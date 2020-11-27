Поточний інвестиційний рік виявився насиченим на IPO міжнародних компаній. Вихід на фондовий ринок став справжнім проривом для деяких з них. Однак рік ще не закінчився – попереду ще останній місяць, а з ним і нові IPO.

Зокрема, інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" братиме участь ще у 6 нових IPO до кінця 2020 року, про що повідомив аналітик Олександр Грановський. Спеціально для Інвестицій24 експерт підготував список підприємств, які планують вийти на фондовий ринок цьогоріч. Точні дати їхнього виходу на біржу ще невідомі, але це буде найближчий місяць – грудень.

Що таке IPO? IPO (Initial Public Offering) – первинне публічне розміщення акцій приватної компанії на біржі (Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), NASDAQ і т.д.). Таким чином підприємства залучають кошти від інвесторів для продовження розвитку самого бізнесу, масштабування свого продукту або послуги для більш широкого кола клієнтів. З іншого боку, це можливість для ранніх інвесторів вийти з компанії, отримавши при цьому дохід від своїх початкових інвестицій в підприємство на стадії венчурних інвестицій.

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C3.ai

Розробник програмного забезпечення для корпоративного штучного інтелекту. Зокрема, ПЗ компанії дає змогу запускати додатки на базі штучного інтелекту в масштабах підприємства, що створює значні соціальні та економічні вигоди. Усі програмні додатки C3.ai можна розгорнути в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform або локально.

Компанія кілька разів входила до списку CNBC Disruptor 50, а недавно зайняла 37 місце в списку Disruptor 50 2020 року.

Андеррайтери розміщення – великі банки, з-поміж яких: Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Deutsche Bank.

Affirm Holdings

FinTech-стартап, за допомогою якого споживачі можуть купувати товари та здійснювати платежі в розстрочку. Affirm пропонує альтернативну послугу кредитуванню. Від традиційних кредиторів стартап відрізняється завдяки:

інтеграції пунктів продажів;

гнучких графіків погашення кредиту;

відсутності складних відсотків і штрафів за прострочення платежу.

Компанія працює з 6500 ритейлерами, включаючи Peloton, Expedia і Walmart.

Андеррайтери розміщення – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co., RBC Capital Markets, Credit Suisse, Barclays.

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Roblox

Це світова онлайн-платформа і розробник системи для створення ігор. Компанія дає змогу користувачам створювати та грати в ігри, розроблені іншими користувачами. В ігри Roblox можна грати безкоштовно.

Однак, щоб мати більше можливостей у грі, отримувати особливі предмети, гравці можуть купувати необхідне всередині ігрової платформи. Roblox – популярна гра, особливо серед дітей віком з 7 до 15 років.



Герої гри Roblox / Фото app2top

Компанію оцінили у 4 мільярди доларів в рамках раунду фінансування у лютому, в ході якого було отримано 150 мільйонів доларів. Інвестиційний раунд очолювала венчурна компанія Andreessen Horowitz.

Андеррайтери розміщення – Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, BofA Securities, RBC Capital.

ContextLogic Inc. (Wish)

Торговельний онлайн-майданчик, на якому можна знайти безліч товарів зі знижкою: від дешевих товарів для дому та одягу до електроніки й іграшок. У порівнянні з Amazon, Wish націлений на покупців "будь-якого соціально-економічного статусу", які, можливо, не зможуть дозволити собі 119 доларів у рік за Prime.

Станом на сьогодні компанія нараховує понад 100 мільйонів активних користувачів у 100 країнах і понад 500 тисяч продавців. На платформі представлено понад 150 мільйонів товарів.

Остання оцінка – 11,2 мільярда доларів.

Андеррайтери розміщення – Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, RBC Capital, Credit Suisse.

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DoorDash

Це один із найбільших сервісів доставки їжі в США. Станом на сьогодні на платформі компанії зареєстровано понад 390 тисяч різних пунктів громадського харчування, понад 18 мільйонів споживачів і понад 1 мільйон кур'єрів.



Кур'єр DoorDash / Фото Techcrunch

У ході останнього інвестиційного раунду підприємство оцінили в 16 мільярдів доларів. З моменту свого заснування у 2013 році компанія доставила понад 900 мільйонів замовлень.

Потенційний ринок оцінено у 300 мільярдів доларів. Станом на 30 вересня у компанії було понад 5 мільйонів клієнтів, які користуються DashPass за 9,99 долара на місяць. За даними аналітичної компанії Second Measure, DoorDash є лідером за часткою на ринку США: 49% продажів доставки їжі в вересні в порівнянні з 22% Uber і 20% GrubHub.

Андеррайтери розміщення – Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Airbnb

Онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла по всьому світу. З моменту заснування платформа надала послуги понад 825 мільйонам гостей. За неофіційними даними, обсяг розміщення на IPO може скласти до 3 мільярдів доларів.

Через пандемію, у другому кварталі кількість бронювань знизилася на 67% (28 мільйонів заброньованих ночей у другому кварталі 2020 року проти 83,9 мільйона ночей роком раніше).



Компанія Airbnb / Фото Flickr

У третьому кварталі у компанії спостерігається відновлення попиту на оренду житла. Адже люди починають подорожувати всередині своєї країни.

У третьому кварталі виручка компанії знизилася на 18%, але при цьому компанія зафіксувала рекордну маржу в 31%.

Кількість заброньованих ночей зросла з 28 мільйонів у другому кварталі до 61,8 мільйона в третьому кварталі.

Цікаво, що в третьому кварталі показники Airbnb були кращими, ніж у конкурентів – Booking (падіння виручки на 48% у перерахунку на рік) і Expedia (виручка впала на 58%). За неофіційними даними, після третього кварталу оцінка компанії виросла з 18 до 22 мільярдів доларів.

Андеррайтери розміщення – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclay, Citigroup, BNP PARIBAS, Mizuho Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Wells Fargo Securities.

"Фрідом Фінанс Україна" братиме участь у всіх розміщених, представлених вище. Слідкуйте за публікаціями інвестиційної компанії на сайті чи у Telegram, а також за пропозиціями щодо участі в IPO. Адже цей інструмент – унікальний для нашого ринку, він приносить відмінний дохід при повному контролі й управлінні ризиками.