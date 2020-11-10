В понедельник, 9 ноября, американский фондовый рынок резко взлетел на фоне новости о том, что вакцина от COVID-19 продемонстрировала эффективность в 90%. Однако акции Zoom, Netflix, Amazon и других техгигантов подешевели.

Рост основных биржевых индексов произошел как на фоне победы Джо Байдена на выборах США, так и после сообщения об успешных результатах третьей фазы тестирования вакцины против COVID-19, над которой работают компании Pfizer и BioNTech, пишет CNN.

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В результате акции разработчиков препарата подорожали более чем на 10%. Ценные бумаги других компаний, которые тоже работают над созданием вакцины против коронавируса – Moderna и Johnson & Johnson – тоже выросли в цене.

Как реагируют акции компаний на новость о вакцине против COVID-19

Однако не для всех участников фондового рынка новость об эффективности вакцины Pfizer и BioNTech стала причиной для увеличения стоимости их активов. В частности, акции фармацевтических компаний, которые разрабатывают противовирусные препараты – Regeneron, Eli Lilly и Gilead Sciences – или никак не изменились в цене, или наоборот упали.

Перспектива создания эффективной вакцины от коронавируса заставляет людей задуматься над возвращением к нормальной жизни. Поэтому акции американской сети кинотеатров AMC взлетели на 60%, а промоутера концертов и других развлекательных мероприятий Live Nation выросли в цене более чем на 20%.

Активы ритейлеров тоже подорожали: биржевой фонд The ​​SPDR S & P Retail ETF, в который входят торговые сети Gap, Best Buy, Target, Costco, вырос на 2%.

Увеличилась стоимость акции круизных компаний (Carnival, Norwegian и Royal Caribbean) и крупных авиакомпаний Southwest, American, Delta и United. Также дорожают ценные бумаги бизнеса, связанного с:

путешествиями и отдыхом – Disney, Booking.com, гостиницы Marriott и Hilton;

райдшерингом – Uber и Lyft;

сферой общественного питания – ресторанные сети Yum Brands, Restaurant Brands и Darden.

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Акции техгигантов дешевеют

Однако на рынке было и несколько компаний, акции которых наоборот упали в цене после новости об эффективности вакцины от коронавируса. В частности, это бизнес, для которого удаленный режим работы, на который перевели своих работников большинство предприятий, стал основной причиной роста доходов.

Акции Zoom упали почти на 15%. Также упала цена активов компании Peloton, производителя интерактивных тренажеров.

Ценные бумаги Amazon, Netflix и Roku также торговались ниже. На их цену повлиял тот фактор, что потребители будут проводить меньше времени дома, покупая онлайн и просматривая фильмы и различные шоу.

Подешевели на 2% акций разработчика корпоративного мессенджера Slack.