У понеділок, 9 листопада, американський фондовий ринок різко злетів на тлі новини про те, що вакцина від COVID-19 продемонструвала ефективність у 90%. Однак акції Zoom, Netflix, Amazon та інших техногігантів подешевшали.

Зростання основних біржових індексів відбулося як на тлі перемоги Джо Байдена на виборах США, так і після повідомлення про успішні результати третьої фази тестування вакцини від COVID-19, над якою працюють компанії Pfizer і BioNTech, пише CNN.

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У результаті акції розробників препарату подорожчали на понад 10%. Цінні папери інших компаній, які теж працюють над створенням вакцини від коронавірусу – Moderna і Johnson & Johnson – теж зросли в ціні.

Як реагують акції компаній на новину про вакцину від COVID-19

Однак не для всіх учасників фондового ринку новина про ефективність вакцини Pfizer і BioNTech стала причиною для збільшення вартості їхніх активів. Зокрема, акції фармацевтичних підприємств, які розробляють противірусні препарати – Regeneron, Eli Lilly та Gilead Sciences – або ніяк не змінилиця в ціні, або навпаки впали.

Перспектива створення ефективної вакцини від коронавірусу змушує людей задуматися над поверненням до нормального життя. Тому акції американської мережі кінотеатрів AMC злетіли на 60%, а промоутера концертів та інших розважальних заходів Live Nation зросли в ціні на понад 20%.

Активи ритейлерів теж подорожчали: біржовий фонд The SPDR S&P Retail ETF, до якого входять торговельні мережі Gap, Best Buy, Target, Costco, зріс на 2%.

Збільшилася вартість акції круїзних компаній (Carnival, Norwegian і Royal Caribbean) та великих авіакомпаній Southwest, American, Delta і United. Також дорожчають цінні папери бізнесу, пов'язаного з:

подорожами й відпочинком – Disney, Booking.com, готелі Marriott і Hilton;

райдшерингом – Uber і Lyft;

харчовою індустрією – Yum Brands, Restaurant Brands і Darden.

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Акції техногігантів дешевшають

Однак на ринку було й кілька компаній, акції яких навпаки впали в ціні після новини про ефективність вакцини від коронавірусу. Зокрема, це бізнес, для якого віддалений режим роботи, на який перевели своїх працівників більшість підприємств, став основною причиною росту доходів.

Акції Zoom впали майже на 15%. Також впала ціна активів компанії Peloton, виробника інтерактивних тренажерів.

Цінні папери Amazon, Netflix і Roku також торгувалися нижче. На їхню ціну вплинув той фактор, що споживачі проводитимуть менше часу вдома, купуючи онлайн і переглядаючи фільми й різні шоу.

Подешевшали на 2% акції розробника корпоративного месенджера Slack.