 60-90 мільйонів осіб тільки до 2024 року.

Попри збитки, у Disney піднялася квартальна виручка – цей показник зріс на 5% вище, ніж очікували аналітики раніше. У четвертому кварталі 2020 фінансового року вона знизилася на 23% – до 14,7 мільярда доларів.

За словами аналітика "Фрідом Фінанс" Михайла Денісламова, важливою новиною для власників акцій стала відміна виплати дивідендів за друге півріччя фінансового року. Експерт пояснив це рішення негативним впливом економічної кризи, викликаної коронавірусом, а також планами Disney розвивати стрімінговий сервіс, що потребує значно більше інвестицій. Водночас аналітик зазначив, що останнє рішення компанії "розумне й виправдане".

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Що буде з акціями Disney: прогнози

Експерти "Фрідом Фінанс" підвищили цільову ціну на акції Disney із 135 доларів до 150 доларів за одну штуку.

Ми впевнені, що ставка менеджменту на стрімінг-напрямок - це розумний крок в поточних умовах, який призведе до подальшого зростання вартості компанії завдяки довгостроковому збільшенню виручки і рентабельності,

– додав Михайло Денісламов.

На Уолл-стріт теж позитивно оцінюють перспективи Disney розвивати стрімінгові сервіси. Аналітики американського фондового ринку чекають збільшення котирувань цієї компанії до 146,3 долара за акцію, що приблизно на 6% більше, ніж поточна вартість її активів.

Згідно з опитуванням аналітиків сервісом Refinitiv, 18 із 26 респондентів рекомендують "купувати" цінні папери Disney, лише 8 спеціалістів радять "тримати" акції в портфелі.