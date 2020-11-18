9 листопада 2020 року компанія Pfizer спільно з BioNTech заявила про те, що її вакцина від коронавірусу ефективна на 90%. Фондові майданчики відреагували на новину різким зростанням ключових біржових індексів. Позиції ринків акцій посилило повідомлення ще одного біотехгіганта, Moderna, про ще більшу ефективність вакцини від COVID-19, над якою працює компанія.

Чому фондовий ринок настільки залежний від ситуації у світі та як можна цим скористатися – пояснює Олександр Грановський, інвестиційний експерт "Фрідом Фінанс Україна".

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Успіх вакцини від COVID-19: реакція фондових ринків

Після того, як стало відомо про успішне тестування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, фондові майданчики світу "вибухнули" від стрімкого зростання основних індексів. Волатильність на американському ринку зашкалювала, акції компаній, які більше всіх, постраждали від карантину, подорожчали на 30-40%. Так почалася сесія торгів минулого понеділка, 9 листопада.

Однак у вівторок, 10 листопада, ситуація змінилися і ринок "охолов". Чому ж так сталося? Усе просто: по факту, нічого не змінилося. Локдауни залишилися, а в деяких країнах навіть посилилися. Наприклад, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що припиняти карантин ніхто не планує, навіть після новин про високу ефективність вакцини.

Окрім того, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) погоджуватиме вакцину від COVID-19 тільки в кінці листопада.

Фондові ринки завжди швидко реагують на ключові зміни у світі, але так само швидко усвідомлюють, що реальність зовсім інша.

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Не Pfizer єдиною: хто ще працює над вакциною

Услід за Pfizer, про свою вакцину заявили компанії Jonson & Jonson, Moderna, Snofi, Eli Lilly і ще низка менших підприємств. Після цього у ВООЗ заявили, що в їхніх планах – мати портфель з десяти вакцин.

Pfizer планує заробити на продажі вакцини 2,5 мільярда доларів. До речі, саме ця компанія вже отримала попередні замовлення від ЄС і уряду Ізраїля. Водночас, варто усвідомлювати всі недоліки препарату Pfizer. Так, одним із них є те, що вакцину слід зберігати при температурі -68 градусів за Цельсієм. Тому можуть виникнути проблеми з транспортуванням препарату.

У понеділок вже цього тижня, 16 листопада, компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна на 94,5%.

Як можна заробити на фондовому ринку

Умовно, план можна розділити на кілька етапів:

Етап 1. Схвалення FDA і наступні коментарі щодо підсумку рішення. Спостерігаємо за реакцією ринку.

Схвалення FDA і наступні коментарі щодо підсумку рішення. Спостерігаємо за реакцією ринку. Етап 2. Запуск масового виробництва і початок доставки препарату.

Запуск масового виробництва і початок доставки препарату. Етап 3. Завершення карантину й повернення до нормального життя.

Основними бенефіціарами стануть компанії, які найбільше постраждали від карантину: готельно-ресторанний бізнес, казино, авіаперевізники, оператори круїзних суден.

Падіння вартості акцій чекає на той бізнес, який навпаки виграв від пандемії – це Zoom, Peloton, Amazon та ін.

Нині багато публічних компаній звітують про результати своєї діяльності у третьому кварталі 2020 року. Щоб правильно спрогнозувати ситуацію щодо конкретної компанії, потрібно вміти "читати" її фінансові показники.

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Навчиться виконувати технічний і фундаментальний аналіз даних емітента цінних паперів можна на спеціальному курсі від "Фрідом Фінанс Україна". Можливо, листопадовий набір на навчання стане останнім у 2020 році. Тому це хороший шанс отримати всі необхідні знання зараз, щоб бути готовим до моменту ймовірного схвалення FDA вакцини від COVID-19 і нових стрибків котирувань на фондових біржах.

Інвесторам теж варто уважно стежити за ситуацією на ринку, щоб не пропустити важливі новини. Для цього можна підписатися на Telegram-канал аналітиків Freedom Finance, моніторити новини на сайті компанії або поспілкуватися з власним інвестиційним експертом. Адже знати про останні зміни на ринку допоможе вам слідувати попередньо сформованому плану дій та грамотно управляти ризиками.