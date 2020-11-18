9 ноября 2020 года компания Pfizer совместно с BioNTech заявила о том, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 90%. Фондовые площадки отреагировали на новость резким ростом ключевых индексов. Позиции рынков акций усилило сообщение еще одного биотехгиганта, Moderna, о еще большей эффективности вакцины от COVID-19, над которой работает компания.

Почему фондовый рынок настолько зависит от ситуации в мире и как можно этим воспользоваться – объяснил Александр Грановский, инвестиционный эксперт "Фридом Финанс Украина".

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Успех вакцины против COVID-19: реакция фондовых рынков

После того, как стало известно об успешном тестировании вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, фондовые площадки мира "взорвались" от стремительного роста основных индексов. Волатильность на американском рынке зашкаливала, акции компаний, которые больше всех пострадали от карантина, подорожали на 30-40%. Так началась сессия торгов в прошлый понедельник, 9 ноября.

Однако во вторник, 10 ноября, ситуация изменились и рынок "остыл". Почему же так произошло? Все просто: по факту, ничего не изменилось. Локдауны остались, а в некоторых странах даже усилились. Например, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прекращать карантин никто не планирует, даже после новостей о высокой эффективности вакцины.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет согласовывать вакцину от COVID-19 только в конце ноября.

Фондовые рынки всегда быстро реагируют на ключевые изменения в мире, но так же быстро осознают, что реальность совсем другая.

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Не Pfizer единой: кто еще работает над вакциной

Вслед за Pfizer, о своей вакцине заявили компании Jonson & Jonson, Moderna, Snofi, Eli Lilly и еще ряд меньших предприятий. После этого в ВОЗ заявили, что у них в планах – владеть портфелем из десяти вакцин.

Pfizer планирует заработать на продаже вакцины 2,5 миллиарда долларов. Кстати, именно эта компания уже получила предварительные заказы от ЕС и правительства Израиля. В то же время, стоит осознавать все недостатки препарата Pfizer. Так, одним из них является то, что вакцину следует хранить при температуре -68 градусов по Цельсию. Поэтому могут возникнуть проблемы с транспортировкой продукта.

В понедельник уже на этой неделе, 16 ноября, компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 94,5%.

Как можно заработать на фондовом рынке

Условно, план можно разделить на несколько этапов:

Этап 1. Одобрение FDA и последующие комментарии относительно итога решения. Наблюдаем за реакцией рынка.

Одобрение FDA и последующие комментарии относительно итога решения. Наблюдаем за реакцией рынка. Этап 2. Запуск массового производства и начало доставки препарата.

Запуск массового производства и начало доставки препарата. Этап 3. Завершение карантина и возвращение к нормальной жизни.

Основными бенефициарами станут компании, которые больше всего пострадали от локдауна: гостинично-ресторанный бизнес, казино, авиаперевозчики, операторы круизных судов.

Падение стоимости акций ждет тот бизнес, который наоборот выиграл от пандемии – это Zoom, Peloton, Amazon и др.

Сейчас много публичных компаний отчитываются о результатах своей деятельности в третьем квартале 2020 года. Чтобы правильно спрогнозировать ситуацию конкретной компании, нужно уметь «читать» ее финансовые показатели.

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Научится выполнять технический и фундаментальный анализ данных эмитента ценных бумаг можно на специальном курсе от "Фридом Финанс Украина". Возможно, ноябрьский набор на обучение станет последним в 2020 году. Поэтому это хороший шанс получить все необходимые знания сейчас, чтобы быть готовым к моменту возможного одобрения вакцины от COVID-19 и новых прыжков котировок на фондовых биржах.

Инвесторам также стоит внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы не пропустить важные новости. Для этого можно подписаться на Telegram-канал аналитиков Freedom Finance, мониторить новости на сайте компании или пообщаться с собственным инвестиционным экспертом. Ведь владеть информацией о последних изменениях на рынке поможет вам следовать предварительно сформированному плану действий и грамотно управлять рисками.