Фармацевтична компанія Pfizer разом з німецьким біотехгігантом BioNTech повідомили про успішні результати третьої стадії тестування вакцини від коронавірусу. Акції підприємств стрімко подорожчали після цієї новини.

Вакцина від COVID-19, над якою працюють Pfizer і BioNTech, у ході третьої стадії клінічних випробувань продемонструвала більш ніж 90-відсоткову ефективність, повідомляє РБК із покликанням на дані іноземних компаній.

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Акції Pfizer і BioNTech ростуть в ціні

Акції Pfizer стрімко подорожчали після новини про успішне тестування препарату. Зокрема, на премаркеті активи компанії зросли в ціні на 15,02% – до 41,87 долара за одну штуку.

стрімко подорожчали після новини про успішне тестування препарату. Зокрема, на премаркеті активи компанії зросли в ціні на 15,02% – до 41,87 долара за одну штуку. Вартість цінних паперів BioNTech продемонструвала зростання до 30,43% – з 92 до 120 доларів за одну штуку.

Вакцина Pfizer і BioNTech: результати тестування

У ході проведення тестування було виявлено 94 підтверджених випадків зараження коронавірусом із 43 538 учасників дослідження. У Pfizer і BioNTech повідомили, що розділення цих випадків між вакцинованими і тими, хто отримував плацебо, вказувало на ефективність вакцини на рівні вище 90% через сім днів після введення другої дози. Захист виникає через 28 днів після введення препарату перший раз. Загалом процедура вакцинування передбачає введення двох доз препарату.

Перші результати третьої фази випробувань нашої вакцини від COVID-19 дають перші докази здатності препарату запобігати коронавірусу. Завдяки сьогоднішнім новинам ми значно наблизилися до того, щоб надати людям в усьому світі такий необхідний препарат, який допоможе відвернути глобальну кризу в галузі охорони здоров'я,

– йдеться в заяві Pfizer.

Як стверджують представники компаній, відразу після детального вивчення безпеки препарату вакцина надійде на розгляд Управління з санітарного нагляду за якістю харчів та медикаментів США. Згідно з попередніми оцінками, це відбудеться в кінці листопада.

Pfizer і BioNTech планують виготовити до 50 мільйонів доз вакцин у 2020 році і до 1,3 мільярда доз у 2021 році.