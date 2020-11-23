Те, на що світові ринки чекали впродовж кількох останніх місяців, сталося минулого тижня – комітет S&P Dow Jones Indices офіційно заявив про включення компанії Tesla в індекс S&P 500 уже 21 грудня. Американський виробник електромобілів виконав усі умови для того, щоб приєднатися до індексу, ще в липні, проте у вересні комітет не додав акції компанії до престижного фондового показника.

Чого тепер чекати інвесторам – що буде з ціною цінних паперів Tesla – більш детально проаналізували ситуацію експерти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс". Дізнайтеся всі подробиці – на Інвестиції24.

Що таке S&P 500? Це американський фондовий індекс, до якого входять 505 публічних компаній США із найбільшою ринковою капіталізацією. Показник належить підприємству Standard & Poor’s і публікується з 4 березня 1957 року. Те, які ж компанії увійдуть до індексу, вирішує спеціальний комітет, проаналізувавши низку факторів. Комітет збирається щокварталу для ребалансування індексу, а також він має право вносити зміни в будь-який момент.

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Tesla у S&P 500: що вплинуло на рішення комітету

Директор аналітичного департаменту "Фрідом Фінанс" Вадим Меркулов у коментарі "РБК" пояснив, що таке довгоочікуване рішення комітету S&P Dow Jones Indices пов’язане зі зниженням волатильності акцій автовиробника. Окрім того, компанія Ілона Маска надала чіткіший план розвитку і досягнення прибутковості.

Як зазначають експерти "Фрідом Фінанс" виданню "Financial One", Tesla ухвалила кілька угод із жорсткими умовами до контрагентів на постачання. Це дає змогу набагато точніше прогнозувати затрати автовиробника на ті чи ті проєкти: наприклад, на будівництво нових заводів для виробництва електромобілів та акумуляторів до них.

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Що буде з акціями Tesla: прогнози аналітиків

Експерти "Фрідом Фінанс" очікують, що спекулятивно котирування американського виробника електромобілів можуть зрости на кілька десятків відсотків, однак на вище, ніж 600 доларів за акцію, не варто сподіватися, навіть за умов найбільш агресивного "бичачого" сценарію.

Після включення акцій Tesla в S&P 500 їхні котирування, на нашу думку, упадуть, тому що великі власники акцій можуть почати активно фіксувати свої позиції. Факт включення цінних паперів в індекс не впливає на їхні фундаментальні параметри, тому наша цільова ціна на акції Tesla зберігається на колишньому рівні – 290 доларів за штуку,

– прогнозують аналітики "Фрідом Фінанс".

Щоб наростити акції Tesla індексним фондам потрібно скоротити частину чи навіть усі позиції за активами інших компаній, що входять до S&P 500. Водночас, із появою цінних паперів виробника електромобілів у складі індексу широкого ринку збільшить волатильність цього біржового показника. За словами аналітиків, консервативні інвестори негативно сприйматимуть ймовірне виключення компаній з низькою волатильністю із S&P 500 завдяки тому, що акції Tesla буде зараховано до індексу.