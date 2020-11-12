Вечером 9 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование экспериментального препарата от компании Eli Lilly, чтобы помочь иммунной системе бороться с COVID-19. Кроме того, новости об эффективности вакцины против коронавируса улучшили настроения инвесторов.

Как значительные сдвиги фарминдустрии в лечении коронавируса влияют на акции и сырьевые рынки – проанализировали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина".

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Что известно о новом лекарстве против COVID-19

FDA одобрило бамланивимаб (bamlanivimab) для людей в возрасте от 12 лет и старше с легкой или умеренной формой COVID-19, не требующие госпитализации. Это одноразовое лечение, проводимое через капельницу. Терапия все еще проходит дополнительные испытания, чтобы установить ее безопасность и эффективность.

Как сообщает компания Eli Lilly в своем пресс-релизе, правительство США выделит 300 000 доз препарата для пациентов из группы высокого риска без дополнительных затрат на лекарства со стороны больных.

Вполне логично, что на открытии торгов во вторник Eli Lilly (тикер на бирже LLY) продемонстрировала уверенный рост уже с первых минут. В частности, сначала акции торговались на уровне 147,64 доллара, однако впоследствии подешевели до 146,56 доллара к закрытию торгов.

Накануне торги завершились на уровне 142,33 доллара за акцию, продолжая пятидневный спад. Таким образом, через сутки после новости о разрешении FDA Eli Lilly подорожала на 2,97%.



Динамика цены акций Eli Lilly / График "Фридом Финанс Украина"