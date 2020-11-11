В четверг, 11 ноября, в Китае отмечают День холостяка, или Всемирный день шопинга. Это означает, что крупнейшие китайские интернет-маркетплейсы – AliExpress, Taobao, Tmall – устраивают масштабные распродажи, которые по размаху не уступают Черной пятнице.

Какую динамику демонстрируют цены на акции ведущих азиатских торговых сетей и какие объемы продаж фиксируют ритейлеры – разбирались аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина".

Актуально: Новость о вакцине против COVID-19 обвалила акции техгигантов: почему так произошло

Сезон скидок начался

Именно с даты Дня холостяка, 11.11, стартует сезон скидок во всем мире. Например, интернет-магазин Wildberries объявил распродажу с 5 по 13 ноября. Об участии в распродажах на Всемирный день шопинга заявила Rozetka и другие онлайн-магазины.

На AliExpress распродажа проходит с 10:00 11 ноября до 9:59 13 ноября. Интересно, что скидочные цены были раскрыты две недели назад, то есть опытные шоперы видели их уже с 28 октября.

Как период распродаж влияет на акции ритейлеров

Маркетплейс Alibaba Group (тикер на бирже BABA) сообщает о рекордных продажах в День холостяка. К вечеру по пекинскому времени продано товаров и услуг более чем на 372 миллиардов юаней (56 миллиардов долларов). Рост составляет не менее 38% г/г, что станет максимумом за все годы проведения акции.

На пике маркетплейс проводил рекордные 583 тысяч сделок в секунду.

Новости инвестбизнесу: Прибыль Freedom Holding выросла еще больше: все о финансовых показателях инвестгиганта

Однако рекорды Дня холостяка 2020 не спасли Alibaba от падения. Так, акции онлайн-ритейлера в среду, 11 ноября, на торгах в Гонконге упали на 9,8%. Расписки в Нью-Йорке накануне снижались на 8,3% и сегодня на премаркете теряют еще около 3%.



Динамика цены акций Alibaba / График "Фридом Финанс Украина"