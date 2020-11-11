День холостяка 2020: ритейлеры фиксируют рекордные продажи – как реагируют их акции
В четверг, 11 ноября, в Китае отмечают День холостяка, или Всемирный день шопинга. Это означает, что крупнейшие китайские интернет-маркетплейсы – AliExpress, Taobao, Tmall – устраивают масштабные распродажи, которые по размаху не уступают Черной пятнице.
Какую динамику демонстрируют цены на акции ведущих азиатских торговых сетей и какие объемы продаж фиксируют ритейлеры – разбирались аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина".
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Сезон скидок начался
Именно с даты Дня холостяка, 11.11, стартует сезон скидок во всем мире. Например, интернет-магазин Wildberries объявил распродажу с 5 по 13 ноября. Об участии в распродажах на Всемирный день шопинга заявила Rozetka и другие онлайн-магазины.
На AliExpress распродажа проходит с 10:00 11 ноября до 9:59 13 ноября. Интересно, что скидочные цены были раскрыты две недели назад, то есть опытные шоперы видели их уже с 28 октября.
Как период распродаж влияет на акции ритейлеров
Маркетплейс Alibaba Group (тикер на бирже BABA) сообщает о рекордных продажах в День холостяка. К вечеру по пекинскому времени продано товаров и услуг более чем на 372 миллиардов юаней (56 миллиардов долларов). Рост составляет не менее 38% г/г, что станет максимумом за все годы проведения акции.
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Однако рекорды Дня холостяка 2020 не спасли Alibaba от падения. Так, акции онлайн-ритейлера в среду, 11 ноября, на торгах в Гонконге упали на 9,8%. Расписки в Нью-Йорке накануне снижались на 8,3% и сегодня на премаркете теряют еще около 3%.
Динамика цены акций Alibaba / График "Фридом Финанс Украина"
Причина, как отмечают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс", в подготовленном китайским антимонопольным регулятором законопроекте об ограничении для интернет-компаний, имеющих большую долю на рынке. Доработка документа запланирована в течение ближайших двух-трех недель. Какие пункты добавят в законопроект:
- согласования с властями соглашений по привлечению иностранного капитала, особенно в области FinTech;
- ограничения на использование данных клиентов;
- запрет на скупку конкурирующих сервисов и на финансирование убыточных проектов, если они препятствуют развитию конкуренции.
Акции китайского гиганта увеличили потенциал роста. Расписки способны в ближайшие месяцы сыграть вверх выше 300 долларов за текущей цены в 260 долларов за штуку,
– считают аналитики "Фридом Финанс".
Похожую тенденцию сегодня показал и крупнейший в мире ритейлер товаров повседневного спроса, китайская компания Miniso, что только недавно (15 октября) вышла на IPO (тикер MNSO). Во вторник, 10 ноября, акции компании потеряли 8,03%, цена на премаркете сегодня остается на уровне закрытия торгов – 21,07 доллара.
Динамика цены акций Miniso / График "Фридом Финанс Украина"
Причина отсутствия ажиотажа инвесторов вокруг Miniso на фоне тотальной распродажи, вероятно, та же, что и в случае Alibaba – ожидаемое "закручивания гаек" властями КНР, которое перекрывает положительные факторы китайского рынка.
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