На тлі запланованого на 21 грудня включення Tesla до індексу S& P 500 акції компанії додали в ціні більше 20%. Інвестори кілька місяців чекали цієї події.

Включення акцій до індексу широкого ринку підтверджує, що Tesla здатна фінансувати розвиток перш за все за рахунок власних грошових потоків. Це сильний аргумент для індексних фондів на користь акцій Tesla, пише РБК.

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Рейдери довгий час скептично ставилися до прогнозів і підтримували рекордно високу частку коротких позицій по паперах, але зараз скоротили її до 6,3%.

Капіталізація Tesla У 2020 році вона зросла приблизно на 500%, зараз вона коштує в кілька разів більше, ніж GM і Ford разом узяті, хоча виробляє набагато менше автомобілів. Наскільки обгрунтована така оцінка? Сам Ілон Маск 1 травня написав в своєму Twitter, що вартість акцій компанії завищена. Але з тих пір вони подорожчали ще в 3,3 рази. При цьому компанія 5 квартал поспіль звітує про прибуток, а в третьому кварталі продажі досягли рекордних для неї 139,3 тис. машин. Ми розраховуємо, що загальна кількість автомобілів Tesla в світі досягне в 2021 році 2,1 млн.

Цифрові доходи

Одним із драйверів зростання доходів Tesla в середньостроковій перспективі буде підвищення цін на ПЗ для автономного управління. Компанія планує збільшувати ціну в міру вдосконалення автопілота, а також обговорює можливість переходу на передплатну модель оновлення ПЗ.

Раніше Tesla випустила бета-версію програми автономного управління для деяких моделей, але користуються нею водії повинні бути готові в будь-який момент взяти керування на себе.

Хоча транспортний сектор постраждав від обмежень, пандемія сприяла збільшенню обсягу онлайн-покупок, прискорила розвиток хмарних обчислень і цифровизацию бізнесу в цілому. Це допомогло найбільшим технологічним компаніям, в тому числі і Tesla, розширити частку на глобальному ринку.

Які ризики?

Інвесторам варто приготуватися до сплеску волатильності і відстежувати поточні показники компанії, як і у випадку з будь-якими іншими окремими, тобто не перебувають у складі фондів, акціями в своєму портфелі. Якщо Tesla зуміє реалізувати величезний потенціал зростання свого бізнесу, сьогоднішні інвестиції можуть виявитися вигідними в довгостроковій перспективі.

За останні 12 місяців вільний грошовий потік Tesla досяг 1,8 млрд доларів і в найближчі роки, у міру збільшення масштабу бізнесу, можна очікувати прискорення зростання цього показника. При цьому бізнес Tesla як і раніше знаходиться на дуже ранній стадії. Ми припускаємо, що в наступному році виручка Tesla виросте на 45%, а прибуток на акцію майже подвоїться.