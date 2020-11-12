Как новости о прогрессе в лечении COVID-19 влияют на акции, нефть и золото: обзор рынка
Вечером 9 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование экспериментального препарата от компании Eli Lilly, чтобы помочь иммунной системе бороться с COVID-19. Кроме того, новости об эффективности вакцины против коронавируса улучшили настроения инвесторов.
Как значительные сдвиги фарминдустрии в лечении коронавируса влияют на акции и сырьевые рынки – проанализировали аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина".
Интересно: День холостяка 2020: ритейлеры фиксируют рекордные продажи – как реагируют их акции
Что известно о новом лекарстве против COVID-19
FDA одобрило бамланивимаб (bamlanivimab) для людей в возрасте от 12 лет и старше с легкой или умеренной формой COVID-19, не требующие госпитализации. Это одноразовое лечение, проводимое через капельницу. Терапия все еще проходит дополнительные испытания, чтобы установить ее безопасность и эффективность.
Как сообщает компания Eli Lilly в своем пресс-релизе, правительство США выделит 300 000 доз препарата для пациентов из группы высокого риска без дополнительных затрат на лекарства со стороны больных.
Вполне логично, что на открытии торгов во вторник Eli Lilly (тикер на бирже LLY) продемонстрировала уверенный рост уже с первых минут. В частности, сначала акции торговались на уровне 147,64 доллара, однако впоследствии подешевели до 146,56 доллара к закрытию торгов.
Накануне торги завершились на уровне 142,33 доллара за акцию, продолжая пятидневный спад. Таким образом, через сутки после новости о разрешении FDA Eli Lilly подорожала на 2,97%.
Динамика цены акций Eli Lilly / График "Фридом Финанс Украина"
Вакцина от COVID-19 всколыхнула фондовый рынок
В то же время, Eli Lilly стала звездой недели в фармсекторе. Предварительные данные по третьей фазы исследований вакцины Pfizer и BioNTech показали, что защита от вируса достигается в 90% случаев через 28 дней после начала вакцинации, что является достаточно высоким уровнем эффективности для одобрения FDA. 9 ноября компания Pfizer анонсировала, что вакцина от COVID-19 будет готова уже в этом году. Эти новости вызвали не только рост акций Pfizer (тикер на бирже PFE), но и всего широкого рынка.
Динамика цены акций Pfizer / График "Фридом Финанс Украина"
Аналитики "Фридом Финанс Украина" утверждают, что хотя результат действительно успешные, неопределенность относительно эффективности вакцины для людей пожилого возраста и продолжительности выработки иммунитета к коронавирусу все еще сохраняется. Кроме того, вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре -70°C. Из-за этого могут возникнуть проблемы с ее транспортировкой, что может отсрочить массовую вакцинацию. Перечисленные факторы должны ограничивать чрезмерный оптимизм инвесторов.
Более того, Джо Байден совместно с европейскими лидерами напомнил инвестобществу, что широкомасштабное применение вакцины возможно ближе ко второму кварталу следующего года, поэтому меры по сдерживанию пандемии коронавируса необходимы, как и раньше. Участники рынка недооценивают вероятность введения новых ограничений в США и их последствий, считают эксперты инвестиционной компании.
Тем не менее, такие секторы экономики, как энергетика, путешествия и финансы, наиболее пострадавшие от карантина, в понедельник были одними из лидеров. В то же время, игроки отвернулись от технологических компаний и тех, кто выиграл от того, что люди стали проводить больше времени дома. На фоне этого перетекания IT-сектор потерял 0,73%, тогда как сектор энергетики взлетел на 14,2%.
По теме: Новость о вакцине против COVID-19 обвалила акции техгигантов: почему так произошло
Как успех на фармрынке повлиял на нефть и золото
На торгах в понедельник нефть подорожала примерно на 8%, что стало самым ежедневным приростом за более чем пять месяцев. Например, нефть марки US West Texas Intermediate закрылась на уровне 40,29 доллара за баррель, поднявшись на 3,15 доллара, или на 8,48%.
С другой стороны, нефтяные рынки выросли также после того, как Саудовская Аравия предложила производителям нефти скорректировать свой нынешний договор о сокращении поставок, убрав с рынка еще больше баррелей, если спрос упадет зимой из-за распространения инфекции и до того, как вакцина получит широкое применение.
Новости фармацевтического сектора всколыхнули и рынок золота. Так, фьючерсы на золото в понедельник пережили наиболее резкое падение за более чем 7 лет, поскольку сообщения о создании вакцины против коронавируса привело к повышению курса доллара и стоимости государственных облигаций, что оказало давление на драгоценный металл.
Поделиться новостью
-
Как новости о прогрессе в лечении COVID-19 влияют на акции, нефть и золото: обзор рынкасегодня , 12:27
-
Как рынок нефти отреагировал на победу Байдена: какую динамику демонстрируют цены Brent и WTI9 ноября , 10:10
-
Прибыль Freedom Holding выросла еще больше: все о финансовых показателях инвестгиганта10 ноября , 21:02