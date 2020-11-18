Статки Ілона Маска зросли майже на 10 мільярдів доларів і перевищили показник у 100 мільярдів доларів. Таке стрімке зростання капіталу бізнесмена спричинене новиною, що акції Tesla увійдуть до престижного американського індексу S&P 500.

На момент відкриття торгів у США у вівторок, 17 листопада, статки Ілона Маска становили 100,5 мільярда доларів, про що свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

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Ілон Маск у рейтингу найбагатших людей світу

З квітня 2020 року, коли було опубліковано рейтинг багатіїв світу за версією Forbes, статки засновника Tesla та SpaceX зросли вчетверо. У результаті Ілон Маск увійшов у п’ятірку найбагатших людей.

Беззаперечним лідером рейтингу залишається гендиректор Amazon Джефф Безос, наступними після якого йдуть: власник групи LVMH і найбагатший європеєць Бернар Арно, засновник Microsoft Білл Гейтс і засновник Facebook Марк Цукерберг.



Рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes станом на 17 листопада

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Акції Tesla у S&P 500: що потрібно знати

Цього тижня стало відомо, що акції Tesla, усе-таки, зарахують до індексу S&P 500, що відслідковує цінні папери найбільших компаній фондового ринку США. Цю новину повідомив оператор індекса, компанія S&P Dow Jones Indices, уже після закриття сесії торгів. У результаті акції Tesla подорожчали на 13%, а капіталізація компанії зросла ще на 50 мільярдів доларів.

З початку 2020 року вартість цінних паперів американського виробника електромобілів збільшилася на понад 440%. Ринкова капіталізація компанії Ілона Маска перевищує 380 мільярдів доларів.

Це означає, що Tesla є найдорожчим автовиробником світу і однією з найбільших компаній, які коли-небудь входили до індексу S&P 500. Зокрема, взявши до уваги нинішню ринкову капіталізацію підприємства, воно увійде до першої десятки компаній індексу S&P 500.

За словами аналітика Bernstein Research Тоні Сакконаги, потрапляння цінних паперів Tesla до індексу – це "вишенька на верхівці дуже успішного року для Ілона Маска". Однак не всі коментарі такі оптимістичні. Наприклад, виконавчий директор дослідницької інвестиційної компанії New Constructs Девід Трейнер заявив, що оператор S&P 500 робить велику помилку, додаючи компанію Ілона Маска до індексу. На його думку, такі дії вбачають в собі ризики зниження цього показника.